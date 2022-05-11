Всем у дачи: спрос на самые дешевые дома и участки вырос на 30%

Россияне активно покупают самые дешевые загородные дома и участки. Спрос на такие объекты вырос на 25–30% в январе-апреле 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Так, средняя цена подобных объектов снизилась на 15–20%. Люди инвестируют в них имеющиеся сбережения, если не хватает средств на покупку квартиры. Массовая скупка самых доступных вариантов будет постепенно вести к росту средней стоимости загородного жилья, а новые строить заметно дороже, предупреждают эксперты.

Дешевый продукт

Интерес к дешевым дачам и земельным участкам в январе–апреле 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 25-30%, сообщил «Известиям» руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. Стоимость купленных объектов снизилась на 15–20%. Россияне выбирают максимально доступные варианты: средняя цена предложения на рынке по сравнению с прошлым годом сейчас выше на 9%, добавил он.

— Спрос на дешевую «загородку» в марте 2022-го по отношению к марту прошлого года оказался выше примерно на 10–30%, — подтвердила заместитель генерального директора «KASKAD Недвижимость» Ольга Магилина.

Спрос на самые доступные объекты продемонстрировал рост, на более дорогие — снизился, сказала она. Интерес к наиболее недорогим домам и участкам оказался на 40–50% выше, чем на прочие, рассказала девелопер.

Всем у дачи Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Например, люди выбирают дома, построенные 5–10 лет назад, когда себестоимость строительства была ниже, объясняет Антон Сауков. Такие объекты располагаются, как правило, в районах с уже развитой инфраструктурой. Также немалым спросом пользуются земли садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

— Основной мотив покупки недорогого участка земли — инвестиционная неопределенность. А наши сограждане неплохо относятся к инвестированию в недвижимость, и, если средства не позволяют вложиться в квартиру, люди покупают землю, — сказал он.

Банковские вклады, несмотря на повысившиеся процентные ставки, в связи с высокими инфляционными ожиданиями не смогут покрыть потери от обесценивания денег, предположила заместитель генерального директора РАД Ирина Ольшанникова.

Часто покупают или голый участок земли — без построек, с дальнейшей перспективой самостоятельного строительства жилья или с уже готовым домом — как правило, недорогим и старым, добавил Павел Сигал. По его словам, выбор в том числе зависит от цели покупки: инвестиции или в том числе возможность отдыха на природе.

В домах стоимость квадратного метра в среднем в 1,2–2 раза ниже, чем в квартирах, отметил Антон Сауков.

Всем у дачи Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— В этом году некоторые покупатели ищут вариант не только с возможностью высаживания овощей на участке, но и для разведения кур, гусей и других домашних птиц. Так как в СНТ их разведение запрещено, покупатели выбирают земли ИЖС или личного подсобного хозяйства (ЛПХ), — рассказала «Известиям» директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Успеть вложить

Массовая скупка самых дешевых вариантов будет постепенно вести к росту средней стоимости загородного жилья, считает Антон Сауков. В том числе за счет того, что при покупке в инвестиционных целях эти объекты появятся в продаже с наценкой минимум 10–15%. Кроме того, следует учитывать, что часть доступного предложения формируется сейчас за счет дач и домов, построенных до периода резкого роста цен на строительные материалы, добавил он. Некоторые виды стройматериалов подорожали до 50% за два года, напомнил эксперт.

— Массовая государственная газификация и электрификация участков потенциально увеличит стоимость земель. Таким образом, ликвидность даже не слишком привлекательных лотов повысится, и продать их можно будет дороже, — прогнозирует Павел Сигал.

Впрочем, некоторые строительные материалы начали дешеветь с начала зимы 2021-го, а другие, как, например, древесина — с начала 2022 года, отметила Ольга Магилина. Древесина подешевела на 20%, и теперь дом из клееного бруса стоит даже дешевле газобетонного дома, сказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Всем у дачи Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Сейчас на руках у населения наличных больше, чем совокупная стоимость недвижимости, представленной на рынке, рассказала «Известиям» управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. То есть потенциально высокий спрос будет сохраняться еще долго. А он создает не только условия для роста цен, но и дефицит предложения, предупредила она.

— Плюс этого процесса заключается в том, что появляется надежда на сдвиг рынка с мертвой точки. «Зависшие» на годы объекты могут быть востребованы и развиты, а вырученные за них деньги прямо или косвенно направятся в экономику, — полагает Ирина Доброхотова.

Один из самых логичных путей развития сферы загородной недвижимости — стимулирование рынка ИЖС на государственном уровне, считает член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. Необходимо работать с банками, ставками и популяризацией программ. Все эти меры помогут стабилизировать и цены и выровнять баланс между спросом и предложением, уверен эксперт.