Началась схватка: суррогатным матерям запретят рожать для иностранцев

Иностранцам запретят использовать россиянок для рождения детей. Как выяснили «Известия», такой законопроект депутатов «Единой России» Госдума может принять в феврале. Парламентарии заявляют, что им известны случаи гибели детей, которые были специально рождены для вывоза за границу. По информации «Известий», инициативу поддерживают в профильных комитетах и в большинстве фракций парламента. Эксперты увидели параллель этого законопроекта с «законом Димы Яковлева». По их мнению, если бы россиянки могли заработать другими, более престижными способами, они бы этим не занимались.

Только для граждан

Как выяснили «Известия», Госдума в феврале может принять в первом чтении резонансный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который предлагает установить запрет для иностранцев и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории России. Кроме того, вводится обязательное получение детьми гражданства РФ, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу этого запрета.

Информацию о том, что законопроект может быть рассмотрен в феврале, «Известиям» подтвердили в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Началась схватка Фото: ТАSS/FA Bobo/PIXSELL/Ben Birchall

— Россия — одна из стран, где суррогатное материнство возможно, и для этого даже есть своя правовая база. При этом, например, в Германии, Австрии, Италии, Франции, странах Прибалтики суррогатное материнство запрещено. В Великобритании оно существует только на бесплатной основе, то есть исключается отношение к ребенку как к товару. В Швейцарии суррогатное материнство запрещено на уровне Конституции. Поэтому я считаю, что наличие у нас в стране норм суррогатного материнства не должно превратить наше государство в канал для торговли детьми, — пояснил «Известиям» зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, необходимо ограничить спектр доступа услуг суррогатных матерей из России, чтобы защитить детей и репутацию страны.

Готовы поддержать законопроект и в комитете-соисполнителе — по вопросам семьи, женщин и детей.

— Это вынужденный законопроект, вызванный запросом общества. Пандемия вскрыла ряд случаев гибели детей, которые были рождены для иностранцев суррогатными матерями из России. Мы его поддержим всеми руками, но лично мое мнение — это половинчатая мера. Ведь получается, что мы хотим запретить продавать детей иностранцам, но разрешим продавать их россиянам, а их вообще продавать нельзя, как нельзя так эксплуатировать наших женщин, — пояснила «Известиям» глава комитета Нина Останина.

В пример депутат привела историю с многодетной семьей из Волгоградской области, где женщина с согласия мужа родила суррогатного ребенка для иностранца, чтобы прокормить остальных.

Авторы, в числе которых оказались два вице-спикера Госдумы Петр Толстой и Анна Кузнецова, а также еще ряд высокопоставленных единороссов объясняют разработку законопроекта фактами убийств российских детей. По их словам, наибольший общественный резонанс вызвало расследование уголовного дела, возбужденного в январе 2020 года. В одной из квартир в Одинцово было обнаружено тело ребенка и еще трое живых малышей без документов. Все они были рождены для граждан Филиппин.

Началась схватка Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dominic Lipinski

Также, по данным парламентариев, в октябре 2020 года по ч. 1 ст. 109 УК РФ возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого установлено, что в городе Коммунар Ленинградской области обнаружено тело новорожденного, без признаков насильственной смерти. Ребенок был рожден суррогатной матерью для граждан КНР.

В 2013 году суд США вынес приговор в виде 40 лет тюрьмы и $400 тыс. штрафа одному из членов международной банды педофилов, который продавал в сексуальное рабство собственного сына, рожденного суррогатной матерью-россиянкой для его гомосексуальной пары (суррогатную мать нашли в России в 2005 году). Следствием установлено, что над мальчиком надругались, когда ему было всего две недели, а в два года его уже снимали в детском порно.

«Известия» направили запросы в ряд организаций, которые занимаются суррогатным материнством.

Деликатный вопрос

В других фракциях Госдумы готовы инициативу единороссов поддержать.

— Мы во фракции его еще не обсуждали, но проблема такая есть. Известны факты, когда иностранцы используют российских детей как доноров органов для других детей. Поэтому в этом вопросе порядок наводить нужно, но осторожно, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, есть семейные пары, где муж иностранец, а жена русская и по медицинским показаниям им требуется суррогатная мать.

— Торговля детьми — это безобразие, тем более нельзя продавать их за границу, где с ними может случиться все, что угодно, и никто это не проконтролирует, — заявили «Известиям» в КПРФ.

Аналогичного мнения придерживаются в «Справедливой России».

Началась схватка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Дети и в России гибнут. Мне кажется, что суррогатное материнство — это очень деликатный вопрос, хотя сам законопроект во фракции мы еще не обсуждали, — пояснил «Известиям» зампред объединения справороссов Валерий Гартунг.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов увидел параллель этого законопроекта с «законом Димы Яковлева», которым в 2013 году был установлен запрет на усыновление россиян для всех граждан США. Это произошло после того, как были объявлены санкции в отношении ряда российских компаний и граждан. По его словам, очевидно, что в новом законопроекте тоже есть свой политический подтекст.

Политолог Константин Калачев считает, что российские женщины, которые соглашаются на суррогатное материнство, перестали бы зарабатывать таким способом, если бы у них были другие, более престижные способы заработка.

Между тем президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РФ Владимир Серов заявил, что законопроект можно поддержать, хотя ему знакомы разные примеры судеб усыновленных детей.

— Мне неизвестна статистика о том, сколько детей гибнет за границей. Видимо, ею владеют депутаты, которые разработали этот законопроект. Есть и обратные примеры, когда малыши чувствуют себя там лучше, чем у наших родителей. Но, безусловно, в целом они более ущемлены там в своих правах. Поэтому, так как мы запретили усыновлять российских детей, было бы закономерно принять и это решение. Я бы такой законопроект поддержал, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, правильно было бы давать этим детям российское гражданство, чтобы у них был хоть какой-то инструмент защиты своих прав.