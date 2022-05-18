Прямой эфир

Сочи оказался самым популярным направлением для летнего отдыха 2022 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сочи в 2022 году стал самым востребованным городом при покупке авиа- и ж/д-билетов, а Адлер занял первое место по бронированию отелей. Об этом «Известиям» 18 мая сообщили аналитики программы лояльности «СберСпасибо».

Спасение нелетающих: Сочи предлагают исключить из программы туристического кешбэка
Как это должно помочь регионам, пострадавшим из-за закрытия аэропортов

Так, специалисты изучили данные по бронированию отелей, покупке авиа- и ж/д-билетов на июнь—август 2022 года с помощью бонусов в «СберСпасибо Тревел». Выяснилось, что с января россияне списали более 140 млн бонусов при планировании отпуска по датам летнего сезона.

В топ-10 направлений для авиаперелетов, несмотря на временные ограничения, вошли Симферополь, Минеральные Воды, Анапа, Калининград, Владикавказ, Екатеринбург и Баку. На поездах отдыхающие охотнее добираются до Кисловодска, Новороссийска, Краснодара, Казани, Ростова-на-Дону, Анапы и Петрозаводска, сообщили аналитики.

При этом наиболее популярными по бронированиям проживания оказались Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград и Геленджик. За границей этим летом россияне предпочитают остановиться в Стамбуле, Минске и Дубае.

«В этом году участники программы лояльности отдают предпочтение преимущественно городам России, спрос сохраняется сопоставимо с прошлым годом», — отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «Сбер Спасибо» Андрей Писарев.

Ранее в этот день вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в среду, 18 мая, рассказал россиянам о выгодных чартерных туристических программах, стоимость которых субсидируются порядка 50%. Так, в рамках указанных программ тур в Республику Алтай обойдется всего примерно в 25 тыс. рублей вместе с экскурсией. При этом обычно за один только перелет в таком направлении приходится заплатить порядка 70 тыс., указал эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022