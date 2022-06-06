Проект и контра: активность девелоперов снизилась на треть

Активность застройщиков в I квартале 2022 года снизилась более чем на треть — настолько реже они стали обращались за проектным финансированием в сравнении с аналогичным периодом прошлого года . Об этом свидетельствуют данные «Сбера», с которыми ознакомились «Известия». В банк поступило только 360 заявок, а годом ранее за этот период их было 480. В будущем ситуация может привести к дефициту предложения жилья и, соответственно, росту цен до 15% в год, считают эксперты. Пока же спрос на квартиры в России за последние месяцы упал на 50-99% в зависимости от региона.

Ожидаемое снижение

В I квартале 2022 года девелоперы обращались за проектным финансированием в среднем на 33% реже, чем годом ранее . В частности, в «Сбер» поступило только 360 заявок, а за тот же период 2021-го их было 480 . Об этом свидетельствуют данные банка, с которыми ознакомились «Известия». Сегодня для того, чтобы строить новое жилье, застройщики используют кредиты, полученные в банках, а не средства дольщиков, как раньше.

ВТБ также наблюдал снижение активности застройщиков в первом квартале , сообщили «Известиям» в банке. В числе причин — рыночная неопределенность и резкий рост ипотечных ставок, пояснили там. В Газпромбанке тоже подтвердили тенденцию .

Проект и контра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Редакция направила запросы в другие крупные банки.

Как ранее писали «Известия», по итогам апреля 2022 года продажи девелоперов в России заметно снизились, в зависимости от города — на 50-99% . В таких условиях застройщики осторожно относятся к новым проектам и активно пересматривают планы, сказал основатель компании Soldapp Николай Шуклин.

— На проект, который будет реализован через пару лет, застройщику прямо сейчас нужно взять кредит, оформить на себя обязательства по его обслуживанию и регулярному пополнению эскроу-счетов. А покупателей может и не быть, как показывает практика последних месяцев, — сказал он.

Например, в Москве за январь-апрель этого года девелоперы вывели на рынок 23 новых объекта, что на 51,5% меньше, чем в 2021-м , подтвердили в девелоперской компании Level Group. Кроме того, в структуре новых проектов отмечен рост доли компактных комплексов с жилой площадью менее 20 тыс. кв. метров, добавили там.

Проект и контра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Количество обращений снизилось из-за резкого удорожания проектного финансирования, связанного с увеличением ключевой ставки в конце февраля , сказал заместитель финансового директора ГК «Гранель» Юрий Черноиванов. Сейчас банки предоставляют кредитование по ставкам на уровне 13-15%, а это обременительно для любого застройщика , пояснил он.

— Крупные девелоперы продолжают активно сотрудничать с банками. Но часть застройщиков решили отложить вывод новых объектов — они в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки , вплоть до 8%, — сказал Юрий Черноиванов.

Также на неготовность запускать новые проекты повлияли и санкции, резкое сокращение импорта, в том числе строительных материалов и инженерного оборудования для зданий , добавил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

Проект и контра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам председателя комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства общественного совета при Минстрое, президента ГК «Основа» Александра Ручьева, тенденция снижения вывода новых объектов на рынок развивается последние несколько лет. На этом фоне сокращение объемов предложения — одна из самых значимых причин роста цен на жилье в последние годы и в ближайшем будущем. Уже этой осенью рынок может столкнуться с ощутимой нехваткой лотов во всех сегментах, полагает он.

— Когда начнет реализовываться отложенный спрос, а объема доступного предложения будет недостаточно для его удовлетворения, средняя стоимость кв. метра может вырасти более чем на 15% за год , — считает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Сохранить объемы

Активность девелоперов в I квартале этого года снизилась из-за неопределенности, возникшей в феврале-марте, причем основное уменьшение наблюдалось в марте , сказала «Известиям» управляющий директор, начальник управления финансирования недвижимости «Сбера» Светлана Назарова.

— Сейчас мы наблюдаем восстановление , а количество заявок сопоставимо с прошлым годом. Этому способствовало утверждение мер господдержки, в частности, повышение чека и продление срока программы льготной ипотеки — эти меры повысили инвестиционную привлекательность отрасли, — рассказала она.

В целом введенные меры господдержки отрасли — речь не только о льготной ипотеке, но и программе субсидирования застройщиков — дадут возможность сохранить объемы строительства на нынешнем уровне около 95 млн кв. метров в год , добавила Светлана Назарова.

Меры господдержки, реализуемые Минстроем, и снижение ключевой ставки ЦБ дали положительный эффект, согласны в ВТБ. В этом банке объем продаж ипотеки на первичном рынке в мае вырос более чем на треть по сравнению с апрелем.

Проект и контра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее сообщалось, что Минстрой включил в проект строительной стратегии страны пессимистичный сценарий, по которому не удастся достичь цели нацпроекта по ежегодному вводу 120 млн кв. метров к 2030 году. Согласно прогнозу, ввод в 2030-м составит лишь 100 млн «квадратов», в 2035-м — 118 млн.

«Известия» направили запрос в Минстрой.

По мнению эксперта ипотечного рынка Андрея Бархоты, снижение спроса на проектное финансирование было все же временным . Но в ракурсе финансово-хозяйственного цикла девелоперов инвестиционное торможение марта-мая 2022 года может снизить потенциальный объем предложения новостроек на 15-25% за год, считает он. Впрочем, оценить реальный эффект мы сможем не раньше, чем в IV квартале, уточнил эксперт.