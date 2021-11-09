Счастливый билет: кто возит детей бесплатно

Со следующего года все представители московских многодетных семей — оба родителя и их несовершеннолетние дети — смогут ездить на любом городском и пригородном железнодорожном транспорте бесплатно. Соответствующий закон недавно приняла Мосгордума, он вступит в силу в январе 2022-го. Но провозить детей бесплатно или со скидками в России имеют право все граждане — этот вопрос регулируется как федеральным, так и местным законодательством. Какие льготы для проезда детей предоставляются в разных странах, почему россиянам в этом плане повезло и как оформить льготный проездной документ в Москве — в материале «Известий».

Что говорится в новом законе о льготах для многодетных

Закон, принятый Московской городской думой в конце октября, дал право на бесплатный проезд на всех видах городского и пригородного железнодорожного транспорта многодетным родителям и детям из таких семей в возрасте до 18 лет. Это, по мнению депутатов, позволит снизить уровень их финансовых расходов и перераспределить средства.

— Предлагаемые меры поддержки окажут реальную помощь многодетной семье и позволят снизить уровень финансовых расходов таких семей, — заявила председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева, комментируя решение, принятое на заседании городского парламента. — С принятием проекта мы значительно увеличим возможности для наших семей по доступности музеев, театров, спортивных объектов, ведь у нас в Москве многодетные семьи в большинстве своем успешны, интеллектуально активны, и, конечно, этим правом они, безусловно, воспользуются.

Раньше правом на бесплатный проезд в городском транспорте обладал лишь один из многодетных родителей и дети в возрасте до 16 лет, до 18 лет — лишь при условии обучения в образовательных учреждениях.

Новая льгота, по подсчетам депутатов, коснется свыше 110 тыс. многодетных родителей и порядка 15 тыс. детей.

Как в столичном регионе провезти ребенка бесплатно

Жители российской столицы и области могут бесплатно и без предъявления документов провозить детей до 5 лет в поездах Центральной пригородной пассажирской компании — перевозчика на всех пригородных направлениях Московской железной дороги. Для бесплатного проезда детей от 5 до 7 лет родителям необходимо предъявить документы, а для школьников и студентов предусмотрен специальный тариф с 50%-й скидкой.

Как оформить льготный проезд

Чтобы оформить бесплатную поездку для ребенка от 5 до 7 лет москвичам надо показать кассиру свидетельство о рождении и документ, подтверждающий регистрацию ребёнка в городе (форма №8), а жителям Подмосковья — свидетельство о рождении и справку из МФЦ, подтверждающую право на бесплатный проезд.

По мнению председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова «наши пассажиры порой считают неудобным процесс оформления льготного билета для детей от 5 до 7 лет, но это распространённая практика в мире».

— В ряде зарубежных государств для бесплатного провоза детей дошкольного возраста тоже нужны подтверждающие документы. Разница в том, что верхняя возрастная планка, на которую распространяется льгота в России, выше — 7 лет , — отмечает эксперт.

Какие льготы для детей есть за рубежом

Практика российской столицы и области не уникальна, льготный проезд для детей предусмотрен и во многих зарубежных государствах, но в каждом из них есть свои нюансы, которые нередко демонстрируют плюсы нашей системы.

Например, в Берлине на пригородных поездах (S-Bahn) бесплатно могут ездить дети только до 6 лет, а не до 7, как в Москве.

— Разница в год по предоставлению бесплатного проезда может показаться незначительной, но в московском регионе семья за это время может сэкономить до 25 тысяч рублей, – считает директор Российской открытой академии транспорта Олег Покусаев.

В столице ФРГ дети школьного возраста — с 6 до 14 лет — оплачивают более 60% от стоимости взрослого билета. В поездах ЦППК школьники с 7 лет и студенты имеют право на проезд с 50%-й скидкой.

Во французской столице на бесплатный проезд на электричках RER имеют право дети лишь до 4 лет. Пассажиры в возрасте от 4 до 12 лет могут ездить с 50%-й скидкой. Похожие правила действуют в Италии и в Норвегии.

— В странах Восточной Европы нормы, регулирующие проезд детей, больше напоминают российские, но и в их случае более выгодными выступают наши правила проезда, – подчёркивает Олег Покусаев.

В Праге дети до 6 лет также могут ездить бесплатно в электричках, для пассажиров 6-15 лет можно приобрести детский билет с 50%-й скидкой. При себе, как и в Москве, необходимо иметь документ, подтверждающий возраст. Правительство Польши предоставило право бесплатного проезда детям лишь до 4 лет, до 24 лет можно ездить со скидкой, но только при наличии соответствующего документа.