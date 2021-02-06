«Ситуация катастрофическая»: в Саратовской области сирота десять лет не может получить положенное ей жилье

В Саратовской области обсуждается история 27-летней сироты Татьяны Комаровой. За 10 лет девушка так и не смогла получить положенное ей по закону жилье, поэтому все эти годы жила без прописки. О ее истории стало известно после того, как за отсутствие регистрации ей выписали штраф. Историей Татьяны занялись депутаты ее родного города Хвалынск — девушке пообещали найти временное жилье и помочь с пропиской. Однако вопрос с жильем остается открытым — в Хвалынске, где девушка когда-то встала на учет, строительство жилья для сирот, по словам чиновников, не предусмотрено. В опеке «Известиям» рассказали, что ситуация с предоставлением жилья в регионе «катастрофическая». Проблема массовая, по всей стране с ней сталкиваются десятки тысяч выпускников детских домов — не помогают даже решения судов, которые, как правило, встают на сторону сирот, обращают внимание юристы.

Говорили «денег нет»

О ситуации, в которую попала Татьяна Комарова, стало известно в самом конце января: после того как журналисты регионального издания обратили внимание на просьбу о помощи, размещенную в социальных сетях.

Девушка оказалась в детском доме в 2005 году, в десятилетнем возрасте — после того как ее отец умер, а мать была лишена родительских прав. Других родных, как рассказала она «Известиям», у нее не было.

В 2010 году, сразу после выпуска из детского дома, она подала заявление на получение положенного по закону жилья и одновременно поступила в расположенный в Хвалынске колледж молочной продукции. Следующие несколько лет она прожила в общежитии при колледже, но после того как она окончила учебное заведение, из общежития ее выписали.

— Я пришла в опеку, спросила их, что мне делать — общежития нет, жилья нет, жить негде. Они сказали: «Дома не строятся, средств нет. Ждите». С тех пор я нигде не прописана. Я работала в Москве, в других городах, но, как понимаете, неофициально, потому что люди открывали мой паспорт — а там прописки нет. И предлагали меня трудоустроить, но неофициально, — рассказала девушка.

«Ситуация катастрофическая»5 Жительница города Хвалынск Татьяна Комарова Фото: Личный архив

В 2018 году она вернулась в родной Хвалынск и устроилась работать горничной в гостиницу с зарплатой 8 тыс. рублей в месяц. Сняла дом без удобств, «просто чтобы была крыша над головой».

Зимой 2019-го стало понятно, что денег на оплату жилья ей не хватает, и девушка связалась со знакомой в Сызрани, к которой когда-то приезжала вместе с бабушкой и дедушкой.

— Я написала ей, что вынуждена спать на лавочке, потому что мне нечем было заплатить за дом. Она забрала меня в Сызрань и устроила в детский дом работать помощником повара. Но чтобы туда устроиться, мне нужно было оформить прописку, — рассказывает Татьяна.

В апреле 2020 года в городском МФЦ, куда они обратились, девушке выписали штраф — 4 тыс. рублей за то, что она более 10 лет жила без регистрации. Вместе со своей знакомой она оплатила его, чтобы оформить прописку и получить работу .

«Ситуация катастрофическая»:1 Вид города Хвалынска Фото: gorodarus.ru

Строительство не запланировано

Когда стало ясно, что люди, которые готовы были ее временно прописать, помогать больше не смогут, ее знакомая написала о создавшейся ситуации в одну из местных групп в социальных сетях — историю заметили журналисты, и в конце января о ситуации, в которую попала Татьяна, написали сразу несколько региональных СМИ. После этих публикаций на ее историю обратили внимание в Хвалынске.

— Сама она за помощью не обращалась, мы узнали об этом, как и все, из СМИ. Связались с девушкой, — рассказал «Известиям» депутат из города Хвалынска Алексей Наумов, который помогает девушке. — Я обратился к друзьям, коллегам. Сейчас есть возможность ее прописать в общежитии в Хвалынске, предоставить комнату. С Татьяной я переговорил, она вроде бы согласна.

Он также направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить законность выписанного в Сызрани штрафа («Известия» обратились в ведомство с вопросом о том, получен ли запрос и планируется ли проводить проверку, но ответа пока не получили). Нерешенным, однако, остается вопрос с получением жилья.

Согласно федеральному законодательству (этот вопрос регулируется ст. 8 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»), сироты, в случае если у них нет собственного места жительства, имеют право на получение жилья от государства . Предоставить его им должны по достижении совершеннолетия или раньше — по достижении дееспособности.

Точная процедура и ответственные за это органы исполнительной власти определяются на региональном уровне . Регионы же несут ответственность за использование и состояние предназначенного для сирот жилого фонда и могут предусмотреть возможные альтернативы (например, в 11 субъектах сегодня предусмотрена небольшая денежная компенсация за съем жилья для тех, кто своевременно его не получил).

При этом, обращает внимание Павел Волков, юрист фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», который в том числе представляет в судах интересы выпускников детских домов, добивающихся предоставления жилья, формально с 2013 года в России не существует понятия «очередь» для сирот .

— Понятие «очередь» в законе, в принципе, не фигурирует — то есть очередность для сирот не предусмотрена, они все имеют право на получение жилья по достижении совершеннолетия. Есть понятие «список», который формально нужен только для того, чтобы региональные власти знали, сколько сирот сейчас нуждается в жилье, и могли определить объемы финансирования, — поясняет юрист.

Дальше, по его словам, всё зависит от региона. «Где-то сейчас жилье выдают относительно неплохо — это, например, Москва, Петербург, ЯНАО. А где-то жилье можно ждать не то что десять, а сорок лет», — рассказывает Павел Волков.

По закону жилье сиротам предоставляется из специализированного жилого фонда. В Хвалынске девушке объяснили, что такого жилья в городе нет.

— В Хвалынске сейчас не строится жилья для сирот, — поясняет Алексей Наумов. — И в региональном минстрое, который отвечает за обеспечение жильем сирот, нам уже подтвердили, что в ближайшие лет десять такое строительство не запланировано.

Добиться того, чтобы девушке предоставили квартиру в другом городе, где такое жилье есть, по его словам, сложно из-за решения Кировского районного суда города Саратов, в который Татьяна Комарова обратилась весной прошлого год а, — суд вынес решение в ее пользу и обязал власти Хвалынска предоставить ей однокомнатную квартиру (постановление есть в распоряжении «Известий»), однако в документе оговаривается, что квартира должна быть предоставлена в Хвалынске.

— У меня не было денег заплатить госпошлину (для обращения в суд), поэтому я написала жалобу в прокуратуру. В прокуратуре мне ответили, что дело будут рассматривать в суде. И в мае суд постановил выделить мне жилплощадь, это решение должны были исполнить в течение двух месяцев. А через два месяца мне просто сказали — администрация города отказалась исполнять решение и заплатила штраф в 50 тыс. рублей. Вы можете быть свободны, — рассказала девушка.

«Известия» связались с администрацией города и попросили прокомментировать ситуацию, но к моменту публикации материала изданию не ответили.

Проблема массовая

По словам Татьяны Комаровой, всё это время она регулярно приходила в опеку города Хвалынска. В конце концов ей посоветовали встать на учет в другом городе, но как это сделать, девушка не знала. В опеке «Известиям» сообщили, что Татьяна Комарова — не единственная из местных сирот, кто столкнулся с подобными проблемами. Там говорят, что знают девушку, но настаивают, что помочь ей ничем не могут.

— Она была поставлена на учет для получения жилья в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области в 2010 году. То, что обязан был выполнить муниципалитет, он выполнил. То, что у нас в области катастрофическая ситуация с предоставлением жилья — к сожалению, да, правда. Очередь у нас очень большая, и у нас много людей стоит в очереди на получение жилья, — рассказала «Известиям» глава отдела опеки и попечительства города Хвалынска Ольга Журовская, добавив, что не может озвучивать точные цифры, но, по ее данным, речь идет «о тысячах человек» .

При этом в сравнении с другими субъектами РФ, по мнению Павла Волкова, с точки зрения предоставления жилья Саратовская область — еще не самый сложный регион . Ситуация там, по его словам, хуже, чем в среднем по стране, но точно не критическая.

— Это проблема массовая, о ней говорят давно, но решить ее на законодательном уровне, к сожалению, до сих пор не получается. Получается только в индивидуальном порядке через суд помогать отдельным людям, — поясняет он.

Если жилье не было предоставлено и есть решение суда в пользу сироты, дальше остается только пытаться добиться предоставления жилья, опираясь на него. В том числе, ссылаясь на него, можно добиться штрафов для чиновников, не исполнивших решения суда. Однако однозначно работающего способа добиться восстановления справедливости сегодня нет ни в одном регионе, говорит юрист.

«Известия» обратились в областной минстрой с просьбой уточнить, сколько сирот в области на данный момент находится в списке на предоставление жилья, в каких городах ведется строительство такого жилья и планируется ли увеличивать темпы строительства. Издание также запросило информацию федерального минстроя. К моменту публикации ответ получен не был.