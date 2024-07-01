Генсек СНГ рассказал о долге Украины перед содружеством
Генсек СНГ рассказал о долге Украины перед содружеством.
Украина пока не объявляла о выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ), однако даже в этом случае с нее не будут взыскивать накопившиеся долги, заявил «Известиям» генсек международной организации Сергей Лебедев.
«Украина не анонсировала окончательный выход из СНГ. Что касается долгов, то Украина отказалась выплачивать какие-либо долги. Однако я не думаю, что в случае выхода с нее будут требовать выплату этих долгов», — сказал генсек.
В 2019-м в МИД РФ оценили задолженность Украины перед СНГ в более чем 300 млн рублей.
Несмотря на перспективу выхода Киева из организации, расширение СНГ не планируется, подчеркнул Лебедев.
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Неплатежом красны: Украина отказалась возвращать долги странам СНГ