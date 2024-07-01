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Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении девяти БПЛА над Брянской областью

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской областью. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что семь беспилотников были сбиты над территорией Трубчевского района, два — над Карачевским районом.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

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30 июня в Минобороны РФ рассказали, что за ночь силы ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами. 15 БПЛА сбили над территорией Курской области, девять БПЛА — над территорией Липецкой области, по четыре БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской областей и по два БПЛА — над территориями Орловской и Белгородской областей.

Ранее, 29 июня, Богомаз сообщил об уничтожении БПЛА над Брянской областью. По его словам, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки беспилотника нет.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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