Мини-метр: в Москве появились апартаменты площадью 9 «квадратов»

На рынке новостроек Москвы впервые в истории появилось помещение для жилья общей площадью всего девять «квадратов». Об этом «Известиям» сообщили риелторы. В частности, речь идет о многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке столицы. Появление микроапартаментов закономерно на фоне устойчивого сокращения средней площади квартир из-за роста их стоимости. Кроме того, это мировая тенденция — микростудии площадью меньше 10 кв. м продают в Париже, Гонконге, Риме, Нью-Йорке и других мегаполисах еще с 2010-х.

Кто меньше

На рынке новостроек Москвы впервые появились микроапартаменты — помещения площадью до 10 кв. м, сообщили «Известиям» аналитики «Метриум». В частности, речь идет о многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке столицы. Комплекс из четырех корпусов будет включать в основном студии средней площадью 16,7 кв. м, а также апартаменты площадью девять «квадратов», рассказали риелторы.

Апартаменты пока на продажу не выставлены, при этом одна из наиболее компактных студий (12 кв. м), которые сейчас продаются, стоит 3,2 млн рублей. На данный момент это самый доступный вариант жилья в пределах МКАД на первичном рынке Москвы, сказали в «Метриум».

Появление таких апартаментов закономерно на фоне устойчивого сокращения средней площади квартир, которое наблюдается с 2014 года. Первые мини-студии площадью 17,9 кв. м появились в столице в 2013 году, добавили в компании. Это происходит из-за роста цен на жилье на фоне падающих доходов населения, сказал гендиректор Optima Developmen Давид Худоян.

Например, в Москве средняя стоимость жилья в III квартале 2021-го выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. По данным федеральной компании «Этажи», в среднем квадратный метр первичного жилья за прошедший год подорожал на 15,8%. И цены продолжают увеличиваться из-за роста стоимости стройматериалов, подчеркнул генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

В таких условиях застройщикам приходится сокращать метраж, чтобы сделать жилье более доступным, пояснил Давид Худоян. Но меняются и жизненные стратегии покупателей: раньше приобретение квартиры было в основном «семейным» и на всю жизнь, теперь на рынке немало инвесторов и несемейных клиентов, добавил он.

Это мировой тренд: микростудии площадью меньше 10 «квадратов» появились в продаже в Париже, Гонконге, Риме, Нью-Йорке и других мегаполисах еще в середине прошедшего десятилетия, сказала партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

— С одной стороны, маленькие студии — экономичное временное решение жилищного вопроса, с другой — удачное инвестиционное вложение, — добавила она.

Микроквартиры по всему миру приобретают молодые люди, активные в карьерном и социальном плане, которые дома фактически только ночуют, добавил Давид Худоян. Кроме того, комфорт во многом зависит от того, насколько рационально используется площадь, отметил совладелец «Группы Родина» Владимир Щекин.

Не соцнорма

В целом, пока доля компактного жилья невелика и вряд ли превышает 10–15% в масштабах всей страны, сказал Владимир Щекин. По данным Est-a-Tet, например, сейчас в старых границах Москвы количество жилых помещений площадью до 20 кв. м составляет 3,71% от общего количества, до 30 «квадратов» — 19,25%, в Московской области 1,1% и 13,31% соответственно.

Норма площади для проживания в России при этом составляет 33 кв. м на одного человека, 42 кв. м на двоих и 18 кв. м на каждого члена семьи, если в семье три и более человек, отметил Роман Родионцев. Но законно прописанной нормы, меньше которой нельзя строить и продавать жилье, в России нет, указал Давид Худоян. Соцнормы используются для оказания госпомощи гражданам в квартирном вопросе, пояснил он.

Жить на меньшей площади некомфортно и вредно для здоровья, указал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Это делает человека раздражительным и агрессивным, провоцирует развитие психических и респираторных заболеваний, например, клаустрофобии и астмы, пояснил он.

— Появление большого количества таких квартир в отдельных микрорайонах превращает их в гетто. Строить малогабаритное жилье целесообразно, если оно предназначается для молодежи или для сдачи в аренду. У нас же, напротив, население стареет, а рынок арендного жилья слабо развит, — полагает Андрей Колочинский.

Но пока в стране не обозначится экономический рост и благосостояние граждан не начнет существенно расти, число малогабаритных квартир продолжит увеличиваться, уверен он. По мнению руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, микроапартаменты — всё же очень специфический тип недвижимости и вряд ли их вывод на рынок приобретет массовый характер.

В мире есть примеры и еще более маленьких помещений для жизни. Например, площадь жилья в азиатских странах (Гонконг, Япония) зачастую равна обычному спальному матрасу — там можно найти варианты и по 4,5 кв. м. В Европе и Америке есть микроквартиры площадью 7 «квадратов», рассказал Андрей Колочинский.

В России тоже могут появиться апартаменты площадью 7–8 кв. м, считает Владимир Щекин. По мнению Сергея Зайцева, всё будет зависеть от доступности ипотечных кредитов для покупки жилья, если они продолжат дорожать параллельно с ростом стоимости квадратного метра, то в ближайший год средняя площадь приобретаемых квартир может снизиться на 3–5%.