Ремонт без конца: в Перми выселяют жителей исторического дома

Около 80 жильцов исторического дома в центре Перми оказались под угрозой выселения. Их подъезд признали аварийным и дали три дня на то, чтобы собрать вещи. Дом постройки конца XIX века просто хотят раскупить за бесценок, уверены в инициативной группе жителей. Власти настаивают, что в подъезде жить опасно — перекрытия могут рухнуть. В истории разбирались «Известия».

Жителям исторического здания в центре Перми дали три дня на то, чтобы собрать вещи и покинуть дом. Подъезд № 10 с коммунальными квартирами, в котором проживают порядка 80 человек, признали аварийным. За три дня их обязали не только покинуть квартиры, но и подготовить все документы для переселения в жилье из маневренного фонда.

дом Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Коммунальной службе было поручено «незамедлительно принять меры по ограничению доступа в помещения общего пользования — санузлы и кухонные блоки на всех этажах». Это следует из документа за подписью секретаря комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского района Перми, опубликованного порталом «В курсе.ру». Жильцы утверждают, что им действительно заколотили туалеты и отключили газ.

В пресс-службе администрации Перми подтвердили, что «были приняты меры по ограничению доступа жильцов в помещения общего пользования», как того и требовала комиссия по ЧС.

Пока простоит

«Мы спрашиваем: что будет с нашим домом? Тишина. Теперь, вдруг, по слуху говорят, где-то будет 2029 год, — рассказывала местным телевизионщикам жительница дома Зинаида Голубева в апреле этого года. — Они ждут, когда рушиться будет дом и нас придавит».

дом Пристройка к дому М.М. Камчатова Фото: vk.com/projectghosti

Здание по улице Куйбышева, 7 (или Монастырская, 59) — доходный дом М.М. Камчатова, признанный памятником культурного наследия регионального значения. Он был возведен во второй половине XIX века неизвестным архитектором. Местные СМИ описывают его двор как «в каком-то смысле культовый» — пермские фотографы с завидной регулярностью используют его для фотосессий. Жители без проблем пускали их в подъезд, чтобы привлечь внимание к состоянию дома.

Автор цитаты В советское время и начале 1990-х доходный дом Камчатова состоял на балансе Пермского высшего командного инженерного училища (ПВКИУ), позже был передан муниципалитету. В 2000 году его включили в государственный список памятников градостроительства и архитектуры Пермской области регионального значения.

Помимо жилых помещений (всего порядка 100 квартир, в том числе муниципальных, разбитых на 10 подъездов) в этом здании расположены офис финансовой компании, архитектурно-проектное бюро, кадровое агентство, а также реабилитационный центр «Титан».

Дорогому соседу

В двух домах ниже по улице Куйбышева — здание, в котором располагался трагически известный ночной клуб «Хромая лошадь» (в декабре 2009 года там произошел пожар, в результате которого погибли 156 человек. — «Известия»). Об этом жители аварийного дома напомнили в открытом письме на имя губернатора Пермского края Максима Решетникова в мае 2017 года.

Письмо начиналось с обращения «Дорогой сосед» — администрация региона находится на той же центральной улице. «Наши многочисленные заявления в госорганы, в том числе в инспекцию государственного жилищного надзора и прокуратуру Перми, результата не принесли . Пока наши письма курсируют между различными администрациями и ведомствами, включая министерство строительства и ЖКХ Пермского края, министерство культуры и прочая, прочая, наш дом — памятник архитектуры XIX века — разрушается и находится на грани аварийного разрушения», — писали жители.

Они жаловались, что на верхних этажах регулярно случаются протечки, повсюду «отваливаются фрагменты карнизов и конструкций крыши». Из-за недоработки управляющей компании «ТехСтрой» дом оставался днями то без электричества, то без холодной воды, говорилось в письме.

Автор цитаты «Если дом рухнет, в кабинете губернатора будет слышно», — подчеркивали жильцы.

В 2008–2013 годах дом обслуживала УК «Пермская модель комфорта». Она обанкротилась. То же самое произошло с УК «Мастер строй», которая получила здание в ведение после предшественника. С «ТехСтроем» ситуация повторится, уверяли жители дома, обвинявшие его в невыполнении обязательств, а также нарушении требований Госжилнадзора и лицензирования.

Спустя несколько дней отреагировал департамент ЖКХ. Там заявили, что городские власти контролируют ситуацию. После экспертизы администрация обещала решить: либо ремонтировать дом (за счет городского бюджета), либо расселять.

На угрозу обрушения жаловались жители еще одного проблемного дома на той же улице Куйбышева. Пятиэтажное здание с номером 103 четыре года назад частично разрушилось: не стало восьми квартир, погибли двое человек. Капремонт провели только в той части дома, где произошла трагедия. В мае сообщалось, что жители в знак протеста перестали платить за услуги ЖКХ.

Чинить или ломать

Ленинский суд предписал администрации Перми (а именно управлению ЖКХ) и УК провести капитальный ремонт дома Камчатова в 2012 году. Иск подавала жительница восьмого подъезда дома. Работы были проведены, но только вокруг квартиры истицы. В профильном департаменте администрации города пояснили, что подрядчик сделал всё, что было возможно технически. Обошелся контракт более чем в 9,3 млн рублей.

Ситуацию осложняет то, что дом Камчатова — объект культурного наследия. В 2014 году Госинспекция по контролю за объектами культурного наследия обвинила городское управление строительства в проведении работ без согласования. Ведомство полгода требовало остановить работы по замене межэтажных перекрытий в восьмом подъезде — как раз там, где после суда велись работы.

Автор цитаты С Госинспекцией по контролю за объектами культурного наследия Пермского края консультаций не проводилось при принятии решения о расселении подъезда, сообщили «Известиям» в ведомстве. Там подчеркнули, что это не противоречит законодательству.

На несогласованные работы жаловались сами жители. Инспекция несколько раз выезжала, выдавала предписания, но ситуация повторялась. Всего было выписано штрафов на 160 тыс. рублей. «Разработать проект реставрации, согласовать его, получить разрешение на производство работ и выполнить эти работы силами подрядчика, имеющего соответствующую лицензию, не является для МКУ длительным, затратным, непреодолимым и невозможным», — заявлял и.о. главы инспекции Дмитрий Белавкин. В городской администрации тем временем подчеркивали, что ведут работы по решению суда.

Изначально дом на улице Куйбышева, 7, был внесен в программу капремонта на 2022–2024 годы. Но в 2016 году было решено провести оценку и решить, ремонтировать дом или всё же расселять. В ходе «прямой линии» с губернатором жители задали вопрос о сроках ремонта и получили ответ — 2018–2020 годы. Но вопрос в очередной раз повис в воздухе. В июне этого года в прокуратуре города заявили, что постановление суда семилетней давности находится на исполнении у судебных приставов. Прокуратура подала иск к администрации с требованием обследовать дом.

Под угрозой обрушения

Экспертиза действительно была проведена, однако жители подъезда, которых хотят расселить, не верят в ее достоверность. Комиссия признала аварийным подъезд, опираясь на заключения экспертов ООО «Стройлаборатория». Жители же утверждают, что никаких проверяющих у себя не видели.

«По обращению инспекции государственного жилищного надзора Пермского края вопрос об аварийности дома рассматривался на КЧС Ленинского района города Перми от 26 июля 2019 года. По результатам комиссии подъезд № 10 признан аварийным в связи с частичным разрушением несущих конструкций 2-го и 3-го этажей», — заявили «Известиям» в пресс-службе администрации города.

дом Фото: Depositphotos

После публикации информации о выселении в СМИ жителям разрешили остаться в доме до середины сентября, сообщила инициативная группа жителей. По их словам, в сентябре пройдет новое заседание комиссии по ЧС — не исключено, что дом могут целиком признать аварийным.

Ряд жильцов полагает, что в их выселении заинтересованы люди, которые хотят по низкой цене скупить их жилплощадь . В их подъезде до сих пор коммуналки, а в остальных давно живут более обеспеченные граждане. «Ведь это по многим старым, историческим домам в центре города. Там, где они могут, где мало жильцов, они прямо пишут: аварийное, с выселением. Там, где тяжело им выселить таким образом, там говорят о реконструкции. Но наш дом не аварийный, скорее ветхий», — цитирует жителя дома Камчатова архитектора Владимира Федотова «В курсе.ру».

Власти города уверяют, что оставаться в квартирах опасно. «Поскольку дальнейшее проживание в подъезде считается опасным для его жителей, администрация города Перми может предоставить людям жилые помещения маневренного жилищного фонда», — подчеркивают в администрации. На момент написания материала заявки на предоставление жилья поступили от четырех человек, добавили там.