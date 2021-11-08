Дети в дом: общественники предупреждают об опасности формирования «сиротских гетто»

Представители общественных организаций, которые занимаются помощью сиротам, попросили пересмотреть законопроект, согласно которому количество предназначенных для выпускников детских домов квартир в одном доме могут увеличить с 25% до 50%. Документ сейчас находится в Госдуме . Поправки должны улучшить ситуацию с обеспечением сирот жильем, рассчитывают законодатели. Однако увеличение числа квартир в пределах одного дома приведет к образованию так называемых сиротских гетто и негативно скажется на дальнейшей социальной адаптации детей, предостерегают общественники. «Известия» поговорили с несколькими представителями сектора, чтобы понять, почему у них возникли вопросы к этой инициативе и какие меры они считают необходимыми для помощи сиротам .

Сложившаяся правоприменительная практика

Законопроект был внесен в Государственную думу еще весной этого года, в конце октября ответственным комитетом и комитетом-соисполнителем были назначены комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей и комитет Госдумы по молодежной политике соответственно .

Проект федерального закона разработан в целях совершенствования правового регулирования порядка предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следует из пояснительной записки.

Дети в дом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Документ предполагает внесение поправок в статью 8 федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» , которая регулирует вопросы предоставления им жилья от государства. Количество квартир, которые могут быть выделены для детей-сирот в одном доме, предлагается увеличить с действующих сейчас 25% до 50% от общего числа .

«По сложившейся правоприменительной практике, применение субъектами Российской Федерации ограничения, предусматривающего приобретение квартир в одном многоквартирном доме не более 25% от общего количества квартир в этом многоквартирном доме, ведет к снижению объемов приобретаемого субъектами Российской Федерации жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во вновь построенных многоквартирных домах», — говорится в тексте сопроводительной записки к документу.

Напомним, что по действующему законодательству претендовать на жилье, которое должно предоставляться в соцнайм по достижении совершеннолетия, могут те, кто не имеет жилья, оформленного в собственность, или долей в родительских квартирах (например, если у них нет никакого жилья в собственности ). Кроме того, его могут выделить в случае, если проживание «в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным», говорится в законе. За обеспечение сирот жильем отвечают региональные органы исполнительной власти.

«Не увеличивать, а сокращать»

В середине октября с просьбой пересмотреть законопроект в его текущей форме выступили представители сразу нескольких крупных некоммерческих организаций , которые занимаются помощью детям-сиротам .

Это в том числе благотворительные фонды «Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Арифметика добра», «Солнечный город», «Дети наши», общественное движение «Петербургские родители» и ряд других.

Увеличение числа квартир, которые могут выделяться сиротам в одном доме, не поможет решить проблему с обеспечением их жильем, зато приведет к образованию так называемых сиротских гетто и существенно сократит шансы выпускников детских домов на дальнейшую социальную адаптацию , уверены общественники.

Дети в дом Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Когда они переходят во взрослую жизнь группами, то сохраняют привычки, которые у них были раньше. Выпускники начинают собираться вместе, в одной квартире: им так удобно и можно по-прежнему жить чужим умом. Часто втайне от кураторов сдают другие квартиры и этим сообществом остаются в иждивенческой позиции — на всем готовом, без необходимости брать на себя личную ответственность, — рассказывает Диана Машкова, основатель АНО «Азбука семьи».

Помочь выпускникам детских домов освоиться во взрослой жизни может, помимо грамотного постинтернатного сопровождения, пример обычных социализированных граждан, которые работают и растят детей . Но если 50% квартир в доме будет принадлежать выпускникам сиротских учреждений, таких примеров в их окружении почти не будет, отмечает собеседница издания.

— Надо не увеличивать нормы количества квартир на один дом, а, наоборот, сокращать. Среди соседей, которые никогда не жили в детском доме, выпускники могут получить возможность наладить новые социальные связи, выстроить отношения по правилам, принятым в обществе, научиться социально приемлемым моделям поведения, — согласна директор новосибирского фонда «Солнечный город» Марина Аксенова.

Детдомовцы, которые живут вне «сиротских гетто», социализируются намного лучше , нежели те, кого заселяют массово, подчеркивает руководитель и председатель правления благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова.

— Одна из наших приоритетных задач — это разорвать порочный круг сиротства во многих поколениях. И создание «гетто» отбросит нас на несколько шагов назад и усугубит ситуацию, — обращает внимание она.

Неумение отстаивать свои интересы и отсутствие заинтересованности со стороны застройщиков в том, чтобы передавать квартиры муниципальной власти, которая закупает их по ценам ниже рыночных, могут привести к тому, что квартир в жилищных фондах по-прежнему будет не хватать, а имеющиеся будут не приспособлены для жизни.

Отсутствие у бывших детдомовцев навыков самостоятельной жизни и высокая вероятность асоциального поведения в условиях «гетто» могут привести к конфликтам с соседями и только усилить их изоляцию от общества, полагают представители общественных организаций.

Гибкая система с общественным контролем

Вопрос с обеспечением жильем детей-сирот в России обсуждается уже несколько лет. Во многих регионах очередь на получение положенного по закону жилья может достигать нескольких десятков лет . Ранее об этом подробно писали «Известия».

Для того чтобы система обеспечения детей жильем работала эффективно, в первую очередь необходимо сделать ее более гибкой , уверено большинство опрошенных изданием представителей благотворительного сектора.

В частности, сейчас регионы сами выбирают, где именно покупать квартиры для выпускников детских домов. Как правило, жилплощадь предоставляется там, где ранее проживал ребенок. Часто речь идет о небольших населенных пунктах, с которым у ребенка не сохранилось никакой связи — при этом там нет рабочих мест или возможностей продолжать образование, а новое жилье просто не строится, говорит президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

Дети в дом Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— К выбору нужно подходить более гибко — в первую очередь, смотреть, где ребенок провел последние, а не первые десять лет своей жизни, где у него сформировались какие-то социальные связи, есть люди, которые его могли бы поддержать, — перечисляет собеседница издания. — В крайнем случае, если жилья в нужных населенных пунктах нет, всегда есть региональные центры, где всегда всё строится.

При этом определенные требования к такой жилплощади можно было бы снизить, но при условии, что комиссии, которые занимаются его выкупом, будут работать в плотном контакте с общественным советом из числа тех НКО, которые занимаются помощью сиротам в том или ином регионе.

— В каждом случае решение нужно принимать индивидуально, исходя из особенностей ситуации, в которой находится ребенок. Исходя из того, где будут люди, готовые его поддержать, — подчеркивает эксперт.

Чтобы выпускники детских домов умели ценить полученное жилье, им нужно дать определенную мотивацию в виде минимальных условий, которые необходимо выполнить , чтобы получить квартиру, уверена Диана Машкова: «Ни один ребенок, безусловно, не должен остаться на улице. Дети не должны годами и десятилетиями ждать своей очереди, скитаясь по чужим углам. Но однокомнатная квартира — это большая ценность. Ее можно было бы давать при условии, что выпускник детского дома продолжает обучение или работает. А в других случаях выделять, например, комнату в общежитии до поступления в колледж, в вуз или начала трудовой карьеры».

После того как выпускник детского дома выйдет на работу, можно обязать его выплачивать символическую долю от стоимости квартиры — например, 1% в год, полагают в «Азбуке семьи».

Такая точка зрения может быть непопулярна, в том числе и среди других представителей некоммерческого сектора, признает Машкова. Однако таким образом можно не только со временем сократить нагрузку на бюджет, но, главное, помочь выпускникам детских домов уйти от иждивенческого отношения к жизни, которое формируется во время жизни в интернате, уверена она.

Сертификаты, вторничный фонд и адаптация

Если говорить о тех, кто выпустился из детского дома несколько лет назад и по-прежнему стоит в очереди на квартиру, альтернативой могут стать сертификаты на приобретение жилья , говорит Елена Альшанская.

— Эта мера активно обсуждалась в последние годы. Но она тоже должна иметь серьезные ограничения и сопровождаться жестким контролем, потому что тут есть риски, связанные с возможными случаями мошенничества, — обращает внимание она. — В первую очередь, в ходе обсуждения речь шла о выпускниках, которые выпустились несколько лет назад и имеют определенный социальный опыт и социальный капитал.

Напомним, на федеральном уровне такую идею предлагали в апреле и в сентябре этого года. Согласно законопроекту, который был внесен весной, сиротам, имеющим право на получение квартиры, предлагалось выплачивать 1,487 млн рублей за счет регионального бюджета на ее самостоятельное приобретение. Пока ни один из законопроектов не был принят.

Зато уже сегодня у органов региональной власти есть право оплачивать сиротам аренду жилья в случае, если своевременно выделить квартиру регион не может. Это может стать эффективным выходом в ситуации, когда положенного жилья нужно дожидаться, а другого места для проживания у выпускника детского дома нет , обращает внимание Елена Альшанская.

Однако сейчас региональные власти этим инструментом почти не пользуются либо компенсируют возможные расходы на аренду по ценам в несколько раз ниже рыночных, говорит собеседница издания.

Дети в дом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Для того чтобы система обеспечения сирот жильем заработала, в первую очередь в любом случае необходимо увеличить выкупную стоимость квартир , по которой государство закупает жилье, до рыночного уровня. В этом случае застройщики будут заинтересованы в участии в торгах, а приобретенные квартиры будут соответствовать необходимым требованиям, уточняют все общественники.

Жилье, предназначенное для сирот, необходимо выкупать не только в новостройках, но и во вторичном фонде , полагает Наиля Новожилова.

— Возможно, это обойдется государству несколько дороже, однако не приведет к повышенной концентрации детей-сирот в одном доме и не превратит этот дом в подобие интерната с теми же правилами и атмосферой, — обращает внимание она.

Одновременно необходимо развивать программы социальной адаптации сирот и развитие наставнических центров, в том числе и в регионах. Решением этих задач занимается, в первую очередь, некоммерческий сектор.

Кроме того, изначально снизить нагрузку на бюджет поможет совершенствование первичной помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, но в которой родители хотели бы иметь возможность сохранить детей , говорит Елена Альшанская.

— У нас есть социальные услуги, за которыми может обратиться человек, или отдельные выплаты. Но реальной системы ведения семьи, которая попала в трудную жизненную ситуацию, в России нет. С возможностью, например, помочь одинокой матери с приобретением жилья или регулярными выплатами на определенное время, — говорит она.

Внедрение такой системы позволило бы существенно сократить количество детей, которые в принципе попадают в сиротские учреждения, а следовательно — расходы на их содержание, которые сегодня составляют около 100 тыс. рублей в месяц на одного ребенка, и на дальнейшее приобретение квартир, позволив сосредоточиться на тех детях, для которых попадание в детские дома по разным причинам будет неизбежным, резюмирует собеседница издания.