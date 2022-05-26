Дело техникума: когда ГД расширит льготы для поступающих в ПТУ

Право приоритетного поступления в ПТУ, техникумы и колледжи могут получить новые 13 категорий граждан . В их числе военные-контрактники, дети военных, прокуроров, сотрудников МВД, СК, погибших во время прохождения службы, а также дети-сироты, инвалиды войны, участники ядерных испытаний. Как выяснили «Известия», такой законопроект депутатов и сенаторов «Единой России» Госдума может принять в июне. Правовое управление нижней палаты при этом считает, что инициатива расходится с положениями об общедоступности образования в РФ и ограничивает права других лиц на обучение. Впрочем, во фракциях инициативу поддерживают . Эксперты отмечают: необходимо сделать так, чтобы количество таких льготников не перекрывало все свободные бюджетные места.

Улучшить качество жизни

По информации «Известий», Госдума в июне может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 68 ФЗ «Об образовании в РФ». Документом предлагается наделить преимущественным правом зачисления в колледжи, техникумы, ПТУ 13 новых категорий граждан . В их числе военные: те, кто проходят службу по контракту, а также по призыву, причем они могут служить не только в Вооруженных силах.

Также этим правом смогут воспользоваться дети военных, прокуроров, сотрудников МВД и СК, погибших во время прохождения службы. Кроме того, эта льгота может появиться у детей умерших героев Советского Союза, РФ и полных кавалеров ордена Славы, граждане, которые подверглись радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС или участвовали в испытании ядерного оружия.

техникум Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Норму предлагают распространить и на детей-инвалидов, сирот, граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя —инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума.

Как сообщили «Известиям» в аппарате профильного комитета Госдумы по просвещению, законопроект будет поддержан и рекомендован к принятию в июне . Эту информацию «Известиям» подтвердила первый зампред комитета Яна Лантратова.

— Авторы законопроекта хотят поддержать социально уязвимые категории населения: помочь им освоить профессию и тем самым улучшить качество жизни. Этим людям надо уделить особое внимание . Безусловно, они должны проходить вступительные испытания наравне со всеми, но при равных оценках иметь некий бонус. Ведь если для обычного абитуриента непрохождение на бюджет будет большой проблемой, то для детей, которые остались без поддержки родителей, это может стать настоящей трагедией, — пояснила она.

техникум Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В комитет-соисполнитель по вопросам семьи, женщин и детей инициатива еще не поступила.

— Приоритетное поступление в техникумы и колледжи детей-сирот, инвалидов, погибших можно поддержать. А вот что касается военных контрактников, то я не уверена, что это нужно делать , — пояснила «Известиям» глава комитета Нина Останина.

По ее словам, дети силовиков уже имеют право льготного поступления в высшие учебные заведения.

Между тем правовое управление Госдумы отнеслось к инициативе весьма критически.

«Отмечаем, что предусмотренные законопроектом преференции при зачислении на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования расходятся с установленной Федеральным законом гарантией общедоступности и ограничивают иных лиц в праве на такое обучение», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Поддержать сирот

Зато законопроект поддерживают во фракциях. Как отмечают в «Единой России», не случайно его авторами стали высокопоставленные единороссы: глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, первый зампред комитета по вопросам семьи женщин и детей Татьяна Буцкая, зампред спикера СФ Галина Карелова, глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

« Предоставление преимущественного права зачисления при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях будет способствовать поддержке социально уязвимых категорий лиц , существенно увеличивая возможность их трудоустройства после освоения образовательной программы», — объясняют они необходимость законопроекта.

Во фракции ЛДПР также считают правильным расширить льготные категории при получении образования, но и число мест надо увеличить.

— У нас вообще сегодня в России большая проблема с подготовкой кадров трудовых профессий. Из Узбекистана сварщиком сюда уже ехать невыгодно. Поэтому среднее специальное образование надо поддерживать. Оно востребовано, но надо обязательно создавать новые бюджетные места , — заявил «Известиям» зампред фракции Ярослав Нилов.

техникум Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Во фракции «Справедливой России — За правду» с этим согласны.

— Эта правильная инициатива, мы ее поддержим, но предлагаем пойти дальше. Распространить ту же льготу на высшее образование . Эту инициативу нашей партии лично с Владимиром Путиным уже обсуждал Сергей Миронов и получил ее поддержку, — сообщил первый зампред фракции Олег Нилов.

В КПРФ и в «Новых людях» заявили, что пока с законопроектом незнакомы, поэтому от комментариев воздержатся.