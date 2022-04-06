Статус «свободен»: предложение арендного жилья в России выросло до 50%

В крупных городах России предложение квартир в аренду выросло до 50% . В частности, за последние два месяца количество объявлений о сдаче «однушек» увеличилось на 47–50%, двухкомнатных — на 39%, трехкомнатных — на 32%. Об этом «Известиям» сообщили в сервисе Сбера «Домклик». Тенденция связана в том числе с оттоком мигрантов, а также с отъездом из мегаполисов россиян, которые остались без работы и уезжают в родные города. Это приводит к снижению стоимости аренды — например, в Москве цены в некоторых районах упали почти на 40%.

Больше объявлений

За последние два месяца количество объявлений о сдаче в аренду однокомнатных квартир в России выросло на 47–50% (в зависимости от региона), двухкомнатных — на 39%, трехкомнатных — на 32%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики сервиса «Сбера» «Домклик».

Цены на съемные квартиры уже начали падать . По данным «Домклик», в некоторых районах Москвы средняя арендная плата снизились почти на 40% : в Северном Медведково она уменьшилась на 39,5%, в Головинском — на 39%. То же касается части локаций в других крупных городах: в Курортном районе в Санкт-Петербурга цены упали на 54%, в Ленинском районе Челябинска — на 31%, в Октябрьском районе Екатеринбурга — на 50%.

— Многие арендодатели склонны занижать цены, так как считают, что люди будут массово мигрировать, и боятся остаться без съемщиков . Но некоторые, наоборот, завышают стоимость аренды, так как стремятся быстро увеличить свой доход, — рассказали в компании.

К примеру, в Тимирязевском районе Москвы средняя цена на арендное жилье поднялась на 40%, на Арбате — на 118%, добавили там.

По словам управляющего партнера Savills, члена правления AREA Дмитрия Халина, в полтора раза выросло предложение арендного жилья и в высокобюджетном сегменте. Это связано с тем, что многие арендаторы уехали, в том числе экспаты.

— Тенденция связана с существенным оттоком мигрантов . Уезжают в свои родные города и лившиеся работы российские граждане, — сказал независимый эксперт рынка недвижимости Павел Склянчук.

Отток мигрантов начался еще в пандемию, отметил генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Сейчас причины уже другие — нестабильные позиции рубля и невозможность перевести средства через платежные системы, пояснил эксперт.

Кроме того, собственники квартир, которые планировали продажу, в условиях неопределенности предпочли остановить этот процесс , сказал Дмитрий Халин. Они начали сдавать жилье в аренду, сказал Павел Склянчук. За последние два года ипотечные ставки на новостройки были весьма привлекательны, теперь на рынке аренды появились квартиры, приобретенные в инвестиционных целях, отметил он.

Также, например, в Москве существенно сократилось количество квартир, которые сдаются в аренду посуточно, но собственники такого жилья продолжают рассчитывать на доход от своих объектов недвижимости и выводят их в долгосрочную аренду , отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Найти равновесие

Есть и более прозаичная причина увеличения предложения арендного жилья. С приближением теплого сезона часть людей переезжают на дачу, а квартиры начинают сдавать, сказал заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Спрос на аренду квартир при этом сохраняется , отметила руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. Это объясняется тем, что часть снявших жилье в прошлом году, когда предложение наоборот было ограничено, сейчас хотят поменять квартиру на более дешевую, отметила она.

Тем более что снижение ставок и расширение предложения — явление, вероятно, временное, отметил Дмитрий Халин. Очевидно, что сдавать квартиру по низким ставкам готовы далеко не все собственники, пояснил он.

— Постепенно дешевое предложение, которого сегодня много, будет быстро вымыто, и на рынке останутся квартиры либо переоцененные, либо качества, которое не соответствует заявленной цене, — считает эксперт.

Чтобы рынок сбалансировался, понадобится около полугода , считает Дмитрий Халин. Затем арендные ставки, скорее всего, пойдут вверх . Но это коснется только качественного предложения, то есть квартир в топовых локациях, с хорошим ремонтом и меблировкой, полагает он.

В целом аренда — это достаточно инертный сегмент недвижимости, потому что каждый отдельный собственник часто не готов двигаться по цене или идти на уступки клиентам в бытовом плане, отметила Юлия Дымова.

— Когда увеличиваются предложение и спрос, начинается борьба за каждого клиента, которая может выражаться и в снижении ставки, и в расширении желаемого состава арендаторов, и в разрешении жить с животными в квартире. Сейчас наиболее гибкие собственники сбавляют цены, — рассказала она.

Влияние тенденции на рынок новостроек маловероятно, отметил Сергей Нюхалов. Благодаря государственной поддержке, а также спецпрограммам застройщиков ипотека останется доступной. Арендовать было бы выгоднее при ставках на уровне 20%, пояснил девелопер.