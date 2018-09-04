Фертильная незалежность: дети суррогатных матерей оказались вне закона

Роберто попал в осадное сидение в Киеве с начала августа. Эдуардо приземлился здесь несколько дней назад, но он опасается, что ожидание чуда будет исчисляться неделями. Фелипе и Алисия (имена изменены) прибыли более месяца назад и до сих пор не знают, когда они смогут вернуться домой. Эти люди приехали из разных уголков Испании, но у всех у них есть общая проблема: завершить начатый на Украине процесс суррогатного материнства, чтобы стать «настоящими родителями» в Испании. Подробности — в материале портала iz.ru.

Раньше найти суррогатную маму, оформить контракт с ней и получить новорожденного, наполовину (по крайней мере по отцу) «своего», не являлось запредельной трудностью. В чем теперь закавыка? А в том, что испанское консульство с недавних пор закрыло выдачу выездных документов для новорожденных и не позволяет испанским родителям регистрировать своих детей, появившихся на свет в украинских роддомах от местных мам, в качестве испанских граждан.

коляска Фото: Depositphotos

Сейчас более 20 испанских семей с новенькими детскими колясками находятся в одном и том же отеле — «Киев 365», откуда они шлют призывы о помощи, считая отчаянным свое положение. «Испанское посольство не хочет ничего знать о моем сыне, у меня был талончик в очереди на 12 ноября, чтобы зарегистрировать малыша, но из-за того, как сложилась ситуация, посольские уже сказали мне, что они не собираются это делать», — сетует Роберто, новоиспеченный отец, прибывший из пиренейского королевства за своим кровным ребенком.

Я тебя породил, я тебя здесь и оставлю?

5 июля посольство Испании на Украине выступило с заявлением, отпугивающим от поездки в эту страну тех, кто заинтересован в суррогатных матерях, — из-за отсутствия «прозрачности и гарантий»: «Власти Испании не могут нести ответственность за обещания и утверждения, сделанные частными агентствами, которые осуществляют деятельность за пределами испанского королевства, поскольку она не подпадает под действие испанского законодательства».

С того момента «суррогатных новорожденных» перестали регистрировать как испанских детей.

Однако причина этого краха, похоже, не имеет ничего общего со словами о «прозрачности». Мотив, о котором говорится в устном комментарии испанского консульства в Киеве агентам, участвующим в суррогатном материнстве, на совещании, состоявшемся 27 июня, является «снегом на голову» — таким же, как и вступление в силу изменения общего регламента по защите персональных данных в мае 2018 года по всему Евросоюзу. Просто то, что раньше было возможно, теперь — нет.

Изменена буква закона — под раздачу попали не чиновники, переписывающие нормативы, а самые незащищенные категории людей, в данном случае — младенцы. Самое ужасное, что запрет введен без каких-либо поправок, то есть не просто появившиеся на свет груднички, но и все эмбрионы у сурмам, которые уже беременны на заказ, оказались вне юридического поля.

дети Фото: Depositphotos

Потенциальные родители не смогут новорожденных забрать, а для беременных матерей — это товар, который подлежит реализации. И если нет возможности отдать рожденное согласно контракту дитя, то куда его девать?

Как цепочка ДНК стала цепью юридических кандалов

До 5 июля на Украине существовала следующая схема «передачи» новорожденного испанским родителям. Сначала вступала в действие процедура регистрации в качестве испанца ребенка, рожденного от сурмамы, — на основании ДНК-теста отца. Сбор материала для анализа осуществлялся в присутствии сотрудника консульства, под его личным контролем и ответственностью.

днк тест Тестирование ДНК Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer

Затем материал отправлялся в испанскую лабораторию, которая возвращала результаты, и как только отцовство было доказано, новорожденному выдавался испанский паспорт, с которым он мог ехать в Испанию. Мама-испанка должна была пройти процедуру усыновления, поскольку Испания признает в качестве матери только ту женщину, которая рожает (в данном случае украинскую беременную), хотя испанка может быть донором яйцеклеток.

Проблема, согласно заявлениям консульства, заключается в том, что новое европейское регулирование запрещает пересылку генетического материала, поскольку это считается нарушением защиты персональных данных, таким образом, доказать родство младенца хотя бы с одним испанским родителем становится просто невозможно.

В других странах, таких как Соединенные Штаты, Канада или Греция, вопрос о признании родства между новорожденным и его биологическими родителями можно решить в местных судах. Которые вправе вынести вердикт, что процедура была проведена на законных основаниях и доказывает отцовство в соответствии с местным законодательством, а не с испанским, как это практикуется на Украине и в Грузии.

Испанские груднички станут хлопчиками и дивчинами

Почти три десятка испанских семей, уже начавших сбор подписей на сайте change.org, осуждают «юридическую неопределенность», в которой они оказались вместе с младенцами. Дело в том, что все эти люди теперь даже вынуждены нарушать законодательство Испании, обязывающее родителей регистрировать ребенка в течение месяца после его рождения. «В посольстве говорят, что мы должны провести тесты ДНК в лабораториях, с которыми у них есть соглашение в Испании. Но как я могу сделать тест ДНК для моего сына в Испании, если я не имею права вывезти его отсюда, с территории Украины, без паспорта?» — спрашивает Роберто.

В отсутствие адекватных решений многие семьи предпочитают параллельно с процедурой признания отцовства запрашивать для ребенка украинский паспорт — таким образом они смогут по крайней мере иметь шанс вернуться в Испанию.

паспорт Фото: Depositphotos

«С моими клиентами мы выполняем две процедуры: просим о встрече в нашем консульстве и подаем заявку на украинский паспорт. Это новая ситуация и для украинских чиновников тоже, но в принципе закон допускает такой вариант, даже если оба родителя являются испанцами, — объясняет Франко Антонио Зенна, адвокат офиса Intraius, специализирующегося на суррогатном материнстве. — Затем пары должны отправиться в Испанию, где отец в судебном порядке доказывает свое родство с новорожденным, а мать становится родителем-усыновителем, этот процесс может длиться два года».

Украина: не щадя живота своего

Незалежная называется сегодня в числе стран с растущим рынком суррогатного материнства. Причины прежде всего экономические. Суррогатное материнство на Украине развито вовсе не из-за альтруизма. Стоит оно от €35 тыс. до €45 тыс., из которых непосредственно вынашивающей женщине достается до 20 тыс., а остальное уходит на оплату медуслуг, жилья и пр.

В Канаде и США, например, аналогичная процедура обойдется минимум в два раза дороже. За период 2010–2016 годов на Украине зарегистрировано вынашивание и рождение 231 «заказного» ребенка. По этому показателю страна занимает второе место в мире. Больше только в США — 533. Но население Штатов превосходит популяцию Незалежной почти в восемь раз, так что в пересчете на душу Украина — впереди планеты всей.

суррогат Фото: Depositphotos

Такие высокие ставки подталкивают стать сурмамами многих женщин в стране, где зарплата в среднем около $260 в месяц, пишет Еl Сonfidencial. На пятый или шестой месяц беременности сурмаме предоставляется комфортабельное место проживания, которое арендуется испанской парой, чтобы контролировать последний триместр перед родами.

Агентства предлагают разные цены в зависимости от предпочтений семьи, которая нанимает суррогатную мать. Например, хотят ли родители определить пол ребенка, количество попыток оплодотворения, будет ли мать рожать в частной клинике и т.д. Для договаривающихся супружеских пар украинские агентства выдвигают два главных требования: 1) брак должен быть гетеросексуальным, 2) пара доказывает невозможность иметь детей естественным путем.

«Суррогатные дети — не реализация права на материнство»

Суррогатное материнство для Испании — явление вполне обычное. Не вызывающее какой-то критики или неодобрения. «Пробирочные дети» в испанских семьях столь же любимы, сколь и пополняющие ячейку общества обычным путем.

Когда суррогатной маме подходит срок рожать, семья заказчиков, обычно в полном составе, в ожидании волнующего события выезжает на Украину (или в другую страну, в которой заключен контракт). Живут в гостиницах всё то время, которое необходимо для появления на свет малыша и его оформления новым членом общества. Нередко — по несколько недель. Каким количеством дней или месяцев будет исчисляться это пребывание в чужой стране — вопрос, на который ответа нет.

Строго говоря, каждый испанский новорожденный — это вклад конкретной пары родителей в решение демографической проблемы страны, в которой несколько лет подряд фиксировалось снижение численности населения, а обозначившийся теперь ее рост — производное иммиграции, а не следствие увеличения рождаемости коренного народа.

Казалось бы, в такой ситуации власти пиренейского королевства должны всячески поддерживать своих граждан, оперативно решая возникающие проблемы. Но в реальности этого не происходит. Испанские пары, пользующиеся услугами суррогатных матерей, утверждают, что с приходом этим летом к власти в стране социалистов (PSOE), на которых возлагались большие надежды, ситуация не улучшилась, а, наоборот, осложнилась.

клетки Оплодотворение яйцеклетки в лабораторных условиях Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Правительство Педро Санчеса не намерено помогать бездетным семьям. Занимающая пост первого вице-премьера Кармен Кальво прямо сказала, что ей «понятно желание бездетных людей стать родителями», но «это желание не является правом на материнство или отцовство». Поэтому государственные органы могут оказать содействие супружеским парам в процессе регистрации ребенка, рожденного за границей суррогатной матерью, но это никак не является их обязанностью или служебным долгом.

Таким образом, помощь попавшим в бюрократическую ловушку испанским гражданам правительство оказывать не очень торопится. И вообще намекает, что есть смысл для осуществления планов по увеличению семьи избегать «украинского направления». Посольство Испании в Киеве выпустило комментарий, в котором содержится совет не пользоваться услугами суррогатного материнства на территории Украины, так как «в последние месяцы вскрылись случаи мошенничества и обмана в украинских клиниках репродуктивного здоровья».

Как свидетельствует испанское электронное издание 20 minutos, «в июле нынешнего года прокуратура Украины начала расследование деятельности репродуктивного центра BioTExCom, крупнейшей клиники, занимающейся родовспоможением. Основанием для возбуждения процессуальных действий послужили подозрения, что BioTExCom занимается торговлей детьми, нарушает законодательство об уплате налогов и фальсифицирует документы».

Портал подчеркивает, что руководитель центра был помещен под домашний арест еще год назад, клинику закрыли два месяца назад, а ее веб-страница продолжает работать, не информируя посетителей о ведущемся расследовании и расширяя свою клиентуру.

«Проблемы у клиники начались с того, что в прошлом году итальянская семейная пара установила, что у выношенного для них ребенка отсутствует генетический материал отца, то есть «арендная мать» забеременела не от спермы, предоставленной донором-заказчиком, а от постороннего лица», — сообщает портал.

ребенок Фото: Depositphotos

Действия лиц, причастных к подобному мошенничеству, уголовное законодательство Украины оценивает в 8–15 лет лишения свободы.

Скорее всего, бизнес на женщинах-инкубаторах украинскими властями будет приостановлен до момента, пока не появится закон, регламентирующий нормы суррогатного материнства. Европейские СМИ реагируют на ситуацию с большой долей пессимизма, полагая, что «будущий закон может оказаться таким, что закроет двери и иностранцам к украинскому рынку матерей по найму».

Выход? Одна из ведущих испанских газет, АВС, вынесла в крупный заголовок отчаяние родителей, которые не могут вернуться в Испанию с новорожденными детьми: «Единственный вариант, который мы сейчас видим, — оставаться жить на Украине».