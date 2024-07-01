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Посол России рассказал об увеличении числа авиарейсов с Монголией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Россия и Монголия обсуждают увеличение числа авиарейсов, в повестке транспортных ведомств стоит вопрос открытия прямого сообщения между столицами. Об этом «Известиям» рассказал посол России в Монголии Алексей Евсиков.

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«Отсутствие прямого авиасообщения между нашими столицами действительно является проблемой, затрудняющей развитие туробменов между Россией и Монголией и организацию целевых поездок. Решить ее пока странам не удалось, но она находится в повестке транспортных ведомств наших государств», — подчеркнул посол.

Между странами также ожидается открытие рейсов российского авиаперевозчика Red Wings из Екатеринбурга в Улан-Батор, добавил посол.

В этом году в Монголии ожидают рост туристического потока из России. В 2023 году республику посетили 594 тыс. туристов. Это в 2,1 раза, больше, чем в 2022 году. 38,6% от общего числа иностранных туристов составили российские туристы. Также приезжают туристы из Китая и Южной Кореи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В ту степь: Россия увеличит число авиарейсов в Монголию

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