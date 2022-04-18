Воспитание по призванию: как устроена жизнь семей, которые стали профессиональными родителями

В России постепенно увеличивается количество так называемых профессиональных, или ресурсных, семей, готовых брать на воспитание сирот. Маленьких детей, таким образом, можно спасти от попадания в интернат, а подросткам — дать шанс хотя бы пару лет провести в домашней атмосфере и подготовиться к взрослой жизни. Справиться с такой задачей может не каждая семья, но даже подходящим кандидатам нужны дополнительная подготовка и сопровождение специалистов после того, как ребенок попадет к ним в дом. Оказывают такую поддержку и помогают подходящим семьям и детям находить друг друга, как правило, общественные организации. В середине апреля о подготовке к запуску программы подготовки профессиональных родителей объявила автономная некоммерческая организация «Партнерство каждому ребенку» из Петербурга . «Известия» поговорили с представителями этой и еще нескольких НКО о том, что отличает ресурсного родителя, в чем заключается специфика такой работы и почему доверить ее могут не каждому.

Элемент самореализации

Ресурсные, или профессиональные, семьи — это семьи, которые готовы брать к себе детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе если налаживание контакта и воспитание этого ребенка могут быть связаны с дополнительными трудностями, например из-за его возраста или травмирующего прошлого.

— Термин «профессиональные» у нас практически не используется прежде всего потому, что в нашем законодательстве официально такое понятие не закреплено, — объясняет Римма Лаптева, руководитель проекта «Ресурсные родители» фонда «Арифметика добра». — Но тем не менее есть приемные семьи, которые обладают достаточным опытом в воспитании детей, и при этом для них это важный элемент самореализации.

Родители в таких семьях обычно готовы принять к себе детей, которые относятся к так называемым трудноустраиваемым категориям и подолгу остаются в детском доме. Это, в частности, подростки, которых не готовы брать люди без опыта воспитания детей или те, кто хочет взять ребенка, чтобы воспитать его с младенчества, а также сиблинги — братья или сестры (нередко это двое, трое или даже четверо детей).

Воспитание по призванию Фото: ТАСС/Александра Мудрац

— Часто именно в такие семьи принимают детей, имеющих особенности развития, генетические или хронические заболевания, детей после возврата из других приемных семей, — перечисляет Елена Кандыбина, куратор направления по работе с родителями, методист учебных программ помогающего центра благотворительного фонда «Здесь и сейчас».

Важной особенностью ресурсных семей является то, что они готовы и не боятся брать детей подросткового возраста , говорит Римма Лаптева.

— У нас есть опыт пристройства детей и в возрасте 15+, 16+ и 17+. Это самые непопулярные категории у тех, кто хочет усыновить ребенка. Детей такого возраста практически невозможно пристроить, потому что с подростками здесь возникает такая двойственность: ребенок в это время, как известно, входит в стадию конфликта и ему нужно помочь, с одной стороны, сформировать привязанность, с другой — пройти этот этап сепарации.

Важной особенностью таких семей является то, что они, как правило, не стремятся закрыть какую-то свою потребность за счет усыновления (например, это одиночество, невозможность иметь собственных детей или даже смерть ребенка). Даже если речь идет о неполной семье (например, о матери и взрослых детях) или о женщине, ее родителях и детях: там всегда уже присутствуют прочные и доверительные отношения с кем-то из близких.

Это в том числе позволяет таким людям выступать в роли замещающих семей, то есть принимать к себе детей на время, когда тем особенно требуется помощь . Помимо подростков, которые таким образом могут прожить в семье полтора или два года до совершеннолетия, это касается и совсем маленьких детей. Благодаря замещающим родителям они могут избежать длительного нахождения в интернате до момента, когда их передадут оформившим опеку родственникам или им подберут для них «постоянных» приемных родителей.

— Профессиональные родители оказывают поддержку кровным семьям в самых непростых ситуациях, когда родитель временно не может сам заботиться о своем ребенке. — говорит Юлия Гонтаренко, директор АНО «Центр развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» из Петербурга. — Для детей, особенно раннего возраста, наличие рядом внимательного, доступного, теплого человека в момент разлучения с родителями чрезвычайно важно! Это, без преувеличения, залог нормального развития ребенка. И этого, к сожалению, не обеспечит ни один интернат.

Воспитание по призванию Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Программу подготовки для профессиональных семей в центре планируют запустить в мае этого года . Она рассчитана на 24 часа, обучение включает несколько основных блоков: знакомство с самой услугой и алгоритмом работы, изучение юридических аспектов, знакомство с особенностями развития ребенка раннего возраста и тонкостями ухода за детьми в этом возрасте, а также вопрос поддержания контакта с биологическими родителями ребенка.

Также с потенциальными родителями разберут механизм возвращения детей в родные семьи и профилактику психологической травмы при расставании с малышом.

Ресурсные семьи, как правило, готовы к многократному приему детей , поясняет Римма Лаптева: «Они берут ребенка подросткового возраста, например 16+, полтора года его воспитывают и уже на фазе выпуска готовы принять следующего ребенка. У нас есть семьи, которые уже в круг взяли детей второй, третий раз».

Родитель с особой подготовкой

Запрос на временное размещение детей в семьях очень высок , рассказывает Юлия Гонтаренко. Только за прошлый год центр «Партнерство каждому ребенку» разместил в профессиональных семьях 15 детей: «И чтобы своевременно оказывать такую поддержку, профессиональных семей должно быть больше».

В проекте «Ресурсные родители» фонда «Арифметика добра» костяк таких ресурсных семей сейчас составляет 33 семьи , говорит Римма Лаптева. При этом в фонде рассчитывают постепенно увеличить их численность до 40, особенно с учетом того, что иногда семьи бывают вынуждены выйти из программы из-за болезни кого-то из родителей, смерти близких или других жизненных обстоятельств.

Но существенно расширять количество участников там не хотят сознательно. Ч тобы убедиться, что та или иная семья действительно готова стать ресурсной, на входе в проект предусмотрен серьезный фильтр — родители сначала проходят интервью со специалистами, а затем сотрудники фонда приезжают к ним домой, чтобы посмотреть на то, как на самом деле строится жизнь семьи и с кем из взрослых ребенку предстоит взаимодействовать. Значительно увеличить количество семей без набора дополнительных специалистов будет просто невозможно.

Воспитание по призванию Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Для потенциальных ресурсных семей есть вполне определенные критерии. Так, семья должна состоять как минимум из двух взрослых вне зависимости от того, будет ли это семейная пара, мать и взрослый ребенок или женщина и ее родители, перечисляют в АНО «Партнерство каждому ребенку». Каждого из взрослых внесут в договор при оформлении документов. Все, кто будет проживать с ребенком на одной территории, также должен будет подписать письменное согласие на то, чтобы его принять.

Основной ухаживающий должен быть гражданином РФ в возрасте от 18 до 60 лет и располагать житьем, подходящим для того, чтобы принять ребенка . Он должен быть дееспособен, ранее не судим и не может состоять на учете в наркологическом, психоневрологическом, противотуберкулезном диспансерах.

Также необходим личный опыт воспитания детей — даже если это был не собственный ребенок, а кто-то из родственников. При этом к моменту заключения договора в семье не должно быть детей младше трех лет.

— Ключевым моментом является наличие у профессиональных родителей личной мотивации, высокого уровня эмпатии и внутренних ресурсов для того, чтобы не просто ухаживать за ребенком, но и в полном смысле обеспечивать ему семейную атмосферу, — подчеркивает директор АНО «Партнерства каждому ребенку» Юлия Гонтаренко.

Именно наличие мотивации и внутренней готовности к воспитанию ребенка проверяют специалисты на «входных» этапах .

Кроме того, все, кто собирается принять в семью ребенка, по закону в обязательном порядке проходят обучение в одной из школ приемных родителей , напоминает Елена Кандыбина. А тем, кто хочет заключить договор о приемной семье, часто предлагают дополнительные курсы, например модули, связанные с воспитанием особого ребенка, психологические тестирования или психообразовательные встречи с психологом, перечисляет собеседница издания.

— Многочисленные очные и онлайн-программы для потенциальных и уже действующих приемных родителей предлагают НКО. Таким образом, стоит сказать, что многие из тех, кто хочет получить дополнительные знания об особенностях воспитания приемного ребенка, может это сделать, — обращает внимание она.

Воспитание по призванию Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Но опыт работы благотворительного фонда «Здесь и сейчас», как и других некоммерческих организаций, занятых в этом секторе, показывает, что едва ли не еще большее значение имеет поддержка семьи после принятия ребенка , подчеркивает собеседница издания.

Родитель в роли реабилитолога

Фактически приемный родитель выступает в роли реабилитолога , рассказывает Римма Лаптева: «Конечно, мы где-то помогаем специалистами, психологами. Но приемный родитель находится с ребенком 24/7. При этом само присутствие в детском доме для ребенка — это травма потери, а многие из них перед этим и вовсе проходят через тяжелые испытания, даже выслушивать которые бывает тяжело».

В проекте «Ресурсные семьи» родителей предварительно учат основам, например умению правильно определять эмоциональное состояние ребенка, оказывать базовую психологическую поддержку и помощь и выстраивать конструктивный диалог, в том числе в конфликтных ситуациях.

Чтобы помочь ребенку пережить травматичный опыт прошлого и адаптироваться к новой жизни, родителям могут понадобиться многие инструменты, включая травмо- и сказкотерапию, а также просто умение вовремя распознать эмоциональное состояние ребенка. Но помощь нужна и самим родителям.

— Все родители подвержены эмоциональному выгоранию, потому что это дети со сложными судьбами. Иногда просто слушаешь судьбу ребенка, и эмоционально это сложно переварить.

Приемные дети, пережившие травматический опыт, часто, попадая в семью, начинают вести себя неприемлемо , подтверждает Елена Кандыбина. Они берут чужое, проявляют агрессию, не могут соблюдать установленные в семье правила и полноценно находиться в детском коллективе, выполнять требования учебной программы.

Воспитание по призванию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Это приводит к эмоциональному выгоранию родителей, школьной дезадаптации и социальной изоляции семьи, — рассказывает она. — Часто семья такого ребенка находится под социальным прессингом, вызывает недовольство окружающих людей, создает негативное впечатление о приемных семьях, затрудняет устройство в семью детей с особенностями.

Поэтому фонды, которые занимаются развитием института ресурсных семей и помощью в устройстве в семьи детей, которые в этом нуждаются, также учат родителей методам профилактики профессионального выгорания .

— Навыки, которые мы даем, — это навыки гармонизации своего состояния и умения вовремя пополнять свои ресурсы, — рассказывает Римма Лаптева.

«Сами нуждаются в поддержке»

Чаще всего родители в ресурсных семьях настроены на воспитание нескольких приемных детей, имеющих также травмирующий ранний опыт, задержки в развитии и различные заболевания или сложности поведения, но при этом не располагают такими материальными возможностями, чтобы осуществить это без поддержки государства .

— Однако существует договор о приемной семье, который предполагает выплаты приемному родителю и перечисление страховых выплат. По сути, такой договор предполагает оказание приемными родителями услуг по воспитанию ребенка, — объясняет Елена Кандыбина. — Для многих приемных родителей именно такая форма принятия ребенка в семью позволяет отказаться от дополнительной занятости и посвятить все свое время воспитанию ребенка с особенностями здоровья, развития и поведения .

Иногда, в том числе в СМИ, возникают разговоры о корыстных интересах и использовании этой опции для заработка, говорит Римма Лаптева. Но это ложная трактовка, потому что на все затраты, связанные с воспитанием ребенка, «не хватит никакой зарплаты приемного родителя», уверена она.

Воспитание по призванию Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— В среднем в Москве выплата составляет 35 тыс. рублей в месяц: 18 тыс. на содержание ребенка и еще 17 тыс. зарплата для родителя. Но ребенку могут быть нужны платные медицинские услуги, брекет-системы, бандажи для исправления осанки, которые стоят от 20 тыс., — считает она. — Кроме того, у многих детей чудовищные пробелы в знаниях, которые не соответствуют их классу, и им нужны репетиторы сразу по нескольким предметам. А мы все знаем, сколько в Москве стоят репетиторы.

Наконец, воспитание маленького ребенка, особенного ребенка или подростка с трудным прошлым, само по себе очень трудозатратно и часто просто не сочетается с работой , обращают внимание опрошенные «Известиями» эксперты.

— При этом приемные родители не могут, да и не должны заменять профессиональную комплексную социально-психолого-педагогическую помощь, — уверена Елена Кандыбина. — Напротив, они сами нуждаются в поддержке специалиста, организации передышки, так как их труд по воспитанию детей осуществляется без перерывов и выходных. Нуждаются в организации социально-педагогических мероприятий, позволяющих ребенку и семье в целом улучшить социальные связи, несмотря на трудное поведение ребенка.