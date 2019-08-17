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Квадратура друга: почему никто не хочет строить жилье для сирот

Как благие намерения превратились в ловушку для тех, кто нуждается в помощи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Квадратура друга: почему никто не хочет строить жилье для сирот
2019-08-07 12:33:39">
2019-08-07 12:33:39
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В конце прошлого года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, устанавливающие квоту на покупку квартир для детей-сирот. Если раньше для бывших воспитанников сиротских учреждений могли строить целые дома, Минимущество проводило торги и полностью их выкупало, то теперь в одном здании количество таких квартир не должно превышать 25%. Почему застройщики отказываются строить такие дома, а выдача жилья очередникам резко замедлилась,— в материале «Известий».

А соседи кто?

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Цели новый закон преследовал благие детей, воспитывавшихся без родителей, таким образом попытались социализировать, чтобы они смогли без проблем войти во взрослую жизнь и найти общий язык со всем миром, а застройщиков подтолкнуть к повышению качества жилья, возводимого для таких категорий граждан.

Реализация закона идет со скрипом. Одними из первых о проблемах заговорили застройщики: жилье, в котором четвертая часть квартир будет принадлежать сиротам, попросту не продастся, не каждый хочет иметь такого соседа. Соответственно и строить при такой квоте желания нет.

По мнению некоторых экспертов, застройщиков понять можно, ведь у бизнеса свои резоны. Но с юридической точки зрения такое поведение можно назвать дискриминацией.

— При этом не только правовой, но и социальной, — считает адвокат, правозащитник, управляющий партнер юридического бюро U&Partners, председатель международного центра развития молодежных инициатив «Поколение Права» Андрей Андреев. — Но если права воспитанников детских домов и социальных приютов оговорены и защищаются законом, то их социальная адаптация полностью ложится на плечи людей, которые постоянно находятся рядом с ними. Это их воспитатели, педагоги и даже повара. И здесь уже всё зависит от самого что ни на есть человеческого фактора.

сироты_квартира
ребенок у окна в детском доме
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У владелицы центров инновационного развития «Интеллектика.Онлайн» Анны Невмержицкой супруг воспитывался в детском доме. Она называет бредом мнение о социальной опасности детей, выросших без родителей.

Около тридцати лет общаюсь с его друзьями такими же сиротами, практически сверстниками, рассказывает Анна. Да, есть особенности психологические. Это и понятно, после такого «коридора» во взрослую жизнь они воспринимают мир иначе, тяжелее доверяют людям. Но сказать, что они социально опасны только потому, что так сложилось у них детство, бред. Мобильная составляющая у них даже гораздо выше, чем у многих других «семейных».

Психологи утверждают: социализация детей, воспитывающихся без родителей, должна начинаться гораздо раньше того момента, когда они выйдут из детского дома. Только в этом случае проблем с адаптацией во взрослой жизни удастся избежать.

— К сожалению, дети-сироты лишены возможности получить разнообразный социальный опыт, у них нет нормальных условий для взросления, социализации и адаптации, — подчеркивает психолог, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. — Они могут испытывать психическое утомление, стресс, часто не готовы преодолевать трудности, у них отсутствует потребность в достижении успеха. Это провоцирует агрессию, недоверчивость, вспыльчивость, которые нередко становятся причиной девиантного поведения.

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Подвисшие площади

В итоге реформа начала буксовать. В начале года в Омской области конкурсы на приобретение квартир сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, попросту не состоялись. И Омская область, пожалуй, исключением среди всех регионов не является. В Прииртышье также строят целые кварталы для тех, кто ждет от государства положенных квадратных метров, создавая своеобразные гетто. И, как замечают эксперты, получается, что выросшие сироты переезжают из одного детдома в другой.

Сложность с переселением детей-сирот вызвана еще и экономическими факторами. Застройщикам просто невыгодно возводить дома по такой квоте. Цена за квадрат в регионе невысокая. В соседних областях она доходит до 44–46 тыс. рублей за квадратный метр, тогда как в Прииртышье — 36. Кроме того, строители стараются ужать квадратуру для будущего собственника. По закону, она должна иметь площадь не менее 33 кв. м, в этот лимит и стараются уложиться, хотя на коммерческом рынке такие площади уже неактуальны.

сироты_квартира
рабочие во время строительства здания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Сейчас площадь однокомнатных квартир может превышать 40 кв. м, 33 квадрата на рынке не востребованы, — продолжает строитель, директор ООО «Варм» Алексей Сабельфельд. — Существуют типовые проекты, по которым застройщики всегда работали, возводя определенные дома. Строители рассчитывали на программу по расселению, наверняка знали цифры, какое количество человек стоит в очереди, поэтому и планировали возводить дома с такой квадратурой для детей-сирот. А потом ввели эту квоту. Раньше строители могли продать в доме 60 квартир, а теперь только 15, определенное количество площадей просто подвисло, на рынке они спросом не пользуются.

Положенного 25 лет ждут

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По данным министерства образования Омской области, в очереди из числа детей-сирот на получение жилья состоит 7491 человек, из них старше 18 лет 5404. Через суд своего права получить жилье добились более тысячи омичей-сирот. Пока по закону вступившие в силу судебные решения чиновники обязаны исполнить в первую очередь. Таким образом, получается, что сейчас есть две очереди «судебная» и обычная. И введенная квота добавила головной боли, лишив возможности закупить больше жилья, дома ведь быстрее не построятся, поэтому и очередь на получение квартиры двигается дольше.

По оценке аудиторов Счетной палаты, исходя из численности детей-сирот, нуждающихся в жилье, средний период ожидания положенных по закону квадратных метров превышает 25 лет. Чтобы обеспечить всех детдомовцев жильем, необходимо 6 млрд рублей.

— В текущем году минимуществом объявлено более 200 аукционов, по результатам которых заключено 78 контрактов, — комментирует руководитель департамента государственной собственности министерства имущественных отношений Омской области Лилия Гулиева. — При этом застройщики готовы заявляться на гораздо большее количество квартир. Скажем так, если бы не было 25%-ной нормы, то годовой план по приобретению квартир был бы уже выполнен, и это дало бы право выйти с предложением по выделению дополнительных бюджетных средств в текущем году.

сироты_квартира
квартира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В министерстве поясняют, что на региональном уровне разработана законодательная инициатива по совершенствованию федеральной нормы по закупке квартир для сирот. Регионам самим предлагается вводить квоту на покупку жилья.

Это позволило бы не только учитывать особенности региона, но и увеличить количество приобретаемого для категории сирот жилья. При этом цели по социальной адаптации сирот будут также достигнуты, — добавляет Лилия Гулиева. — Проект федерального закона направлен в профильный комитет Государственной думы РФ, он проходит установленные процедуры, в том числе направлен для получения отзывов во все субъекты РФ.

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