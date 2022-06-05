Съемочная площадь: россияне отказываются от покупки квартиры в пользу аренды
В мае спрос на съем жилплощади в России вырос на 10–12%, при этом было зафиксировано резкое увеличение числа семейных арендаторов до 23%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Раньше семьи с детьми предпочитали покупать свое жилье, но теперь, в условиях кризиса, люди переориентировались на съемные квартиры. Часть из них ожидает падения ипотечных ставок вслед за ключевой. На фоне тенденции к концу лета стоимость арендного жилья может вырасти до 15%, говорят эксперты.
Семей прибавление
В мае по сравнению с апрелем спрос на аренду жилья в России в среднем вырос на 10–12%, заявила «Известиям» директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. При этом был зафиксирован рост доли семейных арендаторов, чего раньше не отмечалось. За прошлый месяц показатель подскочил с 17% до 23%, добавила она.
— Семьи предпочитали покупать собственное жилье, но резкий рост ипотечных ставок за последние пару месяцев привел к формированию отложенного спроса, часть потенциальных покупателей стала откладывать сделки, — рассказала Ольга Павлинова.
Рост интереса к долгосрочной аренде начался в конце апреля и был вызван перетоком спроса из сегмента покупки, где цены продолжали расти, а ставки по ипотеке находились на слишком высоком уровне, особенно на вторичку, отметила эксперт «Циан.Аналитика» Елена Лапшина.
По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, сейчас семьи действительно не спешат приобретать новое жилье и выбирают аренду. В числе главных причин тренда эксперт назвал геополитическую неопределенность и страх перед неизвестностью. Немало и тех, кто желает приобрести жилье, но пока положили свои средства на краткосрочные депозиты, добавил эксперт.
Последние несколько месяцев ситуация на рынке недвижимости стремительно меняется. Сначала ключевую ставку подняли до 20%, что отразилось на ставках по ипотеке, льготная ставка увеличилась до 12%, а потом началось снижение ключевой, и льготную ставку откатили до 9%. Также меняются лимиты по кредитам в рамках господдержки, появляются новые программы (ипотека для IT-специалистов), напомнили в Level Group.
— Объективно покупатели находятся в недоумении от такого потока информации и динамики изменений. Логично, что сейчас принять решение о покупке квартиры достаточно сложно и многие делают выбор в пользу аренды, — сказали в девелоперской компании.
Пока вихрь изменений и нововведений не утихнет, спрос на аренду будет находиться на высоком уровне, добавили в Level Group. «Известия» направили запрос в Минстрой.
Надолго ли хватит
В то же время с конца февраля на рынке долгосрочной аренды в крупнейших городах России увеличивался объем предложения, обратила внимание Елена Лапшина. В результате практически двукратного увеличения выбора на рынке наблюдается снижение средних ставок, сказала она.
— В большинстве локаций арендные ставки с начала года сократились на 3–7%. Впрочем, даже несмотря на это, они всё равно выше, чем прошлым летом. В мае же снижение замедлилось, — заметила аналитик.
По мнению экспертов Level Group, учитывая менталитет россиян, традиционно стремящихся к владению своим жильем, а также отсутствие цивилизованного рынка аренды в нашей стране, в долгосрочной перспективе спрос на съем всё же уменьшится. И клиенты, которые сегодня заняли выжидательную позицию, вернутся на рынок и будут выходить на сделки, добавили там.
Ставки по ипотеке снизились, появились субсидированные ипотечные программы на первичном рынке, и часть тех, кто снимают жилье, уже начинают подыскивать варианты для приобретения, согласна Ольга Павлинова.
— К покупке собственного жилья подтолкнет и рост ставок аренды, который мы ожидаем к концу лета, когда спрос вырастет до пиковых значений, в том числе из-за начала студенческого сезона. На самые востребованные варианты съемного жилья цены могут вырасти на 10–15%, — прогнозирует она.
От того, что новостройки и вторичное жилье стали менее доступны, население вовсе не готово больше платить за аренду, объяснила управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. Если цены в ближайший квартал вырастут на 10–15%, то люди будут снимать дешевые варианты. А лоты с завышенной стоимостью простоят в экспозиции, и к осени их сдадут со скидкой, уверена она.
— В среднем стоимость съемной квартиры в мегаполисах России растет, но очень медленно, поскольку волны роста и падения стоимости постоянно сменяют друг друга. За последние пять лет средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Москве увеличилась лишь на 12–13%. То есть среднегодовой рост составляет порядка 2%, — уточнила Ирина Доброхотова.
Тем временем новостройки не сдаются в борьбе за спрос: действующие сейчас у нескольких девелоперов ставки ипотеки менее 1% позволяют сократить ежемесячный платеж до 35–50 тыс. рублей при займе в 12 млн рублей на 20–30 лет, отметила эксперт. Это серьезная конкуренция аренде жилья, уверена Ирина Доброхотова.
Ситуация на рынке труда, от которой зависит и поведение арендаторов, остается неопределенной: массовых сокращений пока нет, но число тех, у кого снизились доходы, сохраняется на высоком уровне, добавила Елена Лапшина. Потеряв доходы, население может отказаться и от аренды жилья, уехав в родные города. Поэтому, по ее мнению, рассчитывать на дальнейший рост спроса на съемные квартиры не стоит.