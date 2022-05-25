Обнаружить вклад: жилье в каких районах Москвы подорожало больше всего

Не более 5% владельцев квартир наблюдают за тем, как меняются цены на их жилье. Между тем годы пандемии и вспышка спроса на недвижимость весной 2022 года вызвали значительный рост цен на квадратный метр . Разные районы Москвы отреагировали на события разной динамикой. Однако уже летом высокие цены на квартиры двинутся вниз и недвижимый капитал собственников сократится, прогнозируют эксперты. Подробнее — в материале «Известий».

Насколько обогатились собственники

Далеко не все привыкли воспринимать недвижимость как основной капитал. «Обналичивание» жилья зачастую происходит только в тот момент, когда владельцы решают продать его ради переезда. Таким образом, рост состояния часто остается незамеченным. Искусственный интеллект от Realiste подсчитал, где и насколько увеличились капиталы собственников жилья в Москве за последние два года. При анализе учитывались оба сектора недвижимости: первичный и вторичный.

— Средний рост капитала собственников квартир в Москве составил за это время 26,17% (значение без учета инфляции), — рассказал «Известиям» основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев. — Процент довольно небольшой, потому что каждый из 125 районов Москвы вел себя по-разному: не все росли каждый месяц, некоторые периодически давали просадку, и есть перечень районов, метр в которых подорожал за прошедшие два года всего на 10%.

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Согласно подсчетам, больше других подскочили цены на квартиры в Тверском районе Москвы (средний рост за метр за два года составил 52,34%), Ярославском (45,95%), Басманном (45,66%), в районе Якиманки и Замоскворечья (43,96%), а также в районе Аэропорта (43,24%).

Обнаружить вклад Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Меньше всего на вложении в жилье смогли заработать жители районов Марьина (рост стоимости на 8,61% за два года), Даниловского (+9,24%), Хорошево-Мневников (10,07%), Нагорного (13,61%), Лианозова (14,06%).

Источник: Realiste

Цены рынка жилой недвижимости, по прогнозам Realiste, этим летом двинутся вниз.

— Дело в том, что уровень реальных доходов населения снижается, а льготная ипотека на фоне высоких цен на квартиры даже при новой ставке в 9% не сможет удержать спрос: ежемесячный платеж будет неподъемным для большинства потенциальных покупателей, — поясняет Алексей Гальцев. — В связи с этим уже осенью графики изменятся, и капиталы, которые выросли, снова пойдут вниз. А те, кто наблюдает за движением цен на свой недвижимый актив, смогли продать квартиру на «пике» и смогут купить подобную на просадке рынке.

Восстановление рынка

Стоимость недвижимости в Москве остается еще достаточно высокой. Если раньше средняя цена однокомнатной квартиры площадью 33–38 кв.м со средним ремонтом формата «заехать и жить» составляла около 8,5 млн рублей, то теперь цен ниже 10, 11,5 и 12 млн рублей не найти, отмечает руководитель отдела продаж офиса «ТСН Недвижимость» Ольга Кучма.

Обнаружить вклад12 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

После 27 марта аналитики почувствовали резкий спад покупательской активности по всем категориям объектов, выставленных в продажу.

— Сейчас рынок постепенно оживает, покупатели приходят в себя, но по сравнению с прошлым годом спрос упал примерно на 70%. Клиентов с ипотекой на рынке осталось всего около 10%. Остальные покупатели приходят с запросом на оплату наличными денежными средствами. Такого раньше никогда не было.

Между тем в конце весны предложение практически полностью восстановилось до февральских значений — 27,4 тыс. в мае против 27,8 тыс. в середине февраля. На первичном рынке предложение увеличивается на фоне снижения объема сделок — на 44% в апреле относительно марта, сообщили «Известиям» в «Циан.Аналитике».

Источник: Циан.Аналитика

По данным сервиса, основной объем предложения на вторичном рынке — двухкомнатные квартиры (39%), однокомнатные (29%) и трехкомнатные (27%), остальные 5% — многокомнатные. На первичном рынке однокомнатные квартиры и студии занимают порядка 41% рынка, двухкомнатные — 36%, трехкомнатные — 19%, многокомнатные — 4%. Таким образом, структура предложения в сегменте новостроек больше смещена в пользу более компактных площадей.

Сокращение объектов, выставленных на продажу в настоящий момент незначительное, соглашается директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Обнаружить вклад123 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Те продавцы, которые решили повременить со сделкой, в большинстве своем не стали снимать объявления, а просто установили более высокие цены и тем самым отсеяли значительную долю потенциальных покупателей. В первую очередь так поступили те, кто продавал жилье, чтобы приобрести квартиру большей площади. Многие из таких сделок предполагают покупку более дорогого объекта в ипотеку, и люди пока ждут снижения ипотечных ставок, — пояснил эксперт.

По наблюдению Ольги Кучмы, большую часть активных предложений формирует категория собственников, нацеленных на срочную продажу. Они готовы идти на уступки и уже сейчас резко снижают цены.

— Отмечу и еще одну категорию активных продавцов — собственники квартир с сомнительными документами. Поэтому на текущем рынке существенно повысились риски купить квартиру с юридическими проблемами, — поделилась собеседница издания.

Количество строящейся недвижимости Москвы стабильно находится в пределах 15–16 млн кв. м. Такими сведениями с «Известиями» поделился исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский.

Падают ли цены на жилье

В вопросе стоимости недвижимости взгляды экспертов разошлись. Руководитель отдела аналитики и маркетинговых концепций ГК «Пионер» Евгений Межевикин отмечает, что на протяжении последнего месяца значительных корректировок цен не было, изменение было в рамках нескольких процентов либо на ограниченный пул лотов. По информации эксперта, средняя цена на рынке новостроек (без учета элитного сегмента) находится на уровне 395 тыс. руб./кв. м, с марта цена выросла чуть более чем на 4%

Обнаружить вклад1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Циан.Аналитика» фиксирует, что на вторичном рынке цены в мае снизились (–0,7%), а на первичном рынке, напротив, выросли (+2,1%). Однако с начала года «вторичка» подорожала на 2,9%, а новостройки — на 5,5%.

— Первичный рынок в отличие от сегмента готового жилья поддерживается за счет льготной ипотеки, которой нет на «вторичке». Кроме того, в сегменте новостроек вымываются наиболее бюджетные варианты, что также ведет к общему росту стоимости 1 кв. м, — пояснила эксперт сервиса Виктория Кирюхина.

Источник: Циан.Аналитика

В «ТСН Недвижимость» наблюдают динамику снижения стоимости объектов.

— В первую очередь стали падать в цене самые популярные и ликвидные объекты — однокомнатные квартиры, которые еще недавно были новостройками. Цены на трехкомнатные и четырехкомнатные объекты пока стабильны, — комментирует Ольга Кучма. — Не могу сказать про скачок или резкий спад спроса на эту категорию недвижимости, так как даже в прошлые времена, до кризиса, объекты большей площадью продавались сложнее. Чаще всего это альтернативные сделки с многозвеньевой цепочкой участников.

Владислав Преображенский из Клуба инвесторов Москвы добавляет, что снижение цен на вторичном рынке уже составило 6–10% по сравнению с февралем.

Обнаружить вклад1234 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Небольшой откат цен произошел на рынке «вторички» Санкт-Петербурга, но речь идет о десятых долях процента, отмечает Александр Чернокульский из «Жилфонда». А вот московская «вторичка», по его словам, наоборот, демонстрирует умеренный рост — за последние три месяца средняя стоимость квадратного метра выросла на 50 тыс. рублей.

Цены на элитное жилье

Другой, более очевидный тренд в недвижимости — снижение стоимости элитного жилья в центре Москвы. Данный рынок перенасыщен предложением, а покупателей на подобные объекты становится всё меньше, замечает Ольга Кучма.

Александр Чернокульский соглашается: на рынке действительно появилось больше предложений — в основном от собственников, планирующих эмигрировать в другие страны, это, безусловно, может способствовать снижению цен. Также определенную роль играет фактор спешки.

— Продажа элитного жилья — это долгий процесс, потенциальных покупателей единицы, поэтому продавцы могут делать скидку 5–10%, чтобы сделка прошла в более краткие сроки, — отметил собеседник.

Как сообщили в «Циан.Аналитике», на первичном рынке стоимость премиального и элитного жилья составляет в среднем 890 тыс. рублей при объеме предложения в Москве в 3,3 тыс. квартир и апартаментов. В начале года средняя стоимость 1 кв. м составляла 937 тыс. рублей при объеме предложения в 4,75 тыс. лотов. То есть с начала года стоимость 1 кв.м снизилась в среднем на 5%, а предложение снизилось на 30%. Девелоперы элитных объектов активно используют импортные материалы, то есть в большей степени испытывают сложности с логистикой, что временно ставит на паузу активный старт новых проектов.

Обнаружить вклад12345 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Если на вторичном рынке также взять недвижимость с ценой 1 кв. м от 900 тыс. рублей, то сейчас на рынке доступны порядка 1,37 тыс. таких вариантов (в полтора раза больше относительно начала года). По стоимости прирост составил 2% (до 1,26 млн рублей за 1 кв. м в мае). Таким образом, вымывание предложения на первичном рынке компенсируется приростом цен в сегменте вторичного жилья, — рассказала Виктория Кирюхина.

Пути отступления

Если раньше рынок был перегружен как продавцами, так и покупателями, то сейчас его определяет покупатель и именно спрос рождает предложение. В перспективе аналитики ожидают постепенное снижение ипотечных ставок и цен. Но если у клиента стоит задача решить квартирный вопрос именно сейчас, выход тоже существует.

— Рассматривая вторичное жилье в ипотеку, вы просто оформляете рефинансирование при первом снижении ставок. С объектами в новостройках дела обстоят чуть более радужно — там действует льготная ипотечная программа с господдержкой, — пояснила Ольга Кучма из «ТСН Недвижимость».