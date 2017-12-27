Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект об изменениях в обеспечении жильем детей-сирот

Законопроект об изменениях в обеспечении жильем детей-сирот внесен в Госдуму правительством России.

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Цель законопроекта — совершенствование механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот», — цитирует документ «РИА Новости».

В частности, в законопроекте указано, что если дети-сироты не были включены в список для получения жилья до достижения ими 18 лет, то они имеют право самостоятельно обратиться с заявлением о включении их в список.

14 декабря замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Ирина Романова сообщила, что в очереди на получение жилья стоят более 150 тыс. детей-сирот.

В ходе заседания Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в РФ Романова заявила, что для решения данной проблемы необходимо 160 млрд рублей.