Съемочная площадь: россияне отказываются от покупки квартиры в пользу аренды

В мае спрос на съем жилплощади в России вырос на 10–12%, при этом было зафиксировано резкое увеличение числа семейных арендаторов до 23%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Раньше семьи с детьми предпочитали покупать свое жилье, но теперь, в условиях кризиса, люди переориентировались на съемные квартиры. Часть из них ожидает падения ипотечных ставок вслед за ключевой. На фоне тенденции к концу лета стоимость арендного жилья может вырасти до 15%, говорят эксперты.

Семей прибавление

В мае по сравнению с апрелем спрос на аренду жилья в России в среднем вырос на 10–12%, заявила «Известиям» директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. При этом был зафиксирован рост доли семейных арендаторов, чего раньше не отмечалось. За прошлый месяц показатель подскочил с 17% до 23%, добавила она.

— Семьи предпочитали покупать собственное жилье, но резкий рост ипотечных ставок за последние пару месяцев привел к формированию отложенного спроса, часть потенциальных покупателей стала откладывать сделки, — рассказала Ольга Павлинова.

Съемочная площадь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Рост интереса к долгосрочной аренде начался в конце апреля и был вызван перетоком спроса из сегмента покупки, где цены продолжали расти, а ставки по ипотеке находились на слишком высоком уровне , особенно на вторичку, отметила эксперт «Циан.Аналитика» Елена Лапшина.

По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, сейчас семьи действительно не спешат приобретать новое жилье и выбирают аренду. В числе главных причин тренда эксперт назвал геополитическую неопределенность и страх перед неизвестностью. Немало и тех, кто желает приобрести жилье, но пока положили свои средства на краткосрочные депозиты , добавил эксперт.

Последние несколько месяцев ситуация на рынке недвижимости стремительно меняется. Сначала ключевую ставку подняли до 20%, что отразилось на ставках по ипотеке, льготная ставка увеличилась до 12%, а потом началось снижение ключевой, и льготную ставку откатили до 9%. Также меняются лимиты по кредитам в рамках господдержки, появляются новые программы (ипотека для IT-специалистов), напомнили в Level Group.

Съемочная площадь1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Объективно покупатели находятся в недоумении от такого потока информации и динамики изменений. Логично, что сейчас принять решение о покупке квартиры достаточно сложно и многие делают выбор в пользу аренды, — сказали в девелоперской компании.

Пока вихрь изменений и нововведений не утихнет, спрос на аренду будет находиться на высоком уровне , добавили в Level Group. «Известия» направили запрос в Минстрой.

Надолго ли хватит

В то же время с конца февраля на рынке долгосрочной аренды в крупнейших городах России увеличивался объем предложения, обратила внимание Елена Лапшина. В результате практически двукратного увеличения выбора на рынке наблюдается снижение средних ставок , сказала она.

— В большинстве локаций арендные ставки с начала года сократились на 3–7%. Впрочем, даже несмотря на это, они всё равно выше, чем прошлым летом. В мае же снижение замедлилось, — заметила аналитик.

Съемочная площадь2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По мнению экспертов Level Group, учитывая менталитет россиян, традиционно стремящихся к владению своим жильем, а также отсутствие цивилизованного рынка аренды в нашей стране, в долгосрочной перспективе спрос на съем всё же уменьшится. И клиенты, которые сегодня заняли выжидательную позицию, вернутся на рынок и будут выходить на сделки , добавили там.

Ставки по ипотеке снизились, появились субсидированные ипотечные программы на первичном рынке, и часть тех, кто снимают жилье, уже начинают подыскивать варианты для приобретения, согласна Ольга Павлинова.

— К покупке собственного жилья подтолкнет и рост ставок аренды, который мы ожидаем к концу лета, когда спрос вырастет до пиковых значений, в том числе из-за начала студенческого сезона. На самые востребованные варианты съемного жилья цены могут вырасти на 10–15%, — прогнозирует она.

От того, что новостройки и вторичное жилье стали менее доступны, население вовсе не готово больше платить за аренду, объяснила управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. Если цены в ближайший квартал вырастут на 10–15%, то люди будут снимать дешевые варианты. А лоты с завышенной стоимостью простоят в экспозиции, и к осени их сдадут со скидкой, уверена она.

Съемочная площадь4 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— В среднем стоимость съемной квартиры в мегаполисах России растет, но очень медленно, поскольку волны роста и падения стоимости постоянно сменяют друг друга. За последние пять лет средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Москве увеличилась лишь на 12–13%. То есть среднегодовой рост составляет порядка 2%, — уточнила Ирина Доброхотова.

Тем временем новостройки не сдаются в борьбе за спрос: действующие сейчас у нескольких девелоперов ставки ипотеки менее 1% позволяют сократить ежемесячный платеж до 35–50 тыс. рублей при займе в 12 млн рублей на 20–30 лет , отметила эксперт. Это серьезная конкуренция аренде жилья, уверена Ирина Доброхотова.