Не примут у частных: суррогатное материнство предложили перевести в госклиники

Госдума в новом составе может уже осенью вернуться к обсуждению законопроектов, регулирующих сферу суррогатного материнства. Учитывая дело торговавших детьми врачей, которое по-прежнему расследует СК, эта отрасль явно требует дополнительного контроля, считают эксперты. Теперь у депутатов будет сразу два документа на выбор. Один из них — разработанный вице-спикером Госдумы Петром Толстым — предполагает, что пользоваться услугами суррогатных матерей смогут только семейные пары или одинокие женщины по медицинским показаниям. Во втором (его автором выступил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов) говорится, что медпомощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) можно будет получить в организациях, входящих в государственную или муниципальную системы здравоохранения. Этот документ уже направлен в правительство для вынесения заключения.

Не для "туристов"

В России разработан еще один законопроект о применении суррогатного материнства. Его подготовил депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов (документ есть в распоряжении «Известий»). Проект недавно был направлен в правительство для получения отзыва перед внесением в Госдуму. В пресс-службе кабмина «Известиям» подтвердили, что документ поступил и в настоящее время находится в проработке.

Законопроект предусматривает допуск к ВРТ медорганизаций государственной и муниципальной систем здравоохранения. Кроме того, он предполагает, что к ВРТ смогут обращаться состоящие в зарегистрированном браке пары и одинокие женщины. Но — только граждане РФ.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что Россия относится к числу стран с самым либеральным и наименее проработанным законодательством в области суррогатного материнства. Относительная дешевизна этой услуги и отсутствие законодательных ограничений уже сделали страну одним из центров «репродуктивного туризма». При этом сохраняются и правовые риски, говорится в записке. Прежде всего — в том, что оказание услуг суррогатного материнства в России производится на основании обычного гражданско-правового договора, допускающего закрепление любых обязанностей и прав сторон, но не гарантирующего при этом их выполнения. Например, родители могут забрать ребенка только тогда, когда суррогатная мама даст на это согласие, что нередко приводит к шантажу биологических родителей.

Интересно, что законопроект не предполагает мер, укрепляющих права биологических родителей. А вот так называемого "репродуктивного туризма" он коснется напрямую.

В пояснительной записке подчеркивается, что в последнее время участились случаи использования ВРТ с участием суррогатных матерей не в целях лечения бесплодия, а для лиц, не имеющих права на применение таких технологий (в основном, одиноких мужчин-иностранцев, некоторые из которых оказались ВИЧ-инфицированными). По сведениям Росздравнадзора по Москве и МО, было выявлено 48 случаев предоставления услуг ВРТ одиноким мужчинам-иностранцам, говорится в документе. За какой период — не уточняется.

«Мы говорим об огромном лобби»

В июне в Госдуму был внесен законопроект, подготовленный группой депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым. Этот документ также запрещает иностранцами пользоваться услугами российских суррогатных матерей. Права на них, согласно проекту, получатт только состоящие в браке граждане России либо одинокие женщины — гражданки РФ, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.

Сергей Миронов воздержался от комментариев по поводу своего законопроекта, а Петр Толстой ранее сообщил, что «инициатива вызвана простым фактом — в глазах немалого числа иностранцев Россия является фабрикой по производству детей для продажи и страной так называемого репродуктивного туризма».

— Ежегодно тысячи человек с иностранными паспортами приезжают в нашу страну в одиночку, а покидают ее уже с новорожденным, — рассказал «Известиям» вице-спикер.

По его мнению, услуги суррогатных матерей для иностранцев — лазейка, способ обойти так называемый закон Димы Яковлева. Во-вторых, помимо «покупки» ребенка с целью воспитания иностранцы могут использовать его и для других целей — в качестве «товара». Например, больше всего услугами суррогатных матерей из России пользуются китайцы. При этом Поднебесная — это самый большой рынок донорских органов, подчеркнул Петр Толстой.

При этом, по словам парламентария, принять закон не так-то просто.

— Противников у проекта очень много. Мы говорим об огромном лобби, члены которого «кормятся» на «экспортном» суррогатном материнстве. Это высокодоходный бизнес, в котором замешаны миллиарды долларов, сетевые структуры и НКО. Для понимания: услуги одной суррогатной мамы через коммерческое агентство стоят порядка 10 млн рублей. Сама суррогатная мама получает максимум 1 млн рублей из этой суммы, еще примерно столько же — клиника, проводящая процедуру ЭКО. Остальные 8 млн получает агентство, которое, замечу, не несёт абсолютно никакой ответственности за свои действия — законодательством это никак не регулируется. Видим ли мы противодействие этого лобби нашему законопроекту? Да, и оно очень активное. Остановит ли нас это? Конечно же, нет, — заключил Петр Толстой в беседе с «Известиями».

«Имеются все возможности для выявления»

Против нового законопроекта выступает профильное медицинское сообщество — уже подготовлен отрицательный отзыв, рассказал «Известиям» гендиректор Международного центра репродуктивной медицины, президент Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), акушер-гинеколог Владислав Корсак.

— По данным отчетов регистра ВРТ РАРЧ, доля государственных центров, занимающихся ВРТ, составляет около 30%. Очевидно, что принятие такого изменения сделает этот вид помощи недоступным для большинства граждан России, — заявил Владислав Корсак.

При этом, по его словам, услуга крайне необходима населению: всемирная статистика определяет, что частота бесплодия колеблется от 10–15 до 20%. Если же суррогатное материнство используется иностранными гражданами без медицинских показаний — это факт нарушения действующего законодательства, который можно доказать, уверен Владислав Корсак. .

— У Росздравнадзора и Роспотребнадзора имеются все возможности для выявления таких случаев. Рациональным и обоснованным представляется введение со стороны законодателя мер по повышению ответственности и более строгого наказания в отношении организаций и лиц, допустивших указанные нарушения при применении программ суррогатного материнства, — подчеркнул он.

Ранее Конституционный суд РФ и Европейский суд по правам человека в своих постановлениях неоднократно указывали, что права и обязанности родителей являются равными как по отношению к детям, рождённым в браке, так и к рождённым вне брака, а также рождённым методом искусственного оплодотворения (определение Конституционного суда РФ № 2804-О от 22 декабря 2015 г.), добавил Владислав Корсак.

«Известия» направили запрос в Минздрав России с просьбой обозначить позицию по поводу порядка, который устанавливают законопроекты о суррогатном материнстве.

Нужны правила

Заняться законодательством в области суррогатного материнства следовало давно, уверен заслуженный юрист России Иван Соловьев. Депутаты столь активно заинтересовались ВРТ после прошлогоднего несчастного случая, уверен он. Напомним, 23 июня 2020-го в Москве были найдены пятеро новорожденных под присмотром двух женщин. Детей выносили суррогатные матери по заказу китайских граждан, которые не смогли забрать их в КНР из-за коронавирусных ограничений. 14 июля 2020 года по делу о торговле детьми от суррогатных матерей в столице арестовали ряд врачей.

В январе в квартире на одной из улиц города Одинцово Московской области нашли еще четырех младенцев, один из которых был мертвым. Экспертиза показала, что причиной смерти стал синдром внезапной смерти новорожденного. Позднее стало известно, что следствие объединило уголовные дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье.

Недавно Следственный комитет в окончательной редакции предъявил группе столичных врачей-репродуктологов обвинение в 11 эпизодах продажи иностранцам детей, рожденных суррогатными матерями. Как ранее писали «Известия», врачи использовали ВРТ не в целях лечения бесплодия — их клиентами становились одинокие мужчины.

— Вся цепочка от желания бесплодной иностранной пары иметь детей до передачи ребенка и вывоза за границу сейчас законодательно никак не отрегулирована. Отсутствием этого регулирования нередко и пользуются в недобросовестных целях. В Конституции у нас теперь закреплено, что брак — это союз мужчины и женщины. Соответственно, это должно найти отражение в законодательстве в сфере ВРТ, чтобы дети от суррогатной матери не попадали в пары ЛГБТ, — считает Иван Соловьев.

По его мнению, в таких условиях Россия становится инкубатором по выращиванию детей. Несчастные случаи, связанные с суррогатным материнством, происходят все чаще. Так, в Санкт-Петербурге умер младенец, рожденный суррогатной матерью для родителя из Китая,14 октября 2020 года. Это был второй случай гибели ребенка с начала октября. Ранее правоохранительные органы обнаружили в квартире одного из домов Гатчинского района Ленинградской области тело пятимесячного младенца, рождённого суррогатной матерью для биологических родителей из Китая.

«Известия» направили запрос в силовые ведомства с просьбой рассказать, на каком этапе находится дело врачей и сколько преступлений, связанных с ВРТ, было совершено в последние годы.