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Начинай с начала: как будут преподавать историю первоклассникам

Инициативу Министерства просвещения могут реализовать уже с 1 сентября
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Пекол
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Начинай с начала: как будут преподавать историю первоклассникам
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2022-04-19 18:55:43
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Преподавание истории уже с 1-го класса может потребовать переформатирования школьной программы, изменения учебников и переквалификации педагогов, отметили опрошенные «Известиями» эксперты, комментируя соответствующее предложение министра просвещения Сергея Кравцова. Однако это может и не понадобиться — по словам министра, дисциплина не станет отдельным предметом, а войдет в «Окружающий мир» и внеурочную деятельность. Если профессиональное и научное сообщество успеет обсудить все вопросы, нововведение заработает уже с 1 сентября, заявили в Госдуме.

Со школьной скамьи

Историческое просвещение будет проводиться в школах с 1-го класса, заявил Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила — в правде!» 19 апреля. Речь идет не об уроках истории, которые начинались и будут начинаться с 5-го класса, а именно о просветительских программах, подчеркнул министр.

— Их можно проводить в рамках предмета «Окружающий мир». Изучать историю своей семьи, своего региона, посещать музеи и выставки можно и в рамках внеурочной деятельности, — сказал он.

В Госдуме решение поддерживают.

— Историческое просвещение должно идти через всю школу, начиная с 1-го класса. Оно может проходить через различные предметы, воспитательную работу, дополнительные занятия, классные часы, походы. Речь идет о том, что ребенок должен получать такие знания наравне с теми предметами, которые уже есть в школьной программе, — сказала в беседе с «Известиями» председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова.

В определенном объеме история семьи и родного края изучается в рамках предмета «Окружающий мир» уже сегодня, отметила главный научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Начинай с начала
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Можно, наверное, внести корректировки в программу — это мне представляется самым мягким способом внедрения новшества. Если речь идет о каких-то серьезных изменениях, то необходимо уточнить не только программу, но и учебники, методические материалы, провести переквалификацию педагогов. Сделать это одномоментно не получится, — пояснила она.

По словам депутата Ольги Казаковой, речи о внесении изменений в учебники для начальных классов пока не идет, однако это не исключено.

— Когда мы поймем всю картину, каким мы видим историческое просвещение, в чем оно будет заключаться, я не исключаю появления какого-то материала, в котором будут закреплены необходимые аспекты. Что это будет — учебник, книга, методическое пособие, всё вместе, — пока сложно сказать, — сообщила она.

Нужно время

В начальной школе есть потолок учебных часов, он рассчитан исходя из СанПиНов, поэтому увеличивать это время невозможно, отметил школьный учитель истории, кандидат исторических наук Алексей Вовк. Если исторический блок «Окружающего мира» будет расширен, придется сжимать какую-то другую тему, чтобы не увеличивать нагрузку на детей.

— В состав программы «Окружающий мир» исторические основы уже включены. Но в начальных классах дети могут понять далеко не всё. Это значит, что нужно разрабатывать под них отдельную историческую программу, — сказал он.

Начинай с начала
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Кроме того, встает вопрос, кто будет вести обновленный «Окружающий мир», добавил педагог. Нужно будет либо провести переквалификацию учителей начальных классов, либо передать эту функцию учителям средних классов. А они обучены работать с детьми от 10 лет.

Если речь зайдет о создании отдельного курса или серьезных изменениях образовательной программы, необходимо тщательно проработать все вопросы: привлечь к этой работе психологов, педагогов, научных сотрудников, подчеркнула Ольга Казакова.

— Несмотря на то что решения нам следует принимать быстро, они должны быть очень взвешенными, потому что со знаниями, полученными в школе, ребенок пройдет через всю жизнь. Если мы успеем сделать это до 1 сентября, то да, это может заработать с нового учебного года. Если не успеем, то понадобится время, чтобы как следует подготовиться к изменению учебной программы, — сказала парламентарий.

Часть изменений, уверена она, появятся уже в новом учебном году.

Например, с 1 сентября во всех школах страны по понедельникам будут поднимать государственный флаг и петь гимн, анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов.

— Направлены рекомендации в школы — каждый понедельник начинать учебу с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. С мая — в пилотных школах, с сентября — во всех школах страны, — сказал он, выступая на форуме.

Начинай с начала
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил инициативу ввести историческое просвещение с первого класса.

— Семилетки интересуются абсолютно тем же, что и взрослые, — сказал он.

Министерство просвещения абсолютно уполномочено принимать такие решения, подчеркнул он, и оно реализуют свои полномочия.

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