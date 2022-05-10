Дело трубы: деньги стали выманивать под предлогом газификации дач

Мошенники стали выманивать деньги под предлогом газификации дач . По телефону или на фишинговом сайте они предлагают быстро, недорого и «под ключ» провести коммуникации на участок, затем просят сделать предоплату, но в итоге услугу не оказывают . Об этом сценарии обмана «Известиям» рассказали в Zecurion, подтвердили информацию в Газпромбанке и фонде «За права заемщиков». Схема обмана актуальна в период майских праздников, которые многие россияне проводят за городом в подготовке к летнему сезону, пояснили эксперты. Кроме того, из-за закрытых границ больше людей стали рассматривать проведение отпуска в собственном доме.

Газ да и только

Россиянам начали поступать звонки от мошенников, которые предлагают заключить договор на газификацию дачного участка, рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра Zecurion (компания специализируется на кибербезопасности) Владимир Ульянов. Информация о подобных звонках есть у компании. Злоумышленники обещают провести коммуникации быстро, недорого и без бюрократических сложностей , рассказал эксперт. Под этим предлогом у граждан выманивается «предоплата» , а также персональные данные для якобы оформления заявки. Однако затем человек перестает выходить на связь .

Кроме того, за последние два месяца в Сети было зарегистрировано как минимум 40 доменов со словом «газ», которые в дальнейшем могут использоваться для рекламы фейковых услуг газификации и выманивания денег в режиме онлайн , заявил Владимир Ульянов. По его оценкам, при использовании схемы обмана с «фейковой газификацией» средняя сумма потерь составляет несколько десятков тысяч рублей.

Спрос на дачные участки вырос еще во время пандемии, а сейчас, когда большая часть границ закрыта, запрос на загородную недвижимость продолжает увеличиваться , знает директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский. По его словам, этим и пользуются мошенники, создавая нелегитимные ресурсы, на которых пользователь может заказать подключение загородного дома к газоснабжению по очень низким ценам и в короткие, несмотря на сезон, сроки.

Дело трубы Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Появление в интернете мошеннических схем, связанных с газификацией загородных участков, носит ярко выраженный сезонный характер и обусловлено изменением приоритетов у населения РФ при планировании отпусков в весенне-летний период 2022 года, полагает замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. По его словам, потенциальными жертвами подобных схем мошенничества являются жители РФ (чаще всего — не центрального региона), чьи дачные или загородные участки не оборудованы системой газоснабжения.

— На практике процесс проведения газа на участок достаточно трудоемкий и длительный, связан с решением многих непростых вопросов и принятием важных решений в конкретно взятом регионе . Зная об этом, мошенники применяют классические методы социальной инженерии и предлагают своим потенциальным жертвам в интернете искусственно этот процесс ускорить за соответствующее вознаграждение, которое на фоне общей стоимости услуги газификации участка может показаться жертвам вполне нормальным и посильным, — пояснил Алексей Плешков.

В других крупнейших кредитных организациях не ответили на запрос «Известий» о мошенничествах под предлогом газификации.

Майские схемы

Тема газификации населения — один из приоритетов государства в последние два года , напомнила директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она отметила: традиционно в конце апреля в большей части территорий России граждане начинают проводить различные работы на своих садовых и приусадебных участках, в том числе и планируемое подведение коммуникаций . Легендой для осуществления этой схемы обмана может выступать не только подключение газа, но и подведением к участку водопровода, а также замена систем водоотведения, рассказала эксперт.

Дело трубы Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Чтобы не отпугивать потенциальную жертву слишком выгодным предложением, начинают мошенники с 50–70% от стоимости с учетом льготного подключения по госпрограмме в регионе — в среднем это 100–150 тыс. рублей . Более усердные злоумышленники после получения этой суммы начинают сообщать клиенту о необходимости дополнительной оплаты из-за сложностей рельефа местности, необходимости исправления проектной и технической документации, удаленности участка от магистрали и под другими предлогами. В итоге потери жертвы могут вырасти в 5–10 раз и больше , — оценила Евгения Лазарева.

По ее словам, в целом весь процесс очень похож на деятельность лжеюристов и людей, обещающих избавить от задолженности перед кредиторами: они имитируют бурную деятельность по заказу, но в итоге оставляют жертву с долгами и пачкой бесполезной макулатуры.

— Важно относиться с осторожностью к появляющимся предложениям, обещаниям быстро и недорого оказать услуги. Не следует вносить предоплату и сообщать данные банковских карт и персональные данные, если вы не уверены в том, что компания действительно существует и проводит указанные работы. Особую бдительность следует проявить, если требуют быстро принять решение и сообщают о кратковременной акции, — это популярная уловка аферистов. Лучше потратить время на поиск проверенной информации о компании, чем в спешке потерять деньги , — напомнила руководитель группы аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

В Роскомнадзоре сообщили «Известиям», что в ведомство не поступали решения судов и требования Генпрокуратуры о блокировке фишинговых ресурсов по теме газификации дачных участков. «Известия» направили запрос в Минэнерго и «Газпром», который выступает единым оператором газификации.