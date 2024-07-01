Передайте за переезд: в Крыму возникли проблемы с переносом номеров к местным операторам

В Крыму возникли массовые проблемы с переносом номеров к местным операторам, узнали «Известия». Абоненты федеральных компаний не могут портировать номера в сети региональных. Сложности есть и в других субъектах: людям, переехавшим из одного региона в другой, зачастую приходится звонить по повышенным тарифам. Минцифры и ФАС уже прорабатывают способы решения проблемы. Эксперты полагают, что проблемы на полуострове могли возникнуть из-за того, что ни один федеральный сотовый оператор там до сих пор и не появился.

Портация по-крымски

О том, что часть крымских абонентов не может воспользоваться услугой Mobile Number Portability (MNP, перенос номера), «Известиям» рассказал один из связистов, работающих на полуострове. О проблемах в социальных сетях пишут и пользователи — они жалуются, что не могут перенести свой номер из МТС, чьи SIM-карты продаются в Крыму (сам оператор работает в регионе на сетях других компаний), в «Миранда-медиа», одним из акционеров которой является «Ростелеком».

Один из операторов действительно препятствует переходу своих абонентов — проблема затронула по крайней мере несколько сотен его клиентов, отметил представитель «Миранды». Оператор-донор ссылается на несоответствие заявления (о переходе абонента) правилам. Однако портация с других компаний связи, работающих в Крыму и Севастополе, проходит без проблем.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

В МТС отказались от комментариев. Причины того, почему МТС не работает в Крыму напрямую, в компании не комментируют.

— Из всей «большой сотовой четверки» лишь МТС продает в Крыму SIM-карты, но они относятся к ее краснодарскому филиалу, — объяснил партнер ComNews Research Леонид Коник.

По его словам, де-юре МТС в этой ситуации права.

— «Порядок оказания услуг телефонной связи», который регламентирует MNP, фиксирует возможность сохранить абонентский номер при смене оператора только в пределах территории субъекта Федерации. SIM-карты МТС в Крыму относятся к Краснодарскому краю, — сказал он.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

«Миранда-медиа» хочет переносить эти номера в Крыму, но это другой регион, и сервис MNP тут неприменим, объяснил эксперт. По его мнению, в ситуации должны разобраться ФАС и Роскомнадзор. Он считает, что требование к МТС об открытии портирования было бы справедливым, ведь ее SIM-карты официально продаются на полуострове.

С момента воссоединения Крыма с Россией прошло уже более 10 лет, но ни один федеральный сотовый оператор там до сих пор не появился. С 2014 года все участники российской «большой сотовой четверки» воздерживались от выхода в республику и город федерального значения Севастополь, опасаясь западных санкций, отметил Леонид Коник. Аналогично вели себя и крупные банки.

— Однако с 2023 года они открывают на территории Крымского полуострова отделения и банкоматы, попав под санкции. Но с операторами мобильной связи ситуация не изменилась — отчасти из-за того, что частоты в Крыму достались другим игрокам, — указывает эксперт.

С 2014 года в Крыму и Севастополе работает ООО «К-Телеком» (бренд Win mobile), которое опирается на инфраструктуру бывшей украинской «дочки» МТС, поэтому многие крымчане ассоциируют «К-Телеком» с МТС, рассказал Леонид Коник. Проблем с переносом номера из сетей операторов, которые имеют сотовую инфраструктуру на полуострове, у «Миранда-медиа» возникать не должно, считает он. Наряду с Win mobile там присутствуют компании «Волна Мобайл» (ООО «КТК Телеком») и «Крымтелеком», а также «СевМобайл», работающий только в Севастополе и Балаклаве, причем лишь в 3G и GSM. «Крымтелеком» пока также не поднялся выше третьего поколения мобильной связи, описал эксперт ситуацию на крымском рынке сотовой связи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Еще в 2018 году были приняты поправки в закон «О связи», которые обязали всех операторов отменить любой роуминг в пределах России. Но Крым фактически остался вне этих норм в силу того, что ни один из операторов «большой четверки» там физически не присутствует и использует мощности локальных полуостровных операторов. Это позволяет формально обходить закон о роуминге, — отметил председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко.

Некоторое время операторам шли навстречу, чтобы избежать санкций и сохранить возможность «вбелую» покупать оборудование, добавил он. Но в последние два года для этого нет никаких оснований: прямой импорт из стран НАТО в Россию средств связи запрещен, а всё, что покупается, идет либо из дружественных стран, либо по параллельному импорту. Поэтому, конечно, операторов нужно принуждать наконец преодолеть этот психологический барьер, считает депутат.

— Если они не откроют свои офисы и не создадут инфраструктуру в Крыму и других новых регионах России, то будем рассматривать законопроект, который их прямо обяжет к этому, — добавил он.

В Крыму и Севастополе у «Билайна», как и у других крупных операторов, нет собственной инфраструктуры связи, объяснил «Известиям» представитель оператора.

— Это обусловлено отсутствием доступа к необходимым частотам и прочим ресурсам. В этих условиях мы ведем активную работу с местными операторами, которые выступают роуминговыми партнерами, — добавил он.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В Теле2 приняли решение упразднить дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя, рассказала «Известиям» представитель оператора Дарья Колесникова.

— Во время пребывания абонентов в этих регионах минуты и гигабайты будут тарифицироваться, как в домашнем регионе: расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана. Компания уже приступила к соответствующим доработкам в IT-системах и планирует привести тарифы в регионе в соответствие общероссийским этой осенью, — отметила она.

«Известия» также направили запрос в «Мегафон».

Офисов продаж МТС на территории Республики Крым нет, потому что МТС услуги подвижной связи на полуострове не оказывает, сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре. Потенциально можно заказать SIM-карту, например, через сайт оператора и ее доставят курьером, отметили в ведомстве. Роскомнадзор получил семь жалоб от жителей Крыма на проблемы с портацией номеров МТС к «Миранде», специалисты ведомства рассмотрели одну жалобу, сообщили в его пресс-службе.

Фото: РИА Новости

— Проблема решена, причиной сложностей с переносом номера был технический сбой. Остальные обращения находятся на рассмотрении, — заверили в Роскомнадзоре. — Ведомство рассматривает каждое обращение по этому вопросу в индивидуальном порядке.

По большому счету

Невозможность перенести номер из региона в регион — реальная проблема и в случае с крымскими операторами она проявилась наиболее ярко, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Невозможность сменить «прописку» зачастую приводит к неоправданным расходам собеседников тех, кто по работе переехал, к примеру, из Петербурга в Москву, из столицы — в другие субъекты и так далее, рассказал эксперт. Это касается части пользователей архивных тарифов — современные пакетные предложения таких недостатков, как правило, лишены.

— Люди звонят партнеру по бизнесу или коллеге по работе, а потом получают огромные счета за переговоры. Зачастую они не подозревают, что, соединяясь с собеседником в соседнем офисе, они звонят по межгороду, ведь вызываемый номер зарегистрирован в другом регионе, — объясняет Денис Кусков.

В соответствии с действующим законодательством перенос номера возможен только в пределах субъекта РФ, разъяснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ведомство неоднократно поднимало вопрос о реализации такого права между субъектами, отметили в его пресс-службе.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

— В апреле 2024 года на экспертном совете по вопросам связи служба рассматривала этот вопрос. По его итогам Минцифры рекомендовано продолжить работу по упрощению процедур, включая перенос номеров между субъектами РФ, — добавили в ФАС.

Минцифры совместно с телеком-отраслью прорабатывает возможность переноса абонентского номера от одного оператора к другому между регионами, чтобы у граждан появилась возможность сохранить номер телефона при переезде, отметили в телекоммуникационном ведомстве.

— При этом такая услуга уже давно предоставляется в рамках одного региона. В Крыму действуют местные операторы связи. Они уже покрывают большую часть населения, а также ведут активные строительные и интеграционные работы по развитию инфраструктуры сетей связи, — говорят в Минцифры.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

«Вымпелком» поддерживает инициативы, направленные на оптимизацию процесса переноса номеров и возможность их дистанционного оформления, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании. Такие изменения улучшат пользовательский опыт и упростят саму процедуру для клиентов, считают в «Вымпелкоме».

В то же время вопрос межрегионального MNP остается сложным из-за необходимости унификации тарифов и условий обслуживания в разных регионах страны, полагает представитель оператора. Кроме того, должны быть тщательно проработаны все технические аспекты во избежание риска недозвонов до абонентов, которые перенесли номер в другой регион, отметили в компании.

Представитель Tele2 Дарья Колесникова считает, что в целом межрегиональный MNP будет мало востребован ввиду отмены внутрисетевого роуминга и применения единых принципов тарификации в домашнем и гостевом регионах. Она не ожидает большой миграции клиентов в случае запуска услуги.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

По оценке оператора, она может быть интересна менее чем 0,04% клиентов, поскольку сейчас такие обращения единичны. Пока неясно, как технически будет реализован проект, но оператор готов принять участие в тестировании, заключила она.

Решение проблемы с межрегиональной портацией номеров не единственное возможное изменение, касающееся MNP. Как писал «Коммерсант», НИИ радио (оператор базы данных переноса номера от оператора к оператору) может стать «независимым арбитром» при переносе номеров. По словам собеседника газеты в НИИР, арбитр будет проверять актуальность данных переносящего номер абонента, в том числе с помощью государственных информсистем. Такая мера позволит сократить число отказов переносить номер, связанных с несовпадением абонентских данных: зачастую такие отказы надуманы, их обоснованность должен проверять арбитр, полагает один из участников рынка.