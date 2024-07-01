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Безвозмездные платежи с уходящего из РФ бизнеса превысили прогноз в 40 раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Безвозмездные платежи с уходящего из России бизнеса превысили прогноз в 40 раз, следует из данных «Электронного бюджета»: по результатам первых шести месяцев текущего года госбюджет получил 84 млрд рублей от сделок по продаже российских активов компаниями из недружественных стран, в то время как в финансовый план заложено всего 2,1 млрд.

Полным доходом: поступления в бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза
С чем это связано и удастся ли выполнить годовой план по сборам

По сравнению с I полугодием 2023 года, в 2024-м рост поступающих в казну платежей составил 2,5 раза. На это повлияло также завершение сделок с компаниями, которые заявили об уходе давно, но завершили сделки лишь в этом году: например, Danone, Hewlett-Packard (HP), Hyundai.

Безвозмездные поступления распределяются очень неравномерно — от трех до пяти месяцев, поэтому в бюджет могли поступить средства от договоренностей, которые заключались еще в прошлом году, подтвердил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Если в бюджет прошлого года закладывались доходы от «налога на выход» в размере 114,5 млрд, то плановые поступления по этой статье на 2024-й сократили до 2,1 млрд, а на 2025–2026 годы прогноз вообще нулевой, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы (ФГ) «Финам» Ольга Беленькая.

При этом спикер отметила, что выход нерезидентов продолжается. Тем временем безвозмездный сбор не только носит обязательный характер, но и его минимальный порог повышен с 10 до 15% от стоимости активов. По словам эксперта, из-за всех этих факторов доходы бюджета оказались выше плановых.

«В бюджет этого года заложены рекордные расходы в 37,2 трлн, что почти на 15% выше уровня 2023-го. При этом план по доходам — 35,1 трлн. С учетом дефицита казны в 2,1 трлн для Минфина любой доход, в том числе от безвозмездных платежей, важен», ― подчеркнула Беленькая.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Получили по взносу: безвозмездные сборы с уходящего бизнеса превысили план в 40 раз

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