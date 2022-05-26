Семимильными домами: в Госдуме нашли способ ускорить строительство жилья

В Госдуме предложили меры для ускорения строительства жилья . Для этого следует установить четкие сроки выдачи проектного финансирования — 30 дней с момента открытия эскроу-счета — плюс предусмотреть наказание для банков за нарушение правил. Такую инициативу в ЦБ направили члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. После открытия счета на него сразу начинают поступать деньги покупателей, тогда как застройщику банк выдает средства спустя несколько месяцев, нередко меняя изначальные условия кредитования в худшую сторону. В сегодняшней ситуации это усугубляет и без того сложное положение девелоперов. Мера могла бы сэкономить до полугода стройки и снизить себестоимость жилья, говорят эксперты.

Быстрее в ход

На этапе выбора банка для проектного финансирования девелоперам представляют предварительные условия кредитного соглашения. Но з атем банки имеют право менять параметры договора в одностороннем порядке , зачастую — кардинально, сказано в письме первого зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева в Центробанк. С копией документа ознакомились «Известия».

Семимильными домами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Парламентарий предложил «регламентировать, что параметры кредитной линии должны совпадать с исходными договоренностями или отклонения от исходных данных носили бы нормативный характер» . Кроме того, деньги дольщиков начинают поступать на эскроу-счета после их открытия — до подписания кредитного соглашения . То есть банки пользуются средствами, но девелоперам выдают деньги позже.

«Банки начинают менять условия, требовать излишние документы для открытия финансирования, намеренно затягивают рассмотрение документов и откладывают проведение кредитных комитетов, что напрямую влияет на строки строительства. В итоге заложниками ситуации становятся и застройщики, и дольщики. Также банки по уже принятым решениям могут выставлять заградительные барьеры, которые не позволяют проводить проектное финансирование », — сказано в обращении депутата.

Он предложил установить жесткие сроки заключения кредитного соглашения и выдачи средств — например, не позднее 30 дней после открытия эскроу-счета и предоставления девелопером документов, подтверждающих целевое расходование средств . А также определить ответственность кредитных организаций за нарушение сроков.

— Меры, направленные на упорядочение процедур проектного финансирования, должны ускорить строительный цикл и снизить издержки девелоперов, что в конечном итоге должно положительно сказаться на себестоимости квадратного метра , — сказал «Известиям» член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Искусственное затягивание выдачи проектного финансирования недопустимо, поскольку за этим стоят интересы покупателей новостроек, подчеркнул он. Регулятор должен занимать максимально жесткую позицию в этом вопросе, уверен Александр Якубовский.

Семимильными домами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что банк получил письмо и ответит на него в установленном порядке . Редакция также направила запрос в Минстрой.

В «Сбере» сроки рассмотрения кредитных сделок по финансированию жилищных проектов составляют около 29–30 дней, сообщили «Известиям» в организации. Банком России рекомендован срок не более 45 дней , добавили там. Что касается финальных условий проектного финансирования, то они могут отличаться от предварительного коммерческого предложения в случае выявления дополнительных рисков в результате детального анализа проекта, сказали в «Сбере».

«Известия» также направили запросы в другие крупные банки.

Гарантии застройщикам

Если мера будет принята, это даст застройщикам гарантии и обезопасит от трудностей получения проектного финансирования , сказал коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

— Особенно остро проблема ощущается в кризис . Банкам трудно определить проектную ставку, из-за чего она постоянно меняется. Из-за задержек с выдачей финансирования девелоперы, которые уже готовы переходить к стадии строительства, или ставят проект на паузу, теряя деньги, или строят в условиях неопределенности на собственные средства, — сказал он.

В случае реализации инициативы речь может иди об сокращении срока подготовки проекта к старту и более оперативного выхода на продажу , согласен директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Мера могла бы сэкономить до полугода , полагает эксперт.

Семимильными домами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

— Соблюдение сроков проектного финансирования позволяет соблюдать график строительства, информацию о котором застройщик указывает в публикуемой проектной декларации и за соблюдение которого несет ответственность, — сказал заместитель генерального директора компании MR Group Андрей Кирсанов.

Нарушение сроков финансирования может приводить к удорожанию проектов — предложенная мера положительно скажется на отрасли, отметил он. Впрочем, на работе крупных застройщиков вряд ли заметно отразится: у них достаточно оборотных средств, чтобы не привязываться к проектному финансированию , отметила управляющий партнер Delta Estate Елена Земцова.

Срок 30 дней весьма жесткий, сказал заместитель финансового директора ГК «Гранель» Юрий Черноиванов. Не только банки ответственны за сроки заключения кредитных соглашений: иногда нужны комментарии от сторонних организаций, чьи объекты находятся рядом с площадкой, пояснил он.