В Крыму возникли проблемы с переносом сотовых номеров

О том, что часть крымских абонентов не может воспользоваться услугой Mobile Number Portability (MNP, перенос номера), «Известиям» рассказал один из связистов, работающих на полуострове. О проблемах в социальных сетях пишут и пользователи — они жалуются на то, что не могут перенести свой номер из МТС, чьи карты продаются в Крыму (сам оператор работает в регионе на сетях других операторах) в «Миранда-медиа», одним из акционеров которой является «Ростелеком». МТС не разрешает переход, написал один из абонентов, желающих перейти в «Миранду».

«Из всей «большой сотовой четверки» лишь МТС продает в Крыму SIM-карты, но они относятся к ее Краснодарскому филиалу», — объяснил партнер ComNews Research Леонид Коник.



По его словам, де-юре МТС в этой ситуации права: правила, регламентирующие перенос, фиксируют возможность сохранить абонентский номер при смене оператора только в пределах территории субъекта Федерации. SIM-карты МТС в Крыму относятся к Краснодарскому краю, сказал эксперт.



Невозможность перенести номер из региона в регион — проблема федерального масштаба, просто в случае с крымскими операторами она проявилась наиболее ярко, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Невозможность сменить «прописку» зачастую приводит к неоправданным расходам собеседников тех, кто по работе переехал, к примеру, из Петербурга в Москву, из столицы — в другие субъекты и так далее, рассказал эксперт.



«Люди звонят партнеру по бизнесу или коллеге по работе, а потом получают огромные счета за переговоры. Зачастую они не подозревают, что, соединяясь с собеседником в соседнем офисе, они звонят по межгороду, ведь вызываемый номер зарегистрирован в другом регионе», — объясняет Денис Кусков.



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Передайте за переезд: в Крыму возникли проблемы с переносом номеров к местным операторам