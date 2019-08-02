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Из исторического здания в Перми пытаются выселить более 80 жителей

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Более 80 жильцов исторического здания в Перми пытаются выселить на улицу. Об этом 2 августа сообщает портал «В курсе.ру».

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Исторический дом № 7 находится на улице Куйбышева в Ленинском районе Перми. Единственный подъезд дома, состоящий из коммунальных квартир, — десятый. Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) предписала жильцам покинуть его до 1 августа. Свое требование в КЧС объяснили тем, что подъезд находится в аварийном состоянии. От людей потребовали подготовить документы для возможного получения приюта в маневренном фонде и освободить квартиры за три дня. По комиссионному распоряжению им отключили газ и заколотили входы в туалеты на этажах. Когда жители отказались покидать свое жилье, им разрешили остаться в доме до назначения новой комиссии.

Дом внесен в реестр архитектурных памятников регионального значения. Жители подъезда признают, что дому необходим капитальный ремонт на бюджетные средства, но не считают, что их подъезд является аварийным. Они полагают, что всё происходящее не случайно: в остальных девяти подъездах дома располагаются дорогие квартиры профессоров, предпринимателей и отставных военных — эти подъезды КЧС аварийными не признавала. По мнению выселяемых жителей, есть масса людей, которые хотели бы за бесценок приобрести их недвижимость.

Жильцы пояснили, что им так и не удалось добиться внятных комментариев районных властей насчет сложившейся ситуации и по поводу того, куда и на какой срок их переселят, смогут ли они вернуться в квартиры и за чей счет будет проводиться ремонт.

Одна из жительниц дома, научный сотрудник УПУ РАН Татьяна Чугаева, рассказала, что эта история началась еще много лет назад.

«Ко мне лично приходили люди и настойчиво требовали продать квартиру, причем по цене, которая была гораздо ниже цен того времени. Когда я и некоторые другие жильцы отказывались продавать квартиры, нам стали угрожать, что они добьются признания дома аварийным и тогда мы вообще всё потеряем», — сказала она. Женщина добавила, что в настоящий момент более половины квартир в доме № 7 принадлежат одному человеку, который, по ее мнению, может быть заинтересован в скупке квартир.

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