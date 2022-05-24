Все в стройку: в РФ хотят создать службу по восстановлению в ДНР и ЛНР

Для помощи в восстановлении ДНР и ЛНР могут создать новую федеральную службу при Минстрое . Предполагается, что она будет заниматься в том числе строительством жилья и инфраструктуры при ЧС, например при пожарах и наводнениях. С такой инициативой выступил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП). С письмом организации в адрес премьер-министра Михаила Мишустина ознакомились «Известия». В процессе восстановления республик стройотрасль может расшириться на 15–20%, что положительно скажется на рынке, полагают специалисты. Но участие крупных отечественных девелоперов может привести к сокращению объема предложения в новостройках России, предупредили эксперты.

Чрезвычайная стройка

Сегодня в России отсутствует единая система госконтроля и управления при возникновении ЧС — действующие нормы закрепляют региональную и муниципальную ответственность по ликвидации последствий стихийных бедствий, но, как показывает практика, специалисты на местах не обладают необходимыми навыками и компетенциями оперативного строительства. Об этом сказано в письме ВЦНСП в кабмин, с копией документа ознакомились «Известия». Описанная ситуация приводит к неслаженности действий, потере времени и качества работ, включая существенный перерасход средств, отмечено в обращении.

Поэтому центр предложил создать при Минстрое Федеральную службу оперативного строительного контроля и управления при ЧС . В том числе служба необходима для координации и организации работ по восстановлению ДНР и ЛНР , сказал «Известиям» руководитель ВЦНСП Александр Моор.

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— Объем работ по восстановлению республик предполагается очень большой, есть территории, которые разрушены практически на 95%. Поэтому нужно будет разогнать строительно-промышленный кластер, что положительно скажется на строительной отрасли России, — сказал он.

Все в стройку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

По словам Александра Моора, совокупно отрасль может расшириться на 15–20%: увеличится объем строительства и, соответственно, объем производства продукции, материалов и комплектующих . Расширятся логистические цепочки и маршруты, увеличится численность задействованных рабочих всех циклов, добавил он.

По словам источника «Известий» в строительной отрасли, заниматься восстановлением ЛНР и ДНР могут крупные госкомпании либо частные игроки — для них это своеобразная соцнагрузка, которая будет частично или полностью реализовываться за счет госбюджета, а в обмен — преференции на территории РФ .

— Основные средства на восстановление пойдут из бюджета РФ. Регионы также будут брать «шефство» над отдельными территориями и участвовать вместе с федеральным бюджетом. На ЧС же обычно направляется 60–80% из федерального бюджета, остальное — средства субъектов, — сказал Александр Моор.

Комплексный подход

В рамках создания службы нужно организовать единую систему мониторинга наличия строительных, инженерных и промышленных предприятий, производителей стройматериалов, оборудования, которые будут поставлять необходимое для ликвидации ЧС , сказано в письме ВЦНСП. Предполагается создать реестр готовых проектных решений, специалистов, объектов и технологий комплексного быстровозводимого строительства жилья и инфраструктуры, а также список соответствующих производителей, отмечено в документе.

По мнению руководителя ГК «Полар» (производитель стройматериалов) Алексея Церахто, действительно, во время ЧС или при восстановлении ЛНР и ДНР требуется проводить все работы максимально быстро и качественно. В таких условиях нужно, чтобы все процессы были налажены и минимизирована любая бюрократия, отметил он.

Все в стройку Фото: РИА Новости/Сергей Венявский

— Мы готовы участвовать в восстановлении республик, компания была основана в Мариуполе . Наши производства там не пострадали, поэтому можем начать работы в самое ближайшее время, — сказал Алексей Церахто.

Также участвовать в проекте готова и девелоперская компания «Бау100» . По словам ее руководителя Елены Резчиковой, фирма использует в своей работе легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) и деревянные каркасные технологии. Они применяются для быстровозводимых домов — объект площадью около 100 кв. м можно построить примерно за два месяца. Также девелопер добавила, что себестоимость стройки такого дома — порядка 30 тыс. рублей за «квадрат».

— Модель позволяет обеспечить занятость населения в процессе строительства и восстановления инфраструктуры. А также привлечь местные производственные мощности и площадки, — рассказала Елена Резчикова.

По ее мнению, в восстановлении примут участие девелоперы, которые смогут в кратчайшие сроки обеспечить масштабное восстановление объектов или начать строительство с нуля. Восстановление республик может стать драйвером в сегменте малоэтажного строительства и подтянет смежные отраслевые производства , уверена она.

Участие крупных российских девелоперов в масштабном проекте может привести к сокращению объема предложения первичного жилья в регионах России , считает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Это полное переформатирование и перебазирование существующего бизнеса девелоперов, что чревато большими логистическими затратами, пояснил он.

Все в стройку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С другой стороны, крупная стройка с госучастием, особенно большого масштаба, дает сильное развитие отрасли, сказал коммерческий директор и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. Это рабочие места, формирование сопутствующих производств, существенные налоговые поступления в бюджет, отметил эксперт.

Создание федерального оператора, который мог бы быстро восстанавливать разрушенную инфраструктуру в случае ЧС, выглядит разумным и обоснованным шагом: даже без учета необходимости устранения последствий событий в ЛНР и ДНР, различные ЧС возникают в регионах ежегодно, добавил основатель и генеральный директор федеральной сети пансионатов «Опека» Алексей Маврин.