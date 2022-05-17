Прямой эфир
Мир
В парламенте Молдавии призвали задуматься о необходимости членства в СНГ
Мир
Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая
Мир
Маск назвал Байдена ничего не решающим пустым костюмом
Общество
В Госдуме напомнили о незаконности фотосессий с дикими животными
Мир
В Киеве простились с первым президентом Украины Кравчуком
Мир
ЛНР полностью перейдет на российский телефонный код в июле
Мир
Цены на бензин в США поднялись выше $4,5 за галлон и установили новый рекорд
Мир
Президент Польши назвал недостаток финансирования причиной подрыва единства ЕС
Армия
ВС РФ перехватили под Харьковом украинский беспилотник с ценной информацией
Мир
Генпрокуратура попросила Верховный суд признать «Азов» террористической организацией
Мир
Народная милиция ЛНР заявила об освобождении села Орехово

Эксперт предрек рост цен на новостройки в случае сокращения строительства жилья

Эксперт Зайцев: сокращение планов по строительству жилья может привести к резкому росту цен на новостройки
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае если рост объема предложения жилья в России не будет эффективно простимулирован, в долгосрочной перспективе может возникнуть еще более резкий дисбаланс спроса и предложения на рынке жилой недвижимости и очередного скачка цен избежать не удастся. Об этом заявил «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев во вторник, 17 мая.

Типовой элемент: в РФ могут запустить проекты дешевой малоэтажной застройки
Насколько ниже будет стоимость таких домов

Ранее в этот же день РБК со ссылкой на копию проекта строительной стратегии России, разработанного Минстроем, описал пессимистичный сценарий. Он означает, что цель по вводу 120 млн кв. м жилья не будет достигнута к 2030 году. Стратегия предполагает развитие отрасли до 2030-го и прогноз до 2035-го. Согласно пессимистичному сценарию, к 2030 году ввод жилья достигнет не 120, а 100 млн кв. м, к 2035 году — 118 млн кв. м.

«С одной стороны, прорабатывать несколько вариантов развития ситуации — это вполне нормальная практика минимизации возможных рисков. Сокращение объема предложения в краткосрочной перспективе не так страшно, как в долгосрочной», — рассказал Зайцев.

Он отметил, что сейчас достаточно низкая покупательская активность, но это формирует отложенный спрос, поскольку потребность в улучшении жилищных условий была, есть и будет. При благоприятных рыночных условиях этот спрос активизируется и может привести к существенному сокращению доступного объема предложения и резкому скачку цен, как это было при появлении льготной ипотеки на новостройки в период пандемии, добавил эксперт.

Сейчас строительной отрасли в России не хватает стабильности и четких долгосрочных гарантированных мер по стимулированию спроса и предложения на рынке, считает руководитель центра новостроек компании «Этажи». Застройщики должны понимать, как формировать товарную полку и когда ждать очередного скачка спроса, сказал он.

«В сложных условиях строительная отрасль требует более существенных мер поддержки и стимулирования вывода на рынок новых проектов. Пока дефицита предложения нет, но мы уже видим, что часть застройщиков притормаживают ранее анонсированные проекты, а это уже начинает увеличивать риск дефицита предложения в перспективе 2–3 лет», — добавил Зайцев.

Накануне вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что за первые четыре месяца 2022 года было введено 37,6 млн кв. м жилья, что на 58% больше, чем за тот же период прошлого года.

Он подчеркивал, что в настоящее время стройка столкнулась с трудностями как в вопросах финансирования, так и усложнения некоторых процессов. Однако антикризисные меры и заделы 2021 года позволяют идти даже с опережением прошлогодних рекордных показателей, говорил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022