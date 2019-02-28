Пятеро по лавкам: только каждый шестой выпускник детдома получил жилье

На жилье для детей-сирот, достигших 18 лет, в прошлом году требовалось в шесть раз больше денег, чем было предусмотрено бюджетом. К такому выводу пришли в Счетной палате (СП) по результатам мониторинга этого вопроса (документ есть у «Известий»). Показатель стал самым низким за последние три года. И проблема не только в острой нехватке финансирования. Ключевой недостаток системы обеспечения детей без семьи квартирами заключается в том, что ответственность за решение вопроса не закреплена ни за одним конкретным федеральным органом исполнительной власти. А специальные показатели эффективности работы и вовсе отсутствуют. Эксперты считают ситуацию с расселением воспитанников детдомов критической. По их мнению, проблему может решить создание так называемых маневренных жилых фондов, где квартиры предоставляются во временное пользование.

Красный уровень

На квартиры для воспитанников детских домов в 2018 году из бюджета было выделено 33,8 млрд рублей, однако на самом деле денег требовалось в шесть раз больше. Такие цифры приводит Счетная палата в мониторинге эффективности расходов бюджета на жилье для сирот. В предыдущие два года разрыв также был существенным, но не настолько — для того чтобы закрыть потребность в жилье, выделялось в среднем в 5,3 раза меньше, чем нужно, следует из документа.

Таким образом, за три года показатель обеспеченности квартирами детей-сирот в возрасте от 18 лет и старше составил около 17%. На основании судебных решений в этой же категории были обеспечены жильем более 45% человек, отметили в Счетной палате.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают ситуацию критической. Согласно общепринятым социологами нормативам, комфортный для государств уровень обеспеченности незащищенных групп населения необходимыми условиями — 75%, отметил социолог НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров. Все, что ниже 25%, — это уже «красный уровень опасности», говорит он.

При этом в региональном разрезе у 21 субъекта был более чем 10-кратный разрыв между реальной потребностью и финансированием в 2018 году. В 2017-м таких регионов было 17, а в 2016-м — 15.

Действительно, обеспеченность на уровне 17% — это низкий показатель, согласна с социологом НИУ ВШЭ профессор РАНХиГС Александра Бурдяк. Выпускники детских домов зачастую сталкиваются со сложностями в адаптации к новой социальной среде. Низкий уровень обеспеченности жильем обостряет эти проблемы.

В Счетной палате подчеркивают: если сироты не получают жилье по достижении совершеннолетия, нарушаются их конституционные права. Кроме нехватки финансирования там приводят еще несколько ключевых причин, обусловивших такую ситуацию с расселением воспитанников детских домов. Ответственность за решение вопроса не закреплена ни за одним конкретным федеральным органом исполнительной власти, а специальные показатели эффективности работы, меры ответственности за результат и вовсе отсутствуют.

Еще одна проблема заключается в том, что Минпросвещения, которое распределяет деньги на жилье воспитанникам детских домов, не обладает данными о количестве и качестве квартир для детей, о численности нуждающихся в них и состоящих в очереди на получение, отмечается в мониторинге Счетной палаты.

— Задача по обеспечению детей-сирот необходимым жильем — прямая обязанность регионов. Министерство ведет комплексную работу, совершенствуя нормативную правовую базу в сфере защиты прав детей, — заявили «Известиям» в Минпросвещения.

Там добавили, что эта работа позволяет усилить гарантии государственной защиты их интересов по обеспечению жилыми помещениями, так и их имущественных прав. Для исполнения субъектами РФ указанных обязательств из федерального бюджета предоставляется субсидия, которая ежегодно увеличивается, подчеркнули в ведомстве.

В Минстрое на вопросы «Известий» о способах улучшении сложившейся ситуации не ответили. В пресс-службе Минфина запрос «Известий» о планах по увеличению бюджетного финансирования на строительство домов для детей без семьи переадресовали в Минпросвещения.

Жилищный маневр

Недофинансированность строительства жилья для нуждающихся, по мнению Даниила Александрова, негативно сказывается не только на уровне напряженности, но и на бюджетных расходах. Дело в том, что эта группа, несмотря на свою сравнительную немногочисленность, может способствовать распространению других проблем, на решение которых также выделяются деньги государства. Например, из-за сложностей с получением жилья у сирот может ухудшаться здоровье, также это фактор роста преступности, говорит социолог. Кроме того, это провоцирует так называемую застойную бедность — когда из тяжелого финансового состояния не могут выбраться несколько поколений одной семьи. По его словам, для бюджета дешевле решить проблему на ранней стадии, чем финансировать массу других возникших из-за нее сложностей.

Закрыть потребность в жилье для сирот возможно без многократного увеличения финансирования строительства, уверена Александра Бурдяк. Для этого необходимо создать в регионах специальные маневренные фонды, которые бы использовались для временного проживания нуждающимися группами населения. Их механизм фактически подразумевает аренду квартир на срок, требующийся для строительства собственного жилья для граждан, пояснила социолог.

Счетная палата полагает, что проблема может быть решена благодаря появлению специального ведомственного проекта, главным целевым ориентиром которого станет обеспечение жильем детей-сирот. Помочь в скором расселении выпускников детдомов способен и специальный жилищный фонд. Благодаря ему предоставлять квартиры можно даже в опережающем режиме.