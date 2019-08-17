Квадратура друга: почему никто не хочет строить жилье для сирот

В конце прошлого года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, устанавливающие квоту на покупку квартир для детей-сирот. Если раньше для бывших воспитанников сиротских учреждений могли строить целые дома, Минимущество проводило торги и полностью их выкупало, то теперь в одном здании количество таких квартир не должно превышать 25%. Почему застройщики отказываются строить такие дома, а выдача жилья очередникам резко замедлилась, — в материале «Известий».

А соседи кто?

Цели новый закон преследовал благие — детей, воспитывавшихся без родителей, таким образом попытались социализировать, чтобы они смогли без проблем войти во взрослую жизнь и найти общий язык со всем миром, а застройщиков — подтолкнуть к повышению качества жилья, возводимого для таких категорий граждан.

Реализация закона идет со скрипом. Одними из первых о проблемах заговорили застройщики: жилье, в котором четвертая часть квартир будет принадлежать сиротам, попросту не продастся, не каждый хочет иметь такого соседа . Соответственно и строить при такой квоте желания нет.

По мнению некоторых экспертов, застройщиков понять можно , ведь у бизнеса свои резоны. Но с юридической точки зрения такое поведение можно назвать дискриминацией.

— При этом не только правовой, но и социальной, — считает адвокат, правозащитник, управляющий партнер юридического бюро U&Partners, председатель международного центра развития молодежных инициатив «Поколение Права» Андрей Андреев. — Но если права воспитанников детских домов и социальных приютов оговорены и защищаются законом, то их социальная адаптация полностью ложится на плечи людей, которые постоянно находятся рядом с ними. Это их воспитатели, педагоги и даже повара. И здесь уже всё зависит от самого что ни на есть человеческого фактора.

сироты_квартира Фото: РИА Новости/Владимир Песня

У владелицы центров инновационного развития «Интеллектика.Онлайн» Анны Невмержицкой супруг воспитывался в детском доме. Она называет бредом мнение о социальной опасности детей, выросших без родителей.

— Около тридцати лет общаюсь с его друзьями — такими же сиротами, практически сверстниками, — рассказывает Анна. — Да, есть особенности психологические. Это и понятно, после такого «коридора» во взрослую жизнь они воспринимают мир иначе, тяжелее доверяют людям. Но сказать, что они социально опасны только потому, что так сложилось у них детство, — бред. Мобильная составляющая у них даже гораздо выше, чем у многих других «семейных».

Психологи утверждают: социализация детей, воспитывающихся без родителей, должна начинаться гораздо раньше того момента, когда они выйдут из детского дома. Только в этом случае проблем с адаптацией во взрослой жизни удастся избежать.

— К сожалению, дети-сироты лишены возможности получить разнообразный социальный опыт, у них нет нормальных условий для взросления, социализации и адаптации, — подчеркивает психолог, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. — Они могут испытывать психическое утомление, стресс, часто не готовы преодолевать трудности, у них отсутствует потребность в достижении успеха. Это провоцирует агрессию, недоверчивость, вспыльчивость, которые нередко становятся причиной девиантного поведения.

Подвисшие площади

В итоге реформа начала буксовать. В начале года в Омской области конкурсы на приобретение квартир сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, попросту не состоялись. И Омская область, пожалуй, исключением среди всех регионов не является. В Прииртышье также строят целые кварталы для тех, кто ждет от государства положенных квадратных метров, создавая своеобразные гетто. И, как замечают эксперты, получается, что выросшие сироты переезжают из одного детдома в другой.

Сложность с переселением детей-сирот вызвана еще и экономическими факторами. Застройщикам просто невыгодно возводить дома по такой квоте . Цена за квадрат в регионе невысокая. В соседних областях она доходит до 44–46 тыс. рублей за квадратный метр, тогда как в Прииртышье — 36. Кроме того, строители стараются ужать квадратуру для будущего собственника. По закону, она должна иметь площадь не менее 33 кв. м, в этот лимит и стараются уложиться, хотя на коммерческом рынке такие площади уже неактуальны.

— Сейчас площадь однокомнатных квартир может превышать 40 кв. м, 33 квадрата на рынке не востребованы, — продолжает строитель, директор ООО «Варм» Алексей Сабельфельд. — Существуют типовые проекты, по которым застройщики всегда работали, возводя определенные дома. Строители рассчитывали на программу по расселению, наверняка знали цифры, какое количество человек стоит в очереди, поэтому и планировали возводить дома с такой квадратурой для детей-сирот. А потом ввели эту квоту. Раньше строители могли продать в доме 60 квартир, а теперь только 15, определенное количество площадей просто подвисло, на рынке они спросом не пользуются.

Положенного 25 лет ждут

По данным министерства образования Омской области, в очереди из числа детей-сирот на получение жилья состоит 7491 человек, из них старше 18 лет — 5404. Через суд своего права получить жилье добились более тысячи омичей-сирот. Пока по закону вступившие в силу судебные решения чиновники обязаны исполнить в первую очередь. Таким образом, получается, что сейчас есть две очереди — «судебная» и обычная. И введенная квота добавила головной боли, лишив возможности закупить больше жилья, — дома ведь быстрее не построятся, поэтому и очередь на получение квартиры двигается дольше.

По оценке аудиторов Счетной палаты, исходя из численности детей-сирот, нуждающихся в жилье, средний период ожидания положенных по закону квадратных метров превышает 25 лет. Чтобы обеспечить всех детдомовцев жильем, необходимо 6 млрд рублей.

— В текущем году минимуществом объявлено более 200 аукционов, по результатам которых заключено 78 контрактов, — комментирует руководитель департамента государственной собственности министерства имущественных отношений Омской области Лилия Гулиева. — При этом застройщики готовы заявляться на гораздо большее количество квартир. Скажем так, если бы не было 25%-ной нормы, то годовой план по приобретению квартир был бы уже выполнен, и это дало бы право выйти с предложением по выделению дополнительных бюджетных средств в текущем году.

В министерстве поясняют, что на региональном уровне разработана законодательная инициатива по совершенствованию федеральной нормы по закупке квартир для сирот. Регионам самим предлагается вводить квоту на покупку жилья.