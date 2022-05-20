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Сдавать маху: в Сочи стало на 30% больше мошенничеств с арендой жилья

Как это связано с подорожанием квартир внаем на курорте
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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В Сочи на треть выросло число мошенников на рынке аренды жилья — злоумышленники берут предоплату за бронирование, а потом пропадают. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Они связывают тенденцию в том числе с прекращением работы Booking и других агрегаторов в России. Кроме того, предложения мошенников с заниженными ценами выглядят привлекательными на фоне объявлений реальных собственников, которые выставляют квартиры на сдачу в среднем на 40–50% дороже, чем год назад. Есть случаи, когда жилплощадь, которая сдавалась по 40 тыс. рублей в месяц, пытаются сдать по 100–150 тыс. Аналогично подорожали и частные мини-гостиницы. В краткосрочной перспективе арендные ставки на жилье будут балансировать на уровне нынешних значений, полагают эксперты.

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Урвать момент

В Сочи и на других морских курортах юга России активизировались мошенники — преступники берут предоплату за бронирование арендного жилья, а потом пропадают, рассказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков. Также нередко оказывается, что за одну и ту же квартиру заплатили сразу три-пять человек, или реальная жилплощадь кардинально отличается от представленной на рекламных фотографиях, добавил он.

По информации эксперта, число попыток обмана за последние пару месяцев выросло на 30%. Мошенники использовали описанные схемы и раньше, теперь же из-за ухода Booking и других туристических агрегаторов у них появилось больше возможностей для маневров, подчеркнул Павел Быков. Аферисты привлекают своих потенциальных жертв сильно заниженной стоимостью аренды, добавил он.

Сдавать маху2
туристы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Известия» направили запрос в МВД.

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— С ростом популярности отечественных курортов увеличивается и число злоумышленников, в том числе в сфере арендного мошенничества. Но повышение информированности населения о схемах превентивно уберегает граждан от опасности, — отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Поскольку зачастую мошенники размещают в рекламе фото, которые не имеют никакого отношения к реальной квартире, перед предоплатой нужно требовать устроить онлайн-показ жилья, посоветовал руководитель агентства недвижимости «Эксперт-М» Марат Воробьев. Прежде чем отправить задаток, стоит заключить договор, к которому попросить приложить фотографии документов собственника и объекта, добавил он.

Интерес к российским курортам растет год от года, в этот сезон отрасль ожидает еще большего увеличения спроса, отметил Павел Сигал. В 2022 году Сочи стал самым востребованным городом при покупке авиа- и ж/д-билетов, а Адлер занял первое место по бронированию отелей, писали «Известия». В том числе это влияет на стоимость краткосрочной аренды жилья, полагает Павел Сигал.

Сдавать маху
туристы в Сочи
Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

По данным «Этажей», спрос на аренду жилья в Сочи вырос за последний месяц на 10–15%, и граждане пытаются сдать свои квартиры на 40–50% дороже, чем годом ранее. Аналогично подорожали и частные мини-гостиницы. Есть случаи, когда за квартиры, которые раньше сдавались по 40 тыс. рублей в месяц, теперь собственники пытаются получить по 100–150 тыс. рублей, рассказал Павел Быков.

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Спрос на отдых в Сочи в среднем вырос на 30%: сейчас мало альтернатив для поездки, сказала ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич. По ее информации, краткосрочная стоимость аренды жилья на курортах выросла на 30–40%.

— Цены на аренду в Сочи действительно бьют рекорды, за год они взлетели на 50%. А за два последних года местами даже на 100%, — сказал руководитель агентства недвижимости «Эксперт-М» Марат Воробьев.

Зона турбулентности

Краткосрочная аренда на черноморском побережье России подорожала заметнее, чем долгосрочная, сказала эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина. И уже и без того громадные ставки не позволяют собственникам наращивать их еще больше, отметила она. В частности, сегодня снять квартиру в Сочи дороже, чем в Москве.

По данным «Циана», стоимость месячной аренды однушки в Сочи сейчас в среднем составляет 47,6 тыс. рублей, а в столице — 44,7 тыс. На сутки — 3,87 тыс. рублей и 3,46 тыс. соответственно. В Санкт-Петербурге посуточная аренда квартир тоже дороже, чем в Москве — 3,56 тыс. рублей, но помесячная ощутимо дешевле — всего 28,1 тыс.

Сдавать маху1
жилые дома Сочи
Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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По мнению Павла Сигала, с окончанием высокого сезона цены стабилизируются. Но и в этом году кривая роста едва ли превысит нормальные ожидаемые значения. Хотя стоимость предложения в Сочи заметно выросла, реальная цена сделок в мае увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года только на 10–15%, сказал Павел Быков.

Из-за перегретых цен некоторые собственники постепенно начали разворачиваться в сторону арендаторов, уже появились квартиры, которые сдаются на 15–20% дешевле, чем годом ранее. Рынок находится в состоянии турбулентности, — сказал он.

По данным «Авито Недвижимости», средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в Сочи в апреле стала обходиться на 33% дешевле, чем годом ранее, — около 40 тыс. рублей в месяц. В Анапе показатель вырос на 15%, составив 23 тыс. рублей в месяц, в Геленджике — на 14% до 40 тыс. рублей, сказали в компании.

Рост ставок аренды в курортных городах на юге России может ускориться, когда полноценно восстановят авиасообщение, а также если будут субсидировать перелеты из регионов России, полагает Павел Быков. В краткосрочной же перспективе арендные ставки на жилье будут балансировать на уровне нынешних значений, считает эксперт.

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