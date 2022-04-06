Дети в интернете: что ждет школьное онлайн-образование в России

Исследование российского рынка школьного онлайн-образования, проведенное «Онлайн-школой № 1», позволяет оценить перспективы развития этого направления. На каком этапе сейчас оно находится, как будет развиваться, какие трудности и возможности открываются перед онлайн-школами — в материале «Известий»

Новый тренд

По прогнозам исследователей, можно предполагать рост емкости рынка около 50% в год. Более точно сказать сложно, поскольку дистанционное школьное образование в России всё еще развивается стихийно.

Из чего-то непривычного и вызывающего много вопросов и сомнений онлайн-обучение за несколько лет превратилось в перспективное направление, которое открывает много возможностей для школьников. Это подтверждается данными, собранными «Онлайн-школой № 1» (резидент Фонда «Сколково»). С учетом повышения интереса к школьному онлайн-образованию в последние годы исследователи прогнозируют, что к концу 2024 года школьников на онлайн-обучении может стать больше в 2,5 раза.

В ближайшие годы расти этот рынок будет и по естественным причинам. По прогнозам Росстата, к 2024 году школьников в стране станет 20 млн, это на три с лишним миллиона больше, чем сейчас. Причина — демографический скачок и пик рождаемости, который пришелся на вторую половину прошлого десятилетия. Это увеличит рынок еще на 11,9%.

Риски, барьеры, возможности

Тем не менее в нынешней экономической обстановке российский рынок онлайн-образования уже столкнулся с проблемами. Так, опрос агентства Smart Ranking показал, что 90% российских edtech-компаний уже зафиксировали падение продаж в среднем на 30%.

— Стоит готовиться к падению на 40–45%, потому что в режиме нестабильности и отсутствия прогнозов есть риск кардинального снижения интереса к образованию, — говорит руководитель направления образовательных технологий IT-кластера Фонда «Сколково» Наталья Царевская-Дьякина.

Руководитель учебного департамента Lectera и автор Телеграм-канала «Тренды образования» Кристина Геворкян с ней согласна. Однако эксперты уверены, что школьный онлайн устоит.

— Традиционно в детей вкладываются больше, чем в себя. То есть, скорее, я жду проседания во взрослой части рынка, а не в детской. Также стоит учитывать, что значительная часть россиян покинула страну на неопределенный срок, наверняка среди них были и родители. Думаю, они частично пополнят ряды клиентов онлайн-школ, если не найдут альтернатив для своих детей в новых локациях или захотят продолжать российское образование, — подчеркивает Геворкян.

Какие еще барьеры могут встретиться на пути развития школьного онлайн-образования в ближайшей перспективе? Один из главных — низкая скорость интернета в регионах, несмотря на его практически всеобщую доступность. Но есть и точки роста. И тут можно выделить два момента.

Во-первых, сами родители всё чаще сталкиваются с дистанционным обучением — вузы, профессиональные курсы, вебинары на интересующие темы. Как правило, их успешный опыт становится ключевым при принятии решения о переводе ребенка в онлайн-школу. Во-вторых, дистанционная школа с каждым годом становится всё более привычной частью общего образовательного ландшафта и всё меньше оставляет поводов относиться к онлайн-образованию как чему-то несерьезному, предлагая в то же время кроме знаний комфорт и безопасность.

Дистант и пандемия

В 2019 году, по разным данным, 100 тыс. школьников получали онлайн-образование. Во время пандемии школы массово уходили на дистанционку, и в 2020 году уже до 20% школьников, по данным Минобразования, учились с помощью интернет-технологий. Эта вынужденная ситуация в целом не повлияла на общие тенденции рынка, поэтому исследователи опираются на данные, полученные до начала пандемии. Кстати, перевод школ на дистанционное обучение из-за коронавируса сыграл не на руку онлайн-образованию. Часто всё обучение сводилось к переписке в чате. А это никакого отношения к стандартам онлайн-образования, конечно, не имеет.

— В период локдаунов мы ярко наблюдали, как школы отчитывались об успешном переходе на дистанционку, а по факту многие учителя отправляли в WhatsApp родителям задание, а родители учителям — фото выполненной работы. Хотя я знаю, что всё большее число учителей пользуется такими сервисами, как «Яндекс.Учебник» или «Учи.ру», как при этом оценить долю именно дистанционной работы, пока не очень понятно, — рассуждает Кристина Геворкян.

Нет данных по соотношению очных и дистанционных занятий в школах: в каких классах, по каким предметам, в каких регионах.

— Пока здесь больше вопросов, чем ответов. Несмотря на то что интернетом мы пользуемся давно, дистант в школьной среде всё еще новое явление , — резюмирует эксперт.

Кто учит?

Сейчас в России представлены несколько форматов школьного онлайн-обучения. У классических онлайн-школ есть государственная лицензия, они работают в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и берут на себя и весь учебный процесс. Так, например, работает «Онлайн-школа № 1». А вот аттестация учеников проводится в связке с сетью партнерских школ. Потому что законодательно сегодня аттестаты в России могут выдавать только общеобразовательные школы классического образца.

На другом полюсе — компании, например, «Учи.ру», «Российская электронная школа», которые бесплатно или за небольшие деньги дают доступ к учебникам, видеоурокам, тестам. Возможность пользоваться такой базой знаний — отличное дополнение к учебе в школе.

Ресурсы, предоставляющие услуги по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, агрегаторы преподавателей или репетиторов довольно распространены в России и занимают большой сегмент рынка. Их минус в том, что они могут работать только в рамках дополнительного образования.

Кого учат?

По мнению Натальи Царевской-Дьякиной, онлайн-образование — применимая для всех школьников форма обучения, даже более удобная, чем офлайн.

— Особенно в старших классах, когда официальная школа готовит только к ЕГЭ, отодвигая на второй план необходимость готовить ребенка к жизни. Чем меньше ученик учится в стенах школы, чем больше есть возможность проводить обучение через реальные навыки, практику, самостоятельное углубленное изучение предметов, тем правильнее. Онлайн-образование кратно увеличивает возможности ученика в получении и применении знаний, убирая из процесса обучения основную нагрузку школы — места социальной передержки ребенка , — говорит Царевская-Дьякина.

Учиться в онлайн-школе может любой желающий. Но есть дети, для которых такой способ получения образования оптимален, как, например, для детей, профессионально занимающихся спортом, часто болеющих или с ограниченными возможностями. Нередко буллинг в обычной школе становится причиной перехода к онлайн-обучению.

Однако не стоит думать, что ребенок будет вырван из социума. Онлайн-образование позволяет детям и социализироваться, и получать знания.

— В нашей школе есть целый отдел социализации. Его специалисты разрабатывают и внедряют новые методики и проекты. Так, у нас на постоянной основе действует более десятка клубов по интересам, которые дети охотно посещают. В каникулы проводится онлайн-лагерь, цель которого тоже создать пространство для общения между детьми. Но при этом мы понимаем, что детям всё же важно живое общение. Поэтому при приеме в школу мы всегда разговариваем с родителями наших учеников и просим их активнее участвовать в процессе социализации. Самый простой и удобный вариант — спортивные секции и кружки, где дети получают более качественное и однородное общение со своими сверстниками. И, как следствие, ребенок нашими совместными усилиями успешно социализируется, — комментирует Артем Аницоев, директор «Онлайн-школы № 1».

Как учат?

На что имеет смысл обратить внимание родителю при выборе онлайн-школы, кроме наличия лицензии? Конечно, на уровень преподавателей (так, например, в «Онлайн-школе № 1» на одно место педагога претендуют 400 соискателей, а собеседование состоит из восьми этапов), на устройство и удобство платформы, на которой будет учиться ребенок, есть ли в школе «живые» уроки.

Такие уроки дают ребенку возможность общаться с учителем и одноклассниками, находясь при этом в привычных и комфортных условиях.

То есть во время «живого» урока ученики точно так же, как в обычной школе, поднимают руку и отвечают, получают комментарии от учителя. Урок в записи и ответы преподавателя в чате — это не «живой» урок, поэтому обязательно уточняйте эти моменты.

Пропуск занятия в обычной школе предполагает, что придется осваивать материал самостоятельно. В онлайн-школе урок можно посмотреть в записи. При поступлении в онлайн-школу можно подобрать и удобный график занятий, и подходящую программу, и нагнать материал, если это необходимо.

Кроме общепринятых стандартов, для привлечения учеников онлайн-школы вырабатывают и свои собственные, что повышает конкуренцию на рынке и дает потребителю больший выбор.