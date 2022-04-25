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Объявили перемены: что станет с дополнительным образованием в обозримом будущем

Языковым классам могут предпочесть курсы по IT, а летние школы переместятся в Турцию и ОАЭ
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Объявили перемены: что станет с дополнительным образованием в обозримом будущем
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2022-04-20 16:07:01
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Экономические ограничения и санкции затронули в том числе и рынок дополнительного образования, в первую очередь языковые школы, которые предлагали занятия для взрослых и детей с носителями языка, а также подготовку к экзаменам международного формата, доступ к которым для россиян сейчас закрыт. Снижается также и заинтересованность самих учеников и их родителей в таких программах на фоне ограничений на поездки и закрытия доступа для россиян к международным языковым экзаменам. «Известия» поговорили с участниками рынка о том, с какими сложностями они сталкиваются и как может измениться дополнительное образование в ближайшем будущем.

«Платежи зависают по дороге»

Отрасль дополнительного образования сейчас сталкивается со множеством проблем, одна из основных — это отток преподавателей, рассказывает генеральный директор Международной языковой школы ILS Елена Жукова.

— В сегменте языковых школ произошел отток иностранных педагогов. Русские преподаватели остались на месте, но они привыкли к определенному уровню дохода, и мы уже немного повысили им зарплату. Понимаем, что в следующем учебном году эта статья расходов возрастет на 10–15%, — говорит собеседница издания.

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Во время занятия в школе английского языка
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Часть иностранных преподавателей, которые работали в России ранее, уехала еще в конце февраля и начале марта, многие из них не готовы давать уроки дистанционно. Есть и те, кто изначально общался с учениками удаленно, в онлайн-формате. Однако перевести им деньги за занятия становится все сложнее, говорят представители языковых школ.

— У сотрудников есть рублевые карты, но воспользоваться ими за рубежом они не могут. В целом нет понятного способа оплатить работу зарубежным педагогам, которые согласны работать онлайн: платежи зависают по дороге и не доходят до адресата, — продолжает Жукова.

Уехали из России далеко не все преподаватели-экспаты, но многие из них сейчас рассматривают такую возможность из-за невозможности совершать денежные переводы своей семье или получать от родственников дополнительные средства. Касается это в том числе студентов-иностранцев, которых языковые школы активно привлекали в качестве преподавателей на половину ставки.

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Ученица школы английского языка
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Обучение детей и взрослых для них скорее источник дополнительного заработка, нежели основная его составляющая. Часть доходов они получают от своих родственников, живущих за границей, — объясняет руководитель сети детских языковых центров «Полиглотики» в рамках которой действует также собственная онлайн-платформа, Елена Иванова. — Поскольку сейчас возникли проблемы с денежными переводами из-за рубежа, такие педагоги не могут полностью себя обеспечивать. По этой причине некоторые возвращаются домой.

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С аналогичными проблемами сталкиваются преподаватели, которые работают в России на полную ставку, но, напротив, пересылают часть заработанных средств семьям, живущим в других странах.

Пособия, бумага и экзамены

При этом если вопрос с уровнем зарплат педагогам из России предстоит решить к следующему учебному году, то те, кто работал удаленно из других стран, столкнулись с существенным снижением уровня дохода уже сейчас из-за скачков курса.

— В первую очередь это отразилось на наших педагогах-носителях, которые работают онлайн на нашей образовательной платформе, — поясняет Иванова. — Поскольку мы принимаем оплату от клиентов в рублях, после конвертации в другую валюту педагоги, живущие за рубежом, получают не так много, как прежде. Сотрудничество для них становится невыгодным.

Резко увеличить стоимость уроков, чтобы таким образом компенсировать разницу для преподавателей, школы не могут, поскольку сейчас сдерживают рост цен, чтобы удержать клиентов.

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Учебник английского языка
Фото: TASS/DPA/Armin Weigel

Впрочем, со сложностями сталкиваются не все. Так, международная онлайн-школа английского языка Novakid действует в разных странах. В России находится около двух десятков педагогов, носителей языка и билингвов, которые работают со школой, рассказал «Известиям» основатель Максим Азаров.

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После первых новостей об ограничениях, которые касаются банков и платежных систем, школа начала искать инструменты, с помощью которых можно будет оплачивать работы специалистов. В результате там сначала перешли на систему с использование PayPal, а после того, как он тоже ограничил свою работу на территории РФ, — к работе с банковскими переводами. Сейчас школа работает в штатном режиме, отметил «Известиям» Азаров, однако существенная часть ее активности приходится на другие страны.

Помимо исключительно финансовых есть также множество организационных моментов, с которыми в последние месяцы столкнулись организации в сфере допобразования.

Это, в частности, касается доступности онлайн-платформ, которыми многие пользовались для проведения уроков и обмена материалами. Так, ограничена работа с онлайн-сервисами Freepic, Canva, Google-диск, Dropbox, Calendly, которые использовались для создания и хранения материалов.

— Пока не закончился оплаченный период подписки, продолжаем с ними работать. Что будет дальше, пока не понятно, — объясняет Елена Жукова. — Внутри этих сервисов годами систематизировалась информация, многими аккаунтами пользовались целые отделы.

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Ученики школы английского языка
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Из-за ухода платежных систем Visa и Mastercard, сложнее стало также оплачивать платформу Zoom, которая используется для проведения онлайн-уроков. Многие, говорит Жукова, теперь вынуждены «искать обходные пути» и договариваться об оплате с частными лицами, потому что заменить этот сервис в образовательной среде сегодня сложно.

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Кроме того, из-за введенных против России санкций и решения Кембриджского издательства прекратить работу на российском рынке были приостановлены поставки качественных языковых пособий.

Чувствительным для многих образовательных организаций оказался и наблюдавшийся в марте рост цен на бумагу.

«Цены будут повышаться»

В начале марта стало известно, что Международная система оценки знания английского языка IELTS (International English Language Testing System) отменила все экзамены на территории России, сославшись на «обострение внешнеполитической обстановки».

Позднее компания, ответственная за проведение экзаменов на территории России, заявила, что они проводятся в обычном режиме, однако затем тестирования все-таки приостановили. Аналогичные меры коснулись также и другого международного тестирования, TOEFL.

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Учитель перед началом досрочной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по английскому языку в одной из школ
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Оба экзамена использовались для подтверждения своих знаний языка, в том числе при поступлении на учебу, переезде или трудоустройстве в англоговорящих странах. Для подготовки к ним многие прибегали к услугам репетиторов, а также записывались на специализированные курсы в языковых школах.

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Отмена этих экзаменов «существенно повлияла на отрасль», признает Елена Жукова.

— Для студентов это сужение возможностей подтвердить свой уровень и получить независимую оценку знаний. Кембриджские экзамены приостановили до начала июня. Онлайн-тесты также недоступны, никакой информации о возобновлении экзаменов нет, — отметила она.

Важным фактором также стало сокращения возможностей для обучения или отдыха за границей, а также для поступления в зарубежные школы или университеты, уверена социальный предприниматель, основатель франшизы детских садов «Филиппок» и частных школ «Лидеры» Марина Шилкина.

— Люди понимают, что в обозримом будущем это вряд ли будет актуально, и сосредоточиваются на том, что будет востребовано здесь. При этом курсы подготовки по кембриджской системе не направлены на то, чтобы подготовить детей, например, к сдаче ЕГЭ или ОГЭ, — рассказывает она.

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Ученик школы английского языка
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В результате представители сферы дополнительного образования сейчас ожидают заметного оттока студентов. Пока, по оценкам Елены Жуковой, он незначителен, но связано это в первую очередь с тем, что большинство школ ввели дополнительные скидки и намерены удерживать старые цены до конца года.

— Но цены непременно будут повышаться, поэтому мы прогнозируем, что количество студентов может уменьшиться примерно на 25%, — резюмирует она.

В ILS полностью перейти на новое ценообразование планируют к следующему учебному году. При этом первый этап повышения цен на 7% произойдет уже в июле, однако до конца лета его планируют «балансировать летними скидами», говорит собеседница издания.

Конкуренция с IT

Все это неизбежно приведет к перестройке сферы дополнительного образования, уверены все опрошенные изданием эксперты.

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Так, уже сейчас школы меняют механизм работы с преподавателями-иностранцами. В сети «Полиглотики» студентам-иностранцам добавляют рабочих часов для того, чтобы компенсировать отсутствие поддержки от семей за рубежом, рассказывает Елена Иванова.

Елена Жукова, напротив, полагает, что для того, чтобы сдержать рост цен, нужно будет снизить объем работы для преподавателей за счет изменения учебных планов в пользу большего времени для самостоятельных занятий. Однако сами преподаватели-носители в обозримом будущем, скорее всего, станут «большой редкостью», уверена она.

При этом на фоне новых цен популярность будут набирать гибридные форматы, сочетающие онлайн- и офлайн-занятия, а также платные и бесплатные услуги. Вырастет и привлекательность краткосрочных, узконаправленных программ и интенсивов.

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Абитуриенты в учебном классе
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Не исключено, что недостаток языковой практики из-за сокращения возможностей для поездок в летние школы в англоязычных странах будет компенсироваться за счет развития новых направлений: например Турции, ОАЭ и Индии. Внутри страны в свою очередь будет усиливаться конкуренция в сфере дополнительного образования, и необязательно языкового, уверены эксперты.

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— В условиях ограничения возможностей клиент выбирает не только между школами одного профиля, но и решает в более широком смысле, что для него более важно прямо сейчас — языки, профессиональное обучение, переквалификация, — говорит Елена Жукова. — Поэтому на первое место выходят качество продукта, квалифицированные преподаватели, быстрота и понятность онлайн-инструментов, предлагаемых школами.

По мере того как языковые школы начали сталкиваться с проблемами и потенциальным оттоком слушателей, уже «вырос поток новых клиентов», заинтересованных в других направлениях, отмечает Марина Шилкина.

— Например, вместо языков растет спрос на программы обучения IT, подготовительные программы, связанные с естественными и техническими специальностями, — говорит она. — При этом к группе для детей «Билингва», которая у нас есть, интерес резко пропал.

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