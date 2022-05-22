Без спроса: продажи девелоперов в России рухнули до 99%

Продажи застройщиков в апреле снизились до 99%. Заметнее всего показатель упал в Кургане — на 97%, в Казани — на 98% и в Волгограде — на 99%. Сократилось число сделок на первичном рынке и в других городах , например, в Нижнем Новгороде — на 76%, в Тюмени и Севастополе — на 80%, в Екатеринбурге — 84%, и т.д. Меньше всего девелоперы пострадали в Москве и Санкт-Петербурге. Региональные застройщики оказались в зоне риска, к осени могут начаться банкротства, считают эксперты. Чтобы поддержать спрос, им придется снижать цены.

Резкий спад

По итогам апреля 2022 года продажи девелоперов в России заметно снизились. Так, в Нижнем Новгороде они упали на 76%, в Тюмени и Севастополе — на 80%, в Екатеринбурге — на 84%, в Новосибирске — на 90%, в Ханты-Мансийском округе и Свердловской области — на 92%, в Крыму и Тюменской области — на 79%. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro , с которыми ознакомились «Известия».

В тройку лидеров антирейтинга вошли: Курган, где показатель рухнул на 97%, Казань (98%) и Волгоград (99%), рассказали аналитики. Меньше всего застройщики пострадали в Москве (падение на 46%) и Санкт-Петербурге (59%). Интересно, что те малочисленные сделки, которые составили хоть какие-то продажи, были проведены с помощью ипотеки. Так, в нескольких регионах доля жилищного кредитования достигла 100%-ного спроса , добавили эксперты.

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— Возможно, все эти сделки были совершены по спецпрограммам вроде семейной ипотеки или со сниженными ставками от застройщика. А еще это могут быть займы на небольшие суммы, которые комфортно брать и под 9–12%, — сказала «Известиям» управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

К сокращению продаж привело несколько причин, отметила коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко. Во-первых, экономический кризис, из-за которого многие люди не готовы делать крупные покупки. Кроме того, они опасаются, что дома могут не достроить. Во-вторых, инвесторы перестали вкладываться в недвижимость из-за роста ставок по депозитам. И в-третьих, рост ипотечных ставок, перечислила Кристина Дудко.

Без спроса 1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Этой весной власти ввели ряд послаблений для девелоперов по качеству строительства — люди опасаются покупать строящееся жилье еще и по этой причине, добавил управляющий партнер «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов.

— Многие потенциальные покупатели жилья взяли паузу в связи с изменениями ставки по льготной ипотеке, которую нельзя рефинансировать в случае снижения, — отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

В таких условиях проекты, рассчитанные экономически неверно, могут оказаться неуспешными, полагает депутат. По мнению Кристины Дудко, риск банкротства выше у компаний, имеющих высокую кредитную нагрузку.

— Дальнейшее падение спроса может сильно повлиять на рынок недвижимости. Он входит в стагнацию, которая обещает быть длительной. В зоне риска — региональные девелоперы. Волна их банкротств может начаться осенью или в конце года , — считает заместитель генерального директора «ДомДА» Дмитрий Екимов.

По мнению члена генерального совета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, говорить о банкротстве девелоперов пока преждевременно , но ввод жилья точно сократится — особенно в регионах.

Поддержать спрос

В ближайшие три месяца заметных изменений на рынке недвижимости можно не ожидать — сделок будет по-прежнему мало . Это в том числе обусловлено сезонностью, отметила Кристина Дудко. Если экономический кризис не усугубится, в сентябре продажи могут начать расти, но рекордных показателей прошлых лет не будет, считает она.

— Сейчас застройщики готовы сами субсидировать ипотеку, лишь бы поддержать спрос на квартиры . Это один из шагов, чтобы не понижать цены на жилье, но, полагаю, стоимость всё равно придется снизить, — считает Алексей Мостовщиков.

По мнению гендиректора VSN Realty Яны Глазуновой, роста спроса на новостройки можно ждать всё же в июне, поскольку ставку по льготной ипотеке опустили.

Справка «Известий» Льготную ипотеку под 6% на новостройки ввели весной 2020 года в качестве поддержки застройщиков во время пандемии. С 1 июля 2021 года ставку подняли до 7%, параллельно снизив лимиты кредитов до 3 млн во всех регионах, тогда как изначально в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях они составляли 12 млн рублей, а в других субъектах — 6 млн. В связи с ростом ключевой ставки ЦБ весной 2022 года с 1 апреля стоимость кредитов поднялась до 12% годовых, а также вернулись прежние лимиты. С 1 мая ставка опустилась до 9%. Как писали «Известия», в Госдуме допустили дальнейшее снижение показателя.

— Что касается бизнеса девелоперов, то подавляющее число проектов строится по схеме финансирования с эскроу-счетами. Поэтому сейчас застройщики в меньшей степени зависят от темпов продаж в моменте, — отметила Яна Глазунова.

Без спроса 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Скорая реакция правительства на ситуацию и быстрое принятие решения понизить ставку с 12 до 9%, а также потенциальная возможность совмещать несколько видов кредитов вселяют надежду на то, что в обозримом будущем ситуация может выровняться , считают в Level Group.