Задеть за жилое: в России хотят расширить льготную ипотеку на апартаменты

В России хотят расширить льготную ипотеку на апартаменты . Такое предложение содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы «Строительство, урбанистика и ЖКХ» экспертного совета при правительстве РФ. С документом ознакомились «Известия». Инициативу планируют направить в кабмин. Эксперты полагают, что мера положительно скажется на отрасли, но прежде стоит решить вопрос с правовым статусом апартаментов. В Госдуме надеются рассмотреть соответствующий законопроект до конца года.

Льготное расширение

Власти могут рассмотреть возможность расширения льготной ипотеки на апартаменты . Предложение содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы «Строительство, урбанистика и ЖКХ» экспертного совета при правительстве РФ, инициативу планируют направить в кабмин . «Известия» ознакомились с документом. Сегодня льготная программа распространяется только на жилые новостройки, у апартаментов же такого статуса сейчас нет.

Также в числе предложений рабочей группы — снижение страховых взносов за сотрудников строительных компаний по аналогии с льготами для IT-отрасли, поэтапное раскрытие эскроу-счетов для девелоперов и другие меры.

— Правительство активно рассматривает все предложения, которые поступают от участников рынка, — сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

Задеть за жилое Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Там также отметили: согласно поручению президента, прирост ипотечного портфеля в этом году должен составить не меньше, чем в 2021-м . Поэтому власти ведут постоянный мониторинг рынка жилищных кредитов и специальных ипотечных программ. Важно поддержать и стройкомпании — такая работа также идет, сказали в секретариате. Например, сейчас рассматривается мера по поэтапному раскрытию эскроу-счетов, добавили в аппарате Марата Хуснуллина.

Если ставить вопрос о распространении льготной ипотеки на покупку апартаментов, которые относятся к нежилым помещениям, то придется или пересматривать базовые социально направленные задачи программы, или признавать строящиеся апартаменты жильем , сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

— Нужно дать максимум возможностей гражданам для улучшения жилищных условий. Расширение льготной ипотеки будет способствовать реализации этой задачи. Была бы уместна помощь и на покупку вторички, — считает первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В то же время важно, чтобы покупатели апартаментов понимали, что именно они приобретают , подчеркнула депутат. Этот вид недвижимости не имеет статуса жилья, а значит, собственники таких объектов не могут пользоваться социальной инфраструктурой — детсадами, школами, поликлиниками. Кроме того, в апартаментах услуги ЖКХ примерно на 15–20% дороже, чем в квартирах . Налоговая ставка на такое имущество тоже выше — около 2% от стоимости (на жилые — от 0,1%), напомнила Светлана Разворотнева.

Задеть за жилое Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

— Нередко недобросовестные застройщики фактически обманывают покупателей — обещают, что в будущем апартаментам дадут жилой статус, поэтому можно будет получить прописку и пользоваться соцобъектами. Правительство должно четко определить правовой статус апартаментов, — уверена депутат.

В апреле 2021 года в Госдуму внесли законопроект о правовом статусе апартаментов, который вводит новую категорию недвижимости — многофункциональные здания, апартаменты в которых должны были признавать жильем . Документ пока не дошел до первого чтения : спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин направил его на доработку.

— Мы работаем над законопроектом о так называемом статусе апартаментов. По понятным причинам эта работа не была в числе приоритетных последние три месяца, но она продолжится. Постараемся до конца года выйти на итоговые решения, — рассказал Сергей Пахомов.

Большая доля

Инициатива по расширению льготной ипотеки на апартаменты поддержит рынок новостроек , уверен директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Сейчас доля таких объектов, например в столице, достигает 15%. Обычно они продаются дешевле квартир приблизительно на 15%, но из-за льгот на жилье выгода сейчас нивелируется, сказал риелтор.

Апартаменты — часть жилищного рынка в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах, отметила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Мера будет разумным шагом с точки зрения поддержки рынка в крупных городах, полагает эксперт. Решение поспособствует формированию цивилизованного правового поля в сегменте, считают в Level Group. А также позволит расширить целевую аудиторию девелоперов, добавил генеральный директор «СМУ-6 Инвестиций» Алексей Перлин.

Задеть за жилое Фото: ТАСС/Андрей Гордеев

Но прежде действительно стоит определиться с правовым статусом апартаментов, полагает заместитель генерального директора компании «ДомДА» Дмитрий Екимов. Спрос на такой тип недвижимости остается высоким, и льготная программа еще сильнее подстегнет интерес покупателей , считает директор по продажам агентства премиальной недвижимости Point Estate Роман Амелин.

— Но нельзя допустить, чтобы мера привела к росту стоимости квадратного метра в сегменте . Поэтому нужно проработать механизм по сдерживанию цен, — сказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Сейчас нужны любые меры, направленные на стимулирование спроса и поддержку бизнеса, чтобы объем предложения новостроек не уменьшался, отметил он. Из-за нестабильности ипотечных ставок формируется отложенный спрос, который рано или поздно реализуется. Сокращение же числа новых квартир может привести затем к дефициту и, как следствие, росту цен на жилье, заключил Сергей Зайцев.