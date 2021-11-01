Одно окно: кто решит семейные проблемы

В правительстве России появилась новая рабочая группа — комиссия по централизации полномочий в сфере защиты семьи и детей. По словам сенатора Ирины Святенко, она станет центром притяжения вопросов семейной политики. Эксперты считают, что эта структура будет первым шагом на пути формирования единого ведомства, занимающегося подобными проблемами. Для чего нужна новая комиссия , разбирались «Известия».

Как правительство решает вопросы централизации

Распоряжение правительства о создании рабочей группы и формировании ее состава было подписано на прошлой неделе. Рассказала о новой структуре председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

В документе говорится, что межведомственная рабочая группа займется централизацией передаваемых полномочий в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, разработки мер социальной поддержки семей и детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия. В состав комиссии, которую возглавила зампред правительства Татьяна Голикова, вошли также заместители из пяти министерств, два губернатора — Томской области и Красноярского края, представитель Общественной палаты, сенатор Святенко, директор департамента труда и соцразвития Москвы, представитель департамента соцразвития правительства РФ.

Правительство в ответ на запрос «Известий» сообщило, что в рамках работы межведомственной рабочей группы планируется проработать вопросы совершенствования деятельности органов опеки и попечительства, в том числе целесообразности централизации полномочий на региональном уровне и создания единой ведомственной вертикали.

«Планируется выработать оптимальную модель организации деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан и разработать план поэтапного перехода субъектов Российской Федерации к указанной оптимальной модели» , — говорится в сообщении.

Одно окно Воспитанница «Детской деревни – SOS» в поселке Томилино. «Детские деревни – SOS» — международная благотворительная организация в помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с проживанием в семейных домах Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Иными словами, рабочая группа будет решать вопрос о том, нужно ли передавать полномочия в сфере семейной политики одному ведомству или нет.

— Судя по всему, это не то чтобы постоянная комиссия, которая будет работать в этой сфере, тем более что уже есть правительственная комиссия по делам несовершеннолетних, координационная комиссия по десятилетию детства и другие экспертные группы, — сказал «Известиям» председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак. — Это специальная рабочая группа с конкретной задачей — инвентаризировать объем функций и полномочий, которые можно было бы передать одному ведомству.

Он отмечает, что это выглядит как шаг в направлении создания единого ведомства или централизации большинства полномочий в одном ведомстве.

В правительстве подтверждают, что рабочая группа будет заниматься вопросами «определения объема и перечня передаваемых Минтруду полномочий в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке мер социальной поддержки, по профилактике семейного неблагополучия» .

— Планируется определить дополнительные финансовые ресурсы и штатную численность, необходимые для реализации организационных мероприятий, связанных с централизацией передаваемых полномочий, координацией поэтапного перехода субъектов РФ к оптимальной модели организации деятельности региональных органов опеки и попечительства, — сообщили в правительстве.

Одно окно Фото: РИА Новости/Александр Калинин

Святенко также напомнила, что тема создания единого ведомства прозвучала на заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей осенью прошлого года и «была поддержана руководством страны».

Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, которая также вошла в рабочую группу, заметила, что дополнительное министерство создавать не нужно, лучше будет, если одно из существующих ведомств «возьмет на себя груз этой ответственности».

Чем займется рабочая группа

Правительство указывает на огромный блок вопросов, которые рабочая группа должна решить: совершенствование семейного законодательства и нормативных правовых актов в целом. В том числе чиновники будут думать над «совершенствованием порядка ограничения, лишения родителей родительских прав и отобрания детей при непосредственной угрозе их жизни и здоровью». Комиссия займется и вопросами введения понятия сопровождения детей-сирот, развития и совершенствования форм семейного устройства. Планируется также провести анализ объема и эффективности мер социальной поддержки, которые предоставляются семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, определив целесообразность корректировки таких мер.

Святенко заявила, что правительственная комиссия позволит оперативно решать проблемы в сфере семейной политики без бюрократии на межведомственном уровне.

— Рабочая группа станет центром притяжения вопросов семейной политики, — пояснила сенатор. — Такая консолидация и включенность в работу представителей профильных ведомств и министерств позволит совершенствовать семейную политику, вырабатывать комплексные пути решения к тем проблемам, которые у нас есть, и оперативно отрабатывать вопросы, без бюрократии на межведомственном уровне.

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Таким образом, правительственная комиссия в некотором смысле уже становится структурой, где вопросы законодательства в сфере помощи семье и детям централизуют.

Руководитель программы «Семья и дети» Фонда Тимченко Эльвира Гарифулина заметила, что сразу перестроить ведомство, которое бы занялось всеми этими вопросами, невозможно, поэтому постепенное движение в виде создания такой структуры имеет смысл — это позволит минимизировать риски, проработать необходимые вопросы.

— В принципе, создание единого министерства имеет смысл — должны быть одни глаза и руки, — сказала она «Известиям». — Чтобы это ведомство появилось, часть функционала должна быть добрана из других ведомств. Важно собрать эти полномочия в одном ведомстве обдуманно, чтобы оно работало с определенной результативностью, и надеюсь, потихоньку к этому придут.

Директор фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская также отметила, что подобные форматы работы возможны, и на нынешнем этапе они более реалистичны, чем быстрое появление нового министерства.

— Все-таки предстоит довольно серьезная работа по изменению функционала и бюджетирования большого количества разных отраслей, — пояснила она «Известиям». — Это первое действие, которое может задержаться на длительное время, но и может стать эффективным. Главное, чтобы появились некая согласованность и понимание, что действия разных ведомств и министерств связаны общей работой на земле с конкретной семьей и ребенком.

Одно окно Фото: РИА Новости/Александр Калинин

Михеева выразила надежду, что правительственной комиссии удастся выработать единые подходы к организации помощи , и заметила, что создание такой комиссии — уже большой шаг, означающий, что государство признает существование проблемы.

— При этом за всеми членами рабочей группы стоят различные эксперты, общественники, — говорит она. — Я буду просить привлекать представителей НКО к разработке решений, чтобы они поделились информацией о том, как в действительности в стране функционирует система опеки и попечительства . По-другому и быть не может — нельзя решать проблемы людей, не слушая самих людей.

Для чего нужно единое ведомство

— Единое министерство могло бы быть эффективным, хотя вопросы межведомственного взаимодействия всё равно останутся, поскольку значительная часть жизни детей лежит в системах образования и здравоохранения , — говорит Александр Спивак. — Если всё это отдать в новое ведомство — это будет монстр, который ничем не сможет управлять. Но если удастся выделить именно функцию защиты и поддержки как таковых, чтобы это был собственный функционал министерства, это было бы очень эффективно.

Он говорит, что вопросы профилактики, защиты прав семьи и ребенка разрезаны разными министерствами. Кроме того, замечает Спивак, важно согласовать законодательство, так как пока нормативное поле имеет очень много внутренних противоречий.

Альшанская отмечает, что пока главная проблема межведомственного взаимодействия в том, что оно не видит единой задачи — у каждого из ведомств она своя, и работают они в рамках своего функционала .

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— Мы на выезде в регионе опрашивали службу, работающую с семьей, у которой ребенок находится в детском доме, а сама семья на сопровождении социальной организации , — говорит она. — Там орган опеки будет принимать решение о возвращении или невозвращении ребенка в семью. Так вот, мы спросили, советуются или нет между собой социальная служба, органы опеки, и выясняется, что нет. У каждого своя работа.

Аналогичная ситуация и в других случаях: сложного ребенка могут наблюдать в комиссии по делам несовершеннолетних, в полиции и в соцзащите. И все три ведомства следят за семьей, но свои действия между собой не согласуют. Бывают отдельные случаи, где это происходит, но всё слишком сильно зависит от территории, где происходит такая ситуация.

— На местах сейчас формально существуют межведомственные органы, но не везде реально выстроены личные отношения, позволяющие работать эффективно постоянно, — говорит Гарифулина. — Часто межведомственная комиссия собирается раз в три месяца, и каждое ведомство там берет свою зону ответственности, а общего направления нет.

Как надо работать с семьей

Эльвира Гарифулина, говоря о том, как можно работать с семьей сейчас, отмечает, что у семьи должен быть один социальный координатор, и такие «кураторы случая» сейчас в регионах появляются.

— Не надо, чтобы огромное количество специалистов приходило одновременно или друг за другом, — говорит она. — А куратор случая понимает, в чем сложности и потребности семьи, в чем ее сильные стороны и ресурсы, на которые можно опереться. И смотрит, кого со стороны можно привлечь. Такой человек является «одним окном», через которое начинает происходить поддержка.

Социальный координатор организует «умную помощь» команды специалистов по каждому конкретному случаю, отслеживает результаты взаимодействия на протяжении всего периода работы. В Фонде Тимченко сообщили «Известиям», что регионы, которые ввели позицию такого куратора, показывают снижение по показателям выявления случаев сиротства в два-три раза.

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По словам Гарифулиной, пока в регионах эта технология не очень распространена. Она есть, например, в Томской, Тамбовской областях, и там координация между ведомствами налажена лучше.

— В Томской области даже создан общий департамент по вопросам семьи, — говорит она. — Важно, чтобы основное ведомство курировало работы, а остальные только помогали — своими услугами, человеческими кадрами.

Бывший депутат Госдумы, журналист, общественный деятель Оксана Пушкина считает, что при создании министерства демографической и семейной политики вообще необходимо поменять методологический подход к работе. Сейчас подход в семейной политике России основан на факторном анализе, заметила она, что не позволяет выработать механизмы для вывода страны из демографического кризиса.

— Чтобы решить эту сложную задачу, нужно системно оценивать демографическую ситуацию, беспристрастно анализировать большой объем статистических данных, многие из которых в России пока никто не собирает , — отмечает Пушкина. — Отсутствие актуальной, объективной статистики сильно затрудняет и государственное управление, и законотворческий процесс в нашей стране.

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По ее словам, например, случаи убийства матерью младенца в России не исследуются, также нет статистики о реальных масштабах домашнего насилия из-за декриминализации побоев.