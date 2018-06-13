Минстрой против передачи ему обеспечения сирот жильем

Минстрой не поддержал предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой о передаче ведомству полномочий по обеспечению жильем детей-сирот. Такой шаг не ускорит продвижение очереди, заявил «Известиям» министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. О том, что данный вопрос следует передать из системы образования в профильное ведомство, например в Минстрой, на встрече с президентом Владимиром Путиным 4 июня заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

По словам омбудсмена, очередь на квартиры для детей-сирот в последнее время растет и это «больной вопрос». По мнению Анны Кузнецовой, разработка специальных программ совместно с Минстроем могла бы улучшить механизм предоставления жилья. По сути, сегодня отсутствует отдельная программа для этой социальной категории, есть лишь финансирование и контроль за расходованием средств, подчеркнула она. Уполномоченный указала на неоднородность очереди: одна ее часть формируется естественным образом, вторая — по итогам судебных решений.

— Получаются некорректные проекты, которые в том числе унижают наших детей, выпускников — детей‑сирот, — посетовала она.

Однако министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев назвал передачу полномочий по обеспечению жильем детей-сирот от Минобрнауки Минстрою нецелесообразной. По его мнению, «это не изменит подхода и не решит проблему более быстрого продвижения очереди».

— Мы написали отказ по этому вопросу. При этом понятно, что дано поручение президента (улучшить механизм по выделению жилья для сирот. — «Известия») и потом будут приниматься решения на более высоком уровне, кто все-таки будет администрировать, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Владимир Якушев.

В Минобразования и аппарате уполномоченного по правам ребенка на момент публикации материала не ответили на запрос «Известий».

Минстрой ранее курировал этот вопрос, однако затем полномочия перешли к Министерству образования и науки, напомнила депутат Госдумы Ольга Баталина. Полномочия заключаются в распределении субсидий между регионами и контроле за освоением средств. Возвращать ли ответственность обратно Минстрою — вопрос дискуссионный, считает парламентарий.

Одна часть проблем связана со своевременным предоставлением жилья и качеством квартир. Другая — с постановкой нуждающихся на учет, соблюдением их прав при переезде из одного региона в другой и ведением реестра, подчеркнула депутат.

— Жилищные проблемы детей-сирот не могут быть ограничены полномочиями одного из ведомств. Здесь потребуются серьезные усилия со стороны как Минстроя, так и Минобразования, и Минфина, и других ведомств, — отметила Ольга Баталина.

По ее мнению, особого внимания требует и вопрос сохранения для сирот жилья, которое было у них раньше. Сегодня проще признать ребенка нуждающимся и поставить в очередь на квартиру, чем попытаться сохранить тот дом, в котором он жил, подчеркивает депутат. Один из вариантов — придавать ему статус спецжилфонда с особыми правилами управления до момента, когда сирота получит право распоряжаться жилплощадью.

Ранее правительство подготовило законопроект, в частности, предлагающий установить единый порядок учета детей-сирот, которым должны предоставляться жилые помещения. Это поможет исключить многочисленные обращения в суд. Сегодня дети, оставшиеся без попечения родителей, не всегда вовремя предоставляют документы на получение жилья, поэтому правом подавать заявки предлагается наделить их законных представителей — руководителей интернатов или опекунов. Госдума одобрила этот документ в первом чтении.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства в конце прошлого года сообщал, что по состоянию на 1 июня 2017 года в соответствующей очереди на жилье стояли 167 тыс. человек.

— Столько людей — это целый город. Их папа и мама — государственная власть. Не обеспечивая этих детей жильем, мы создаем подпитку для криминальной среды, — сказала «Известиям» председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Главная проблема, по мнению депутата, сегодня заключается в недостатке финансирования — основные вопросы решаются на региональном уровне, тогда как многие субъекты РФ являются дотационными.