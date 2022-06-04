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Сделать ручкой: россиянам дадут льготную ипотеку на самостоятельную постройку дома

Какие требования банки предъявляют заемщикам и сколько готовы выдать
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Россиянам разрешили брать льготную ипотеку на самостоятельное строительство частного дома. Ставка не превысит 9% годовых, а максимальный размер займа составит от 6 млн до 12 млн рублей в зависимости от региона. Это пилотный проект: в 2022 году по нему планируют выдать около 8 тыс. кредитов. Есть и определенные условия — к примеру, заемщик обязан построить жилье за год. Как будет работать программа, что нужно сделать, чтобы в нее войти, и с какими трудностями можно столкнуться — в материале «Известий».

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Что такое ИЖС хозспособом

До запуска пилота льготную ипотеку на строительство частного дома можно было взять только с привлечением подрядчика — профессиональной фирмы. В апреле правительство заявило, что поддержит и постройку жилья своими руками: банкам планируется субсидировать 2 процентных пункта по таким кредитам. С июня россияне могут возвести дом по льготной ипотеке сами, без подрядчиков со стороны, то есть, в правовых терминах, хозспособом.

Ставка останется такой же, как и для других льготных ипотечных программ, — 9%. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти можно взять в кредит до 12 млн рублей, в остальных регионах — до 6 млн. Это максимальный размер займа с господдержкой. Если дом обойдется дороже, оставшуюся часть придется оплатить на рыночных условиях. Для жителей обеих столиц, Подмосковья и Ленобласти в этом случае лимит составит 30 млн рублей, для других регионов — 15 млн.

В 2022 году на постройку дома своими силами планируют выдать около 8 тыс. кредитов. По мнению управляющего директора ДОМ.РФ Светланы Некрасовой, это позволит возвести в России около 1 млн кв. м жилья. В фининституте и ВЦИОМе посчитали, что треть россиян (31%), которые хотят построить жилье в ипотеку, не готовы привлекать застройщиков и рассчитывают всё сделать сами. Это примерно 50 тыс. семей. По данным Росстата, больше половины жилья в России строится населением. В прошлом году жители самостоятельно возвели более 373 тыс. домов — это 49,1 млн кв. м жилья (53% от общего ввода).

Сделать ручкой
стройка
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Гендиректор Puzzle PropTech Алексей Горулев, чья компания занимается IT-решениями и автоматизацией в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), отметил в беседе с «Известиями», что хозспособом в стране строится более 70% всех частных домов. Он подчеркнул, что термин «хозспособ» не означает, что застройщик сам выполняет все работы — скорее на него возложена функция генерального подрядчика, и он может нанять профильные бригады или специалистов на конкретные виды работ.

Но в этом случае неясно, как банки будут следить за потраченными ипотечными средствами и не приведут ли риски кредитных организаций к дополнительным требованиям для заемщиков. По словам Горулева, у банков сейчас нет инструментов и компетенций по контролю за строительством, тем более в ИЖС.

— Вероятнее всего, банк будет требовать от заемщика проведения независимой оценки сметной стоимости строительства и последующей независимой оценки самого дома после завершения работ. Вероятно, для контроля за расходом средств могут ввести ограничение на тип расходных операций по счету, например, с помощью номинального счета заемщика. Но риск нецелевого расхода средств в таком виде кредита очень высок. Именно поэтому данная программа названа пилотной — тестируют нишу, так сказать, — отмечает эксперт.

Пока порядок работы с этим видом льготной ипотеки до конца не определен: к примеру, еще нет конкретных указаний и требований от банков. Возможно, в ближайшее время правительство и кредитные организации будут оценивать спрос на нее.

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строительство
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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— Я уверен, что спрос будет огромный, и после этого банки сами будут решать, каким образом они будут контролировать процессы и снижать свои риски. Скорее всего, по итогу тестов данный вид ипотеки сведется к тому, что от заемщика будут требовать строить только по типовым проектам, оценка которых заранее проведена банком. Но это отличный вариант, — пояснил Алексей Горулев.

Учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута тоже отметил, что в случае ИЖС хозспособом заемщик может выбрать свою команду строителей, не привязываясь к конкретным юридическим лицам. Весь контроль, по его мнению, будет проходить через подписание кредитного договора, а снижать риски банки будут посредством залога земли и готового дома.

— Здесь действуют стандартные условия: сначала заемщик получает одобрение по ипотеке по стандартным условия на данную программу (проверка службы безопасности банка, кредитной истории, подтверждение платежеспособности). Затем заемщик выбирает земельный участок или заявляет о намерении строительства дома, банк рассматривает предложение и дает свое одобрение или отказ. И наконец, подписывается договор, банком определяется сумма, выдается кредит, — сказал Ракута «Известиям».

За какое время нужно построить дом

Одно из обязательных условий: строительство дома нужно завершить в течение 12 месяцев с даты заключения договора. Алексей Горулев считает, что этого мало и срок необходимо увеличить минимум до 18 месяцев.

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дом
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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— Под «домом, пригодным для проживания» понимается полностью построенный дом, подключенный к сетям инженерного обеспечения и поставленный на кадастровый учет. Сделать всё это за 12 месяцев, не будучи профессионалом в управлении строительством, практически невозможно. Думаю, срок увеличат. Сейчас прописано 12 месяцев, чтобы «держать в тонусе» заемщика и получить от него отчет через год, а не через два или три. Полагаю, это просто попытка снизить кредитные риски, пока без понимания, как контролировать ход строительства, — пояснил эксперт.

Горулев добавил, что в случае просрочки компенсация ипотечной ставки не производится. То есть если заемщик не успеет возвести дом за год, она станет общерыночной.

Юрист «Единого центра защиты», член Ассоциации юристов России Владимир Фурта в то же время отметил, что банки могут пойти и навстречу заемщикам и продлить условия ипотеки.

— Наряду с этим при условии, что заемщик продолжает оплачивать платежи по ипотеке, даже притом что строительство не окончено в срок, банки никаких решительных действий предпринимать не будут, — пояснил он изданию.

Еще один важный момент — залог. В качестве залога банки могут принять земельный участок и готовый дом после завершения работ. По словам экспертов, участок при этом может стоить значительно дешевле строительства дома — это не станет препятствием.

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строитель
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Ипотека в данном случае выдается не под залог земли, точнее, не только под него. Предметом залога является «будущий актив» — то есть дом, который заемщик построит на своей земле. Сам участок, естественно, тоже попадает в залог к банку, но лишь как часть обеспечения, в качестве подтверждения платежеспособности заемщика, — пояснил «Известиям» Алексей Горулев.

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Он отметил, что размер кредита зависит от множества факторов, и стоимость земельного участка не играет решающую роль. Более важные факторы: положительная кредитная история, размер долговой нагрузки, уровень дохода и наличие прочих активов у заемщика. Сам участок оценивается, как правило, по кадастровой стоимости (это хорошо работает для Москвы, МО, Петербурга и Ленобласти) и на основании аналитики по продаже схожих лотов, например, от ЦИАН. В крайнем случае, потребуется независимая оценка.

Возможен вариант того, что банки установят минимальный порог первоначального взноса при условии, что оценочная стоимость залогового имущества меньше стоимости самой ипотеки, — добавил Владимир Фурта. — Также банки могут требовать в обеспечение обязательств иное имущество заемщиков, например квартиры или предоставление платежеспособных поручителей.

Сколько россияне тратят на постройку дома

Сейчас в России в частных домах живет около 22 млн семей. И в два раза больше — 45,4 млн — хотели бы. 70% из них готовы обратиться к профессиональным подрядчикам, но когда ВЦИОМ и ДОМ.РУ проводили опрос, возможности строить жилье самостоятельно по льготной ипотеке еще не было.

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дом
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В целом трое из четырех россиян готовы потратить на постройку дома около 3–5 млн рублей, следует из апрельских данных ЦИАН. Большинство планируют делать это на свои деньги (57%) или взять ипотеку (46%). Эксперты портала отмечают, что жители страны стали чаще задумываться о продаже другой недвижимости ради частного дома. «То есть накопить на строительство дома без проведения альтернативных сделок всё сложнее», — отмечают аналитики.

К тому же в реальности россиянам не всегда удается уложиться в бюджет. Из тех респондентов, которые построили жилье в 2021-м, только 28% потратили 3 млн рублей, 16% — 4–5 млн и 7% — 5–6 млн. Большинству (39%) частный дом обошелся в 6–20 млн, 10% — более 20 млн.

При этом дорожают и стройматериалы: с этой проблемой застройщики столкнулись еще в прошлом году. Причин много: экспортные котировки, нестабильный курс рубля, транспортные трудности и санкции. Отрасли предстоит переориентироваться на импортозамещение и наладить поставки из азиатских стран. Пока правительство пытается сдерживать цены.

— В целом мы отмечаем, что за последнее время выросли цены на загородные дома, также увеличилась себестоимость их строительства из-за подорожания стройматериалов. При этом запуск льготной ипотечной программы на строительство загородных домов со ставкой не выше 9% — это позитивное событие для рынка недвижимости. По итогам 2021 года, согласно нашим наблюдениям, был зафиксирован рост цен во всех классах загородного жилья, в среднем ценники поднялись как минимум на 20%. Если говорить отдельно именно про себестоимость строительства, то в сравнении с теми ценами, которые были еще пару лет назад, бюджет возведения дома с использованием обычных стройматериалов (дерево, металл, кирпич) вырос в среднем в два раза, — сказала «Известиям» руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

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строительство
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В этой ситуации льготная ипотека на ИЖС хозспособом может помочь россиянам начать строительство частного дома своими силами, даже если не удалось скопить нужную сумму. Главное — рассчитать сроки, чтобы уложиться в год, иначе жилье выйдет дороже.

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