Сочи оказался самым популярным направлением для летнего отдыха 2022 года

Сочи в 2022 году стал самым востребованным городом при покупке авиа- и ж/д-билетов, а Адлер занял первое место по бронированию отелей. Об этом «Известиям» 18 мая сообщили аналитики программы лояльности «СберСпасибо».

Так, специалисты изучили данные по бронированию отелей, покупке авиа- и ж/д-билетов на июнь—август 2022 года с помощью бонусов в «СберСпасибо Тревел». Выяснилось, что с января россияне списали более 140 млн бонусов при планировании отпуска по датам летнего сезона.

В топ-10 направлений для авиаперелетов, несмотря на временные ограничения, вошли Симферополь, Минеральные Воды, Анапа, Калининград, Владикавказ, Екатеринбург и Баку. На поездах отдыхающие охотнее добираются до Кисловодска, Новороссийска, Краснодара, Казани, Ростова-на-Дону, Анапы и Петрозаводска, сообщили аналитики.

При этом наиболее популярными по бронированиям проживания оказались Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград и Геленджик. За границей этим летом россияне предпочитают остановиться в Стамбуле, Минске и Дубае.

«В этом году участники программы лояльности отдают предпочтение преимущественно городам России, спрос сохраняется сопоставимо с прошлым годом», — отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «Сбер Спасибо» Андрей Писарев.

Ранее в этот день вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в среду, 18 мая, рассказал россиянам о выгодных чартерных туристических программах, стоимость которых субсидируются порядка 50%. Так, в рамках указанных программ тур в Республику Алтай обойдется всего примерно в 25 тыс. рублей вместе с экскурсией. При этом обычно за один только перелет в таком направлении приходится заплатить порядка 70 тыс., указал эксперт.