Доступные стены: возмещенное обманутым дольщикам жилье могут освободить от НДФЛ

Компенсированную обманутым дольщикам недвижимость предлагают не облагать налогом на доход физических лиц (НДФЛ). Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумой главой комитета по труду Ярославом Ниловым. Он считает несправедливой плату за недострой. Об аналогичных поправках в законодательство Минфин просит Федеральная налоговая служба. В одних фракциях нижней палаты парламента инициативу поддерживают, в других заняли выжидательную позицию.

Заплатить миллион

В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект «Об изменениях в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». Документом предлагается освободить от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости дольщиков в случае несостоятельности или банкротства застройщиков.

«В соответствии с пунктом 71 статьи 217 части второй Налогового кодекса РФ не подлежат обложению НДФЛ доходы в виде финансового возмещения, полученного налогоплательщиком при несостоятельности (банкротстве) застройщиков. В то же время бывают случаи, когда пострадавшие участники долевого строительства получают возмещение в виде объектов недвижимого имущества. В этом случае их облагают НДФЛ на общих основаниях» , — говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий»).

Авторы законопроекта предлагают освободить от уплаты НДФЛ не только денежную компенсацию за недостроенное жилье, но и недвижимость, которую дольщик получает в качестве возмещения после банкротства застройщика.

Как уточняется в документе, принятие поправки позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов.

Константин Кокошкин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Инициатива была подготовлена по жалобам обманутых дольщиков, которые обратились ко мне из Подмосковья. Люди столкнулись с ситуацией, когда они не заселились в квартиры, но уже должны заплатить деньги и не могут рассчитывать на помощь государства . Мы предлагаем исправить это в законодательстве, — объяснил «Известиям» Ярослав Нилов.

Один из обратившихся в Госдуму пострадавших дольщиков, представитель инициативной группы Александр Митяев считает, что размер НДФЛ, который сегодня нужно заплатить гражданам, непосильный.

— При стоимости жилья в 8 млн рублей мне нужно заплатить 13% НДФЛ. Это чуть больше миллиона рублей. Мы квартиры эти ждали 17 лет. Кто-то даже уже умер, и получали уже их дети. Сейчас в силу разных обстоятельств денег уплатить этот налог нет. А квартиры эти — голые стены, туда не заехать, может, у кого-то есть 1–2 млн на ремонт, но их налоговая взыщет, — рассказал пострадавший.

По его словам, эту недвижимость граждане не могут продать, ведь тогда за нее нужно будет заплатить еще один налог с продажи.

Помимо Госдумы на проблему обманутых дольщиков отреагировали в налоговой службе РФ. В ведомстве сообщили, что расценивают такую передачу недвижимости дольщикам как доход.

«Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 211 Кодекса к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, относятся, в частности, объекты недвижимого имущества, полученные налогоплательщиком на безвозмездной основе. Таким образом , недвижимое имущество, полученное налогоплательщиком бесплатно, является его доходом, полученным в натуральной форме», — говорится в ответе ФНС дольщикам.

Отмечается также, что н алоговая служба направила запрос в Минфин РФ с предложением внести изменения в положения статьи 217 Кодекса в части освобождения от обложения НДФЛ доходов в виде возмещения, полученного налогоплательщиком в соответствии с законами субъектов РФ по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что в ведомстве рассматривается вопрос освобождения от НДФЛ доходов в виде возмещения, полученного участниками долевого строительства в рамках законов субъектов.

Болезненный вопрос

Глава комиссии по обеспечению жилищных прав граждан, депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Галина Хованская считает, что законопроект нужно принять.

— Лично я бы такую инициативу поддержала. Всё, что касается людей, которые пострадали от недобросовестных застройщиков, надо принимать. Ведь граждане несли другие убытки, в том числе по найму помещений, где им приходится жить до получения квартир. Это очень тяжелая ситуация, — полагает парламентарий.

В КПРФ отметили, что в целом готовы законопроект поддержать, так как он направлен на защиту прав граждан. В партии напомнили, что именно коммунисты в 2017 году первые провели съезд обманутых дольщиков.

Константин Кокошкин Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Во фракциях «Новые люди» и «Единая Россия» пообещали инициативу внимательно изучить, как только она будет внесена в Госдуму.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что законопроект может быть принят.

— Принятие закона — это действие принципа справедливости. Действительно, почему должны платить люди, которые и так пострадали? Учитывая, какую роль занимает наличие или отсутствие жилья в нашей ментальности, этот вопрос очень важный и болезненный , — подчеркнул эксперт.