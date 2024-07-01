Получили по взносу: безвозмездные сборы с уходящего бизнеса превысили план в 40 раз

Безвозмездные платежи с уходящего из России бизнеса превысили прогноз в 40 раз, следует из данных «Электронного бюджета» («Известия» их изучили). За половину 2024-го в казну поступило 84 млрд рублей от сделок по продаже российских активов компаниями из недружественных стран, тогда как в финансовый план заложено всего 2 млрд. Впрочем, такая динамика, скорее, объясняется заниженным прогнозом. Тем не менее даже по сравнению с первым полугодием 2023-го рост значительный — в 2,5 раза. Многие компании, которые заявили об уходе давно, завершили сделки лишь в этом году — например, Danone, HP, Hyundai. Насколько чувствительны такие доходы для бюджета — в материале «Известий».

Какие зарубежные компании продали российские активы в 2024 году

По оперативным данным «Электронного бюджета», на конец июня в казну поступило 84 млрд безвозмездных платежей от негосударственных организаций. При этом прогноз на весь 2024-й по этой статье в 40 раз ниже — 2,1 млрд рублей, следует из пояснительной записки к финансовому плану на 2024–2026 годы. В документе отмечается, что к этой статье относятся доходы, связанные с продажей иностранных активов.

Между тем в июньских поправках к бюджету на 2024 год ожидания по этой статье и вовсе обнулили. «Известия» направили запрос в Минфин.

Кроме того, поступления по итогам шести месяцев 2024-го оказались выше прошлогоднего значения за аналогичный период (33,6 млрд) в 2,5 раза, следует из данных «Электронного бюджета».

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Справка «Известий» В декабре 2022-го власти ввели комиссию при продаже российского бизнеса нерезидентами из недружественных стран. Такие сделки должны быть одобрены правительственной комиссией по иностранным инвестициям — и без добровольного взноса их не утвердят. Кроме того, по правилам, уходящие инвесторы при продаже активов должны предоставить не менее 50% дисконта от стоимости, определенной по итогам независимой оценки.

Требования к сбору с уходящих компаний ужесточили осенью 2023 года. Теперь размер платежа при выходе с рынка РФ составляет 15% от рыночной стоимости активов. Его нужно уплатить за месяц с даты исполнения сделки. До осени 2023-го платеж был на уровне 10%, и произвести его можно было в течение 90 дней.

— Условия выхода для иностранных компаний, принадлежащих нерезидентам из недружественных стран, сейчас сильно затруднены. Для выхода необходимо получить разрешение правкомиссии, продажа активов требует существенного дисконта к рыночной оценке, и возросла сумма взноса в бюджет. Всё это удлиняет сроки выхода зарубежных брендов из России, однако процесс продолжается, — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.



В 2024-м часть иностранных брендов, которые приняли решение об уходе и прекратили деятельность еще в 2022–2023 годах, завершили продажу своих российских активов. Среди них, например, продовольственная компания Danone, производитель принтеров и компьютеров Hewlett-Packard (HP), автомобилестроительная Hyundai, крупнейший производитель строительной и горнодобывающей техники Caterpillar, французская «дочка» Auchan — компания Ceetrus.

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Действительно, в этом году поступали взносы по сделкам, начатым еще в 2023-м, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. Так, в марте была одобрена сделка по выкупу российского бизнеса «Яндекса» у голландской Yandex N.V., напомнила она. Сбор с этого соглашения должен поступить в бюджет в ближайшее время, добавила эксперт.



Безвозмездные поступления распределяются очень неравномерно — от трех до пяти месяцев, поэтому в бюджет могли поступить средства от договоренностей, которые заключались еще в прошлом году, подтвердил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Так, в марте горнодобывающая компания Polymetal закрыла сделку по продаже 100% акций, напомнил он.

Почему доходы от сборов с уходящего бизнеса превысили план

Если в бюджет 2023-го закладывались доходы от «налога на выход» в размере 114,5 млрд, то плановые поступления по этой статье на 2024-й сократили до 2,1 млрд, а на 2025–2026 годы прогноз вообще нулевой, напомнила Ольга Беленькая. По ее словам, низкие ожидания связаны с невозможностью заранее предсказать, сколько иностранных компаний и в какой период времени захотят продать свои российские активы.



— Необходимо учитывать, что обязанность оплатить взнос возникает только после получения положительного решения правительственной комиссии. В связи с чем достаточно сложно точно спрогнозировать объемы поступлений, — согласилась Мери Валишвили из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тем не менее выход нерезидентов продолжается, добавила Ольга Беленькая. При этом безвозмездный сбор не только носит обязательный характер, но и его минимальный порог повышен с 10 до 15% от стоимости активов. По словам эксперта, из-за всех этих факторов доходы бюджета оказались выше плановых.

Всего же в казну на 2024-й заложено около 840 млрд безвозмездных доходов, следует из финансового плана. Они включают, помимо платежей от уходящего бизнеса, поступления от возвратов организациями, регионами и внебюджетными фондами неиспользованных средств, а также добровольные пожертвования.

— В бюджет этого года заложены рекордные расходы в 37,2 трлн, что почти на 15% выше уровня 2023-го. При этом план по доходам — 35,1 трлн. С учетом дефицита казны в 2,1 трлн для Минфина любой доход, в том числе от безвозмездных платежей, важен, — подчеркнула Ольга Беленькая.

Поступления в 84 млрд сопоставимы с прогнозируемыми расходами на 2024-й на нацпроекты по экологии (78 млрд), поддержке малого бизнеса (68 млрд) и в целом на спорт (68 млрд), следует из бюджета на этот год.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Судя по динамике, объем доходов по этой статье в 2024 году может превысить 100 млрд, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.



Впрочем, ориентироваться в будущем на сохранение роста этих доходов не следует, считает директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. По его словам, скорее всего, подобные увеличения в поступлениях будут единичными, так как основные сделки по продаже активов уже завершатся.

Руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки FinExpertiza Виталий Аристархов, напротив, уверен, что иностранные компании продолжат уходить из России. Он полагает, этот тренд будет сохраняться еще два-три года, однако с меньшей интенсивностью, чем сейчас. Например, о планах по уходу из РФ заявляли Райффайзенбанк и Ситибанк, однако пока неизвестно, в какие сроки им удастся закрыть местный бизнес.