Из миллионов и палок: десятки сирот в Бурятии получили аварийное жилье

Общественники призвали прокуратуру проверить, какие дома выделили сиротам в Бурятии. В регионе появляется всё больше «дел сирот», которым власти выдали непригодное для проживания жилье — пострадавших десятки. Таких историй хватает по всей стране, зачастую они превращаются в замкнутый круг: муниципалитеты перекладывают вину на подрядчика, региональные власти — на муниципалитет и нехватку бюджета, а пострадавшие тем временем вынуждены платить коммунальные платежи за непригодное жилье и ходить по судам. Подробнее — в материале «Известий».

Не опять, а снова

«Такое ощущение, что люди-засланцы приехали не из Бурятии. Понаделать гадостей для всех детей, которые здесь есть, ничего не сделать и улететь обратно на другую планету», — так ситуацию с соцзащитой в республике оценила член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

Общественники нашли очередной поселок, где разваливаются дома, выделенные сиротам, сообщили в организации 7 августа. Девять домов в поселке Молодежный построили из влажного бруса. То, что они непригодны для жилья, видно невооруженным глазом: в одной из построек трещина разбила бетонное крыльцо на три части. В потолках дыры, пол и стены — в трещинах и плесени.

сироты Дом для детей-сирот в поселке Молодежный в Селенгинском районе Бурятии Фото: ОНФ

Министерство строительства Бурятии, однако, приняло работу подрядчика и передало дома для заселения сирот. «То есть никто из чиновников не осмелился нарушить цепочку невмешательства и не заявил, что дома попросту непригодны для проживания», — подчеркнули в ОНФ. В минстрое и минсоцзащиты утверждают, что здания находятся в таком состоянии из-за неправильной эксплуатации.

Коттеджный муляж

Подобная ситуация повторяется в Бурятии не первый и даже не второй раз. В конце июня стало известно о возбуждении уголовного дела по факту нарушения при предоставлении жилья сиротам в Кяхтинском районе. Квартиры в старом реконструированном здании были переданы еще в 2013 году, однако живут в них лишь 5 из 26 сирот . Жить там попросту невозможно — нет водоснабжения и канализации, по стенам пошли плесень и трещины. По информации местных СМИ, сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии признали дом не соответствующим нормам еще в 2014 году.

сироты Плесень на стене Фото: ОНФ

7 августа в прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности») против предпринимателя, который построил два четырехквартирных дома для сирот в Закаменском районе. Контракт обошелся в 5,7 млн рублей. В квартиры в начале лета заселились сироты с ментальными нарушениями, впоследствии прокуратура выявила несоответствие нормам.

Автор цитаты В Бурятии многие из выданных сиротам квартир пустуют, показывают результаты мониторинга за 5 лет. В селе Баргузин не живет ни один из сирот, получивших там жилье, в селе Кяхта — 5 из 26, в Турунтаево — 2 из 18, примерно такой же расклад еще по ряду населенных пунктов. Причина — жить там невозможно, а за коммунальные услуги приходится платить.

О самом скандальном уголовном деле, которое называют «делом сирот», стало известно в декабре. В 2015–2017 годах минстрой республики купил для предоставления сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, более 250 домов в селе Сотниково. Следователи установили, что большая часть из них непригодна для проживания из-за нарушений, допущенных при строительстве. А это значит, что при приемке объектов кто-то нарушил закон.

По делу были задержаны замминистра строительства региона Сергей Рыбальченко и владелец компании-подрядчика Сергей Домшоев (в середине июля его признали банкротом — он задолжал налоговой 2,7 млн рублей). В конце июля появился еще один фигурант — бывший глава Иволгинского района, к которому относился поселок Сотниково, Бимба Дымблыров. Сумма ущерба — свыше 195 млн рублей. Дело в конечном счете передали на расследование в Москву под контроль руководства СК.

По новому кругу

В мае история о «деле сирот» прозвучала в ходе медиафорума с участием российского президента Владимира Путина. После этого в республиканском министерстве социальной защиты заверили, что Верховный суд Бурятии разбирается в деле о предоставлении жилья детям-сиротам. По данным ведомства, иски подали 29 из 254 человек, получивших жилье в Сотниково.

Владелец домика в сотниковском коттеджном поселке Александр Степаненко рассказывал, что проблемы начались с дня заезда: «Примерзла дверь, на окнах был иней, стены сырые, обои даже не просохли». Первое время семья пыталась справиться своими силами, но положение вещей стало невыносимым, и они обратились в суд. После нескольких заседаний суд встал на сторону сирот и признал жилье непригодным, но минстрой подал апелляцию, потребовав привлечь к ответственности экспертов.

сироты Владелец домика в сотниковском коттеджном поселке Александр Степаненко Фото: burunen.ru

Руководитель центра юридической помощи детям-сиротам благотворительного фонда «Надежда на завтра» Павел Денисов говорит, что им пока удавалось все подобные дела довести до конца: либо выдавали новое жилье, либо ремонтировали ранее выданное.

Автор цитаты «Самое долгое и сложное в этом — экспертиза качества предоставленного жилья. Обычно сироты проводят ее за свой счет, а потом через суд требуют замену выданного жилья и компенсации средств, потраченных на экспертизу», — рассказал Павел Денисов «Известиям».

В среднем суд выносит решение через полгода-год. А дальше всё зависит от бюджета региона — могут заменить жилье за месяц, а могут тянуть больше года, отмечает он.

Обкатанная схема

«Все прекрасно знают, что сироте после выпуска из детского дома полагается комфортное жилье, но на практике это не так. Во многих регионах недобропорядочные чиновники и застройщики приобретают или строят жилье для детей-сирот, изначально непригодное для проживания», — сетует учредитель организации помощи детям-сиротам «Мы нужны друг другу», член общественного совета при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ Альберт Сарбалаев.

В выдаче аварийного жилья детям-сиротам уличали чиновников, в частности, в Свердловской и Калужской областях, Краснодарском и Пермском крае. Сценарий примерно один и тот же. Пример — проблемный дом для сирот в городе Тайшет Иркутской области, о котором также доложили главе государства в мае. Через три года построенный для детей-сирот дом начал разваливаться. Мэр Александр Заика заявил, что дом — трехэтажный, а значит, его возведение не должен контролировать стройнадзор. Чиновники, которые принимали объект, осмотрели здание визуально и проверили, как работают коммуникации. Не прошло и года, как прокуратура выявила более 10 нарушений. Спустя два года их стало вдвое больше. Управляющая компания из-за проблем с оплатой счетов (уровень сбора платежей оценивался в 30%) отказалась обслуживать дом.

сироты Дом для сирот в городе Тайшет Иркутской области Фото: ОНФ

Автор цитаты Глава Усть-Лабинского района Краснодарского края, как установили следователи, купил девять квартир для детей-сирот в бараках, где до этого содержались заключенные. Сумма контракта составила более 9,4 млн рублей. Состояние бараков чиновника не смутило, и он подписал акт приемки.

Ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам стоит остро: регионов, где для них приобретается заведомо некачественное жилье, много, признал в беседе с «Известиями» Альберт Сарбалаев. «Но есть регионы, где выдается качественное комфортабельное жилье. К примеру, в Астраханской, Владимирской, Ростовской и Калининградской областях», — добавил он.

Финансовый нюанс

Сироты, годами стоящие в очереди на получение жилья или претендующие на его замену, зачастую получают один ответ — у властей нет ресурсов. В Бурятии задолго до скандала с «делом сирот» предлагали расселять сирот по чердакам, которые можно переоборудовать в жилые помещения. После «дела сирот» там решили изменить подход и закупать жилье на вторичном рынке.

Чтобы обеспечить людей качественным жильем, нужно изменить законодательство, считает вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. «У нас много примеров, когда сирот заселяют в новые, но совершенно непригодные для проживания дома. Просто потому, что выделяемые деньги разворовываются, а за качеством строительства никто не следит, — заявила она. — В Ставропольском крае детям-сиротам предлагали жить рядом с лепрозорием в новом доме, который уже требовал капитального ремонта (эта история произошла в 2017 году — квартиры для сирот находились в 50 м от медучреждения, при этом поблизости не было социальной инфраструктуры. — «Известия»)».

сироты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Почти 170 млрд рублей нужно для того, чтобы обеспечить жильем всех российских сирот. Такие подсчеты в мае этого года привела руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СК РФ Евгения Минаева. Ежегодно федеральный и региональные бюджеты выделяют 33 млрд рублей на эти цели, но число оставшихся без опеки детей только растет. По подсчетам аудиторов, в 2018 году на приобретение жилья для сирот было выделено в шесть раз меньше денег, чем требовалось.

Автор цитаты Такими темпами сироты из Омской области, например, могут получить обещанное государством жилье через 25 лет.

В конечном счете недофинансирование приводит к новым тратам, считает профессор социологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров. Из-за проблем с жильем у сирот ухудшается здоровье, на лечение и другие пособия снова требуются деньги. Кроме того, из-за безвыходности они могут идти на преступления.

Один из вариантов решения проблемы, который не первый год обсуждают власти, — введение денежных сертификатов. Так, сироты смогут выбирать, получать им жилье или же деньги, чтобы купить его самостоятельно. «Практика выдачи денежных сертификатов не всегда успешна, — отмечает глава организации «Мы нужны друг другу» Альберт Сарбалаев. — Большая часть выпускников детдомов, с которыми мы общались, считает, что должна быть отдельная федеральная программа по обеспечению жильем детей-сирот». Правительство уже занимается ее разработкой, напомнил он.