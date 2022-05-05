Мал и дорог: за год доля студий в новостройках России выросла на 58%

За год в новостройках на 58% выросла доля компактных квартир — студий до 30 кв. метров . Об этом «Известиям» сообщили участники рынка недвижимости. Среди регионов, в которых доля студий особенно заметно растет на фоне расширения предложения, — Татарстан, Краснодарский край, Новосибирская область. Тенденция уменьшения площади жилья продолжает набирать обороты на фоне роста стоимости кв. метра, говорят эксперты. Сейчас самые маленькие жилые помещения продаются в Москве — площадью 9 «квадратов».

Меньше малого

В апреле 2022-го по сравнению с тем же месяцем прошлого года доля компактных квартир на первичном рынке жилья в России выросла на 58% . Об этом «Известиям» сообщили аналитики системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro. Речь идет о студиях площадью до 30 кв. метров на территории 12 ключевых субрынков недвижимости, в числе которых Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область и другие. Среди регионов, где доля студий растет особенно заметно, — Татарстан, Краснодарский край, Новосибирская область, Башкирия, Самарская область, рассказали эксперты.

На студии приходится порядка 14% всего первичного рынка страны , сказали в «Авито Недвижимости». По итогам марта в целом по стране на продажу было выставлено на 39% больше студий, чем годом ранее: это самый быстрорастущий в объемах предложения тип квартир , сказали «Известиям» в пресс-службе компании. В крупных городах в конце апреля продавалось на 52% больше студий, чем в то же время в 2021-м, добавили аналитики.

По информации «Циана», год назад первичное жилье площадью до 30 «квадратов» составляло 11% от всего предложения новостроек в России, сегодня показатель равен 12%.

Мал и дорог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По итогам I квартала 2022-го средняя площадь проданной квартиры в новостройках Москвы заметно снизилась и составила 51 кв. м, что на 10% ниже, чем годом ранее , рассказали в пресс-службе девелоперской компании Level Group.

Тенденция к уменьшению площади квартир наметилась давно , отметил коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. Этот тренд связан с ростом цен на жилье — застройщики стараются сделать его более доступным за счет уменьшения площади , пояснила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. За год цены на новостройке в России выросли на 34%, сказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Активнее всего студии появляются в крупных или туристических городах , отметили в «Авито Недвижимости». В Москве, к примеру, по итогам марта предложение выросло в 2,2 раза, добавили там. В столице же представлены и самые маленькие жилые помещения, сказала управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

По данным bnMap.pro, сейчас наименьшая площадь продающихся апартаментов в Москве — 9 кв. м , в Санкт-Петербурге — 10,6 кв. м, в Краснодарском крае (Анапа) — 14,5 «квадрата». В среднем же в крупных городах минимальная площадь компактного жилья составляет 16,9–23,5 кв. м , добавили аналитики.

Мал и дорог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Такие варианты пользуются спросом в том числе у инвесторов, которые ограничены в бюджете и приобретают компактные варианты для дальнейшей сдачи в аренду, в том числе посуточно, — сказали в Level Group.

Доступный продукт

Рынок малогабаритного жилья будет расти и дальше: в непростой экономической ситуации студии остаются для многих покупателей единственным доступным вариантом приобрести жилье для себя или вложить деньги в инвестиционных целях , считают в «Авито Недвижимости». Кроме того, студии выгоднее строить девелоперам, так как цена за квадратный метр в них, как правило, выше, чем в квартирах большей площади, добавили в компании.

Несмотря на доступность общего бюджета покупки маленьких лотов (от 5 млн рублей) в столице, цена квадратного метра действительно довольно высока, согласна Яна Глазунова. К примеру, в одном из проектов в районе Печатники для трехкомнатной 70–78-метровой квартиры стоимость «квадрата» составит порядка 250 тыс. рублей, а для студии — 450 тыс. рублей, сказала она.

— Доля многокомнатных лотов в проектах продолжает сокращаться . В типовой линейке почти половину предложения составляют студии и однокомнатные лоты, двухкомнатные — около 40–45%, и только оставшиеся 10–15% — многокомнатные, — рассказала Яна Глазунова.

Мал и дорог Фото: ТАСС/Ведомости/Денис Гришкин

В строительстве нового жилья доля квартир-студий и однокомнатных квартир сейчас составляет порядка 50%, сказал управляющий партнер B&C Agency Иван Самойленко. Усилвает тренд и снижение доходов населения , полагает он.

— В дальнейшем снижение спроса на первичное жилье из-за высоких цен приведет к тому, что квартиры не будут дорожать такими темпами, но запрос покупателей на компактные квартиры всё равно сохранится , — считает эксперт.