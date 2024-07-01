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Силы ПВО уничтожили еще девять беспилотников над Брянской областью

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили еще девять БПЛА над Брянской областью
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили еще девять украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом губернатор Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 1 июля.

«Шесть беспилотников уничтожены над территорией Выгоничского района, три перехвачены на подлете к городу Брянску», — написал глава региона.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы.

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Она позволяет пеленговать мини- и микро-БПЛА на предельно малых высотах

Незадолго до этого Богомаз сообщал об уничтожении девяти беспилотников над регионом. Семь были сбиты над территорией Трубчевского района, два — над Карачевским районом.

30 июня в Минобороны РФ рассказали, что за ночь силы ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами. 15 БПЛА сбили над территорией Курской области, девять БПЛА — над территорией Липецкой области, по четыре БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской областей и по два БПЛА — над территориями Орловской и Белгородской областей.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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