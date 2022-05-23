Место силы: как покупка жилья помогает бороться со стрессом

Нестабильная экономическая ситуация, вызванная санкциями западных стран, заставляет россиян нервничать. По данным исследования Аналитического центра НАФИ, лишь 30% соотечественников удается сохранять эмоциональное равновесие и контролировать уровень тревожности. О том, как приобретение недвижимости влияет на психологическое здоровье, в материале «Известий».

Что делать со стрессом?

У стресса есть три стадии. Во время первой человек испытывает шок, потом он пытается адаптироваться к новым обстоятельствам, используя все мыслимые ресурсы организма, а затем неминуемо наступает стадия истощения.

Стресс влияет не только на настроение, уровень тревожности, но и на когнитивные способности. В состоянии стресса людям труднее концентрироваться, они перестают критически оценивать и объективно воспринимать информацию, становятся апатичными и бездеятельными. Навязчивые мысли, тревога, которые появляются как ответ на стресс, попросту мешают эффективной работе мозга, выяснила группа ученых под руководством профессора Мартина Сливинского в 2006 году.

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Главная задача на выходе из стрессовой ситуации — нормализовать собственное психологическое состояние. Психологи советуют в первую очередь соблюдать ежедневную рутину. Жизнь по привычному распорядку дает возможность оставаться здесь и сейчас, дает опору и понимание, что нужно делать и что мы можем делать. Потому важно помнить, что находится в вашей зоне контроля, на что вы способны влиять.

Еще один совет специалистов — укрепляйте связи с близкими людьми, семьей и делайте что-то приятное для себя, создавайте комфортные условия в своем доме, где вы чувствуете себя в безопасности.

«Чур меня, я в домике!». Помните, в детстве произносили эту фразу, чтобы почувствовать себя в безопасности и недосягаемости? Действительно, свой дом, своя территория — это убежище от жизненных невзгод. Тревожность, неопределенность, непредсказуемость переносятся значительно легче, если есть свое пространство, устроенное по собственному вкусу, приспособленное к отдыху и приятным занятиям. Дома и стены помогают! Ко всему прочему, обладание своей квартирой дает ощущение стабильности и прочности позиции. Ощущение своего дома, своего гнезда, где можно укрыться от житейских бурь, — важнейшая часть самоидентификации и хороший способ уменьшения градуса тревожности. Так было всегда и стало особенно важным сейчас», — комментирует психолог Елена Новоселова.

Успокоительное и недвижимое

Свое жилье — это именно то место, где мы можем создать себе максимально комфортную среду. Место, где мы можем сформировать и поддерживать собственные традиции, общаться с семьей и друзьями. Место, которое дает нам чувство безопасности и уверенности в будущем. По результатам исследования российских ученых, проведенного в 2014 году, обеспеченность жильем стала третьим фактором (после роста доходов и снижения расходов) благополучия среди российских домохозяйств.

Но можно ли сейчас не бояться покупать квартиру, не подешевеет ли жилье из-за общей экономической ситуации в стране? Как сохранить свои средства? Эти вопросы задают себе многие россияне.

Покупка квартиры как вложение средств

Держать деньги на банковском счете в нынешних условиях довольно многие, включая и экспертов в области инвестиций и сбережений, считают сомнительной затеей. И поэтому, что бы ни говорили, как и прежде, основным инструментом эффективного вложения средств и превращения накопленных рублей в надежный финансовый актив остается покупка недвижимости.

Вопреки страхам и слухам, эксперты сходятся в том, что квартиры, особенно в Москве, не подешевеют, поэтому покупка жилья в столице по-прежнему в тренде. Но стоимость недвижимости не должна и стремительно взлететь: цены в этом сегменте рынка меняются достаточно медленно. Надо понимать, что, несмотря на инфляцию и неизбежность роста цен, застройщики не будут заинтересованы в строительстве убыточного жилья и цены так или иначе скорректируются на оптимальном уровне с учетом повышения себестоимости строительства в целом.

Архитектура имеет значение

Во второй половине ХХ века страну заполонили дома типовой застройки — одинаковые серые невзрачные здания. Стояла задача предоставить каждой семье отдельную квартиру. А значит, нужно было строить много жилья и в предельно короткие сроки. И, конечно, такой социальный фактор, как психология человека, не учитывался. Да, в те годы такая застройка стала решением жилищной проблемы, и люди были рады получить квартиру с удобствами.

Сейчас уровень притязаний покупателей недвижимости вырос, и архитектурные решения стали иметь немаловажное значение при выборе жилья. И это тоже неслучайно. Американский архитектор Луис Генри Салливен говорил, что «архитектура — это искусство, которое воздействует на человека наиболее медленно, зато наиболее прочно». На сегодняшний день воздействие архитектуры на психику человека еще не изучено до конца, но уже давно никто из специалистов не оспаривает существование связи между психологическим состоянием человека и средой его обитания, включающей в себя и жилище.

Более того, у передовых архитекторов вошло в практику обращаться за помощью к психологам при проектировании зданий общественного назначения. Экопсихологические исследования помогают избежать многих проектировочных ошибок и осуществить более тонкую «настройку» здания на потребности, в том числе и психологические, конечных пользователей. Как утверждают специалисты, наиболее «полезны» для психологического комфорта округлые формы зданий, приятная расцветка фасадов.

То, что человек предпочитает округлые формы, не вопрос вкуса, а научно доказанный факт. Не так давно нейробиологи доказали, что это предпочтение попросту «встроено» в наш мозг. Исследовательская группа под руководством Ошина Вартаняна из Университета Торонто собрала 200 изображений внутренней архитектуры зданий, на которых в одних комнатах были округлые архитектурные элементы, а в других прямоугольные. Подавляющее большинство участников эксперимента пометили комнаты с «круглым» дизайном как более привлекательные.

«Архитектура может воздействовать на людей с помощью формы, размера и цвета зданий, а также окружающего благоустройства. Коллин Эллард в своей книге «Среда обитания» раскрывает эту тему на интересных примерах: притягательности линий, психологии цвета, важности общих пространств, габаритах застройки и разнообразии объекта на первых уровнях, соразмерных человеческому взгляду. Многочисленные исследования показали, что более расслабленными люди чувствуют себя в зеленых зонах, а здания со сложными интересными фасадами вызывают у нас позитивное эмоциональное возбуждение. Людям нужна визуальная рациональная сложность, чтобы чувствовать себя хорошо. Правильная организация среды, экстерьера и интерьера выявляет принадлежность человека к месту, а значит — желание приобретать и сохранять данное место: квартиру, дом и даже коммерческие помещения», — рассказывает Екатерина Шкулева, главный архитектор проектов «ИНГРАД Проект».

Как выбирать, что выбирать?

Какое жилье может стать в Москве «местом силы»? Какое даст максимальный комфорт и спокойствие? На что обращать внимание при выборе недвижимости? Одинаково важно смотреть и на репутацию застройщика, и на сам объект.

Многие современные жилые комплексы в Москве подходят тем, кто ищет комфорт и безопасность. И комфорт подразумевает не только дизайнерские решения, метраж или планировку, но и расположение жилья. Если покупателю важно жить рядом с центром Москвы, то можно найти для себя подходящие варианты буквально в двадцати минутах езды от него.

Имеет смысл присмотреться к домам, которые строятся рядом с набережными Москвы-реки или парковыми зонами. Интересные проекты реализуются сейчас в районе ВДНХ и Ботанического сада, где жилые дома будут располагаться в непосредственной близости к парку, как, к примеру, ЖК «Режиссер». Некоторые застройщики для повышения комфорта будущих жителей и большей привлекательности жилья берут на себя создание зеленых зон и благоустройство набережных — например, таких как Нагатинская набережная рядом с ЖК Rotterdam.

Комплексы бизнес-класса, как правило, учитывают потребность жителей в уютном и безопасном общедомовом и дворовом пространстве. Внутри домов предусматривают место для лаунж-зон и игровых детских комнат. Строятся подземные паркинги, чтобы двор был не стоянкой для машин, а местом отдыха и развлечений: с детскими игровыми и спортивными комплексами, с шезлонгами и садовыми качелями.