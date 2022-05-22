Внезапно на балл: как пережить фиаско на ЕГЭ

Больше половины россиян, опрошенных недавно сервисом «Работа.ру», уверены в важности высшего образования для построения успешной карьеры. При таком отношении к «вышке» психологи выражают обеспокоенность душевным равновесием школьников, которые не наберут на ЕГЭ нужное количество баллов для поступления на бюджетные отделения вузов. Почему родителям важно удержаться от упреков по поводу неудачи детей и как юношам и девушкам не потерять веру в будущее — выясняли «Известия».

Когда близок к провалу

Родители выпускников по-прежнему делают ставку на высшее образование и в мечтах видят своих детей в университетских аудиториях. По данным ресурса «Работа.ру», 38% опрошенных постараются убедить отпрысков в необходимости поступить в вуз, если те будут против. Тем не менее в важность заветной корочки не верят всего 10% респондентов.

Немудрено, что с такими взглядами взрослые переживают неудачи детей как личную трагедию, а сами выпускники после провала на испытаниях считают себя чуть ли не людьми второго сорта. Они даже боятся показаться на глаза родителям после подведения итогов. Педагоги из экзаменационных комиссий из года в год просят родителей бережно относиться к психике детей. Родитель должен быть союзником своего ребенка, а не беспощадным судьей. Иначе загнанный в угол юный человек может решиться на любой отчаянный шаг.

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— Если ребенок не набрал нужное количество баллов и не поступил куда хотел, первое, что нужно сделать семье и самому поступающему, — постараться выдохнуть и принять мысль о том, что жизнь на этом не заканчивается. Такое случается. И то, что в этом году учеба не продолжится именно в вузе, — не повод ставить крест на высшем образовании, — отмечает руководитель направления психологической поддержки подростков образовательной компании Maximum Education Анна Тимофеенко.

Внезапно на балл Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт отмечает, что родителям в такой ситуации важно дать понять своему ребенку, что они не злятся и не винят его в произошедшем. Угодить в неприятную ситуацию может любой вчерашний школьник. С каждый годом количество желающих поступить на бюджет только растет. Но не только конкуренция усложняет путь в студенческие аудитории. На успешную сдачу ЕГЭ и вступительных испытаний влияет множество факторов, в числе которых волнение и стресс.

— Юношам и девушкам в период неудачи нужна поддержка и понимание того, что им есть на кого опереться. Нам всем в детстве говорили, что выпуск из школы — это первые шаги во взрослую жизнь, первый важный этап. Так вот: как раз в этот момент вчерашнему школьнику важно понимать, что он не один и, несмотря на неудачи, семья поддерживает и готова помочь , — разъясняет Анна Тимофеенко.

Досада родителей вполне понятна: они готовы припомнить чадам и школьные прогулы, и тройки в четвертях и триместрах. Но именно когда ребенок потерпел, возможно, первое поражение в своей жизни, психологи не советуют выходить из себя и ругаться. Лучше, отбросив эмоции, проанализировать, почему не удалось набрать хорошие баллы и какие шаги следует предпринять далее.

Самому подростку также стоит сфокусироваться не на нежелательной ситуации, а на том, что к ней привело. Надо также поразмышлять, как из этого можно извлечь пользу. Возможно, выбрать альтернативу для поступления, прикинув, куда можно пройти по баллам. Или взять паузу, чтобы «прокачать» необходимые навыки для поступления в следующем году.

Что важнее

Детский психолог Елена Бурьевая предупреждает родителей: на экзамены ребенка надо отправлять с мыслями, что от этого испытания не зависит вся его жизнь. ЕГЭ — всего лишь один из этапов жизненного пути. В случае неудачи потенциальный абитуриент не должен испытывать стыд и ощущать себя никчемным.

Порой кажется, что заветный студенческий билет родителям важнее, чем самим детям. Мамы и папы так волнуются за будущее своего чада, что перед испытаниями просто не находят себе места. По словам психолога, это волнение передается юношам и девушкам. В случае неудачи взрослые казнят себя больше, чем сам несостоявшийся студент. Они считают себя плохими родителями, упрекают друг друга в том, что не смогли дать отпрыску то, что необходимо для поступления. И, конечно, особенно винят себя те, кому не по карману платное высшее образование и услуги репетиторов.

Внезапно на балл Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Когда ваш ребенок сообщит вам, что он не поступил, важно в этот момент удержаться и не начать читать нравоучения. Оставьте при себе все эти «нужно было больше заниматься»; «я тебе говорила, что хватит играть в компьютер» и другие расхожие фразы , — продолжает Елена Бурьевая.

По словам психолога, важно принять ситуацию и постараться максимально помочь ребенку не потерять веру в себя. А лучшее, что могут сделать родители, — это поддержать вчерашнего школьника.

— Ему надо помочь распознать свои чувства. Побудите его больше говорить о своих переживаниях, и таким образом снизить уровень напряжения. Главное, чтобы подросток не боялся проявления своих негативных эмоций и не считал себя плохим. Будьте максимально внимательны к нему — вашему ребенку сейчас страшно. Долгие годы ему твердили, что учиться и поступить в вуз важно, и вот сейчас в его представлении жизнь закончилась, никаких перспектив нет. Ему стыдно перед друзьями, которые поступили , — подчеркивает Бурьевая.

Родительские обиды, переживания и амбиции должны раствориться в ответственности за жизнь и здоровье юного человека. На его слова и действия психолог советует реагировать фразами «Похоже, ты расстроился»; «Эта новость тебя огорчила»; «Ты разозлился, ты считаешь, что всё несправедливо». Этот прием — так называемая техника отражения чувств, которая поможет взрослому озвучить то, что чувствует ребенок, а расстроенному абитуриенту осознать, что родитель его понимает и принимает таким, какой он есть. Главное — не начать потом говорить «потому что» и воздержаться от чтения нотаций.

Буря эмоций

Можно и нужно пережить тяжелый период так, чтобы дети не опустили руки и не впали в отчаяние. Елена Бурьевая рекомендует родителям воспользоваться арт-практикой «16 листов», которая поможет подростку справиться с эмоциями.

— Вам потребуется черная гуашь, кисточка и 16 листов формата А4. Попросите ребенка на каждом листе рисовать свое состояние, отношение к тому, что он пережил, изобразить свои эмоции и переживания. Пусть он рисует как хочет, не думая о красоте рисунка. Он может комментировать всё, что ему не нравится и чего он боится. Важно просто быть рядом, не давая советов и не обесценивая его чувства , — говорит психолог.

Таким образом эксперт советует разрисовать все 16 листов. С этими рисунками можно потом сделать что угодно — выкинуть, порвать, перерисовать или спрятать в папку и хранить, чтобы через много лет улыбнуться, вспоминая свои юношеские проблемы.

Внезапно на балл Фото: TASS/Kenneth Vogt

— Также для проживания эмоций хорошо начать вести дневник. На его страницах необязательно писать — можно просто рисовать. Пусть ребенок помнит о физической нагрузке — гуляет на улице, запишется в бассейн, ходит на танцы или просто больше ездит на велосипеде , — продолжает психолог.

По мнению эксперта, после провала следует вместе сесть и набросать различные варианты планов на будущее. Еще лучше сделать это перед экзаменом, чтобы тем самым снизить тревогу. Среди вариантов: отдохнуть какое-то время, помочь бабушке на даче, устроиться на работу, поступить в колледж.

Когда эмоции немного стихнут, Елена Бурьевая советует почитать истории известных людей, которые пережили не самые удачные моменты, но при этом они не сдались и пришли к своей цели. Это необходимо для того, чтобы запустить мотивацию к жизни.

Продолжение следует

Если высшее образование и конкретный вуз были важной целью ребенка, опытные родители советуют надолго не застревать на переживаниях, а задуматься о том, как в следующем году прийти к заветной цели. Например, подготовиться к успешной пересдаче ЕГЭ.

Руководитель направления развития образовательных программ Maximum Education Артем Мушта рекомендует начинать подготовку как можно раньше. Это касается и нынешних старшеклассников, которые будут сдавать экзамены в следующем году. По словам эксперта, вариант «после Нового года» — точно не самый лучший, так как объем информации для изучения очень большой. Обычно это 3–4 предмета.

Внезапно на балл Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Оптимальный формат подготовки — занятия один-два раза в неделю по одному предмету. Каждое не должно быть дольше 2–2,5 часа (с перерывами), если это групповой формат. Если занятия индивидуальные, то отводить им следует не более двух часов также один-два раза в неделю , — комментирует Артем Мушта.

Заниматься чаще и дольше эксперт не советует, так как перегруженный мозг просто перестанет усваивать новую информацию.

— Наиболее востребованы традиционно преподаватели математики, русского языка, обществознания и английского языка. С русским языком всё однозначно — это предмет, который сдают все. При этом нигде он не является профильным, но требуется на каждое направление обязательно, поэтому дает хорошую «прибавку» в общей сумме баллов, — разъясняет эксперт.

По словам Артема Мушты, самый высокий спрос на математику, поскольку школьный курс не всегда в полной мере покрывает многие задания, требующиеся на экзамене. Обществознание — традиционно в тройке востребованных предметов, поэтому и тех, кто ищет дополнительную подготовку, довольно много.

— Разброс цен на репетиторские услуги очень большой — зависит и от региона, и от направления. В Центральной России сумма может начинаться от 1 тыс. рублей и достигать 5 и 6 тыс. за урок. За счет такого разброса можно и сэкономить, но стоит понимать, что очень многое в образовании зависит от опыта и методик обучения. Поэтому традиционно спрос высокий, как на индивидуальную подготовку, так и в групповом формате, — предостерегает эксперт.

Рабочий момент

​Специалисты рынка труда настроены позитивно и советуют не зацикливаться на быстром покорении вуза. Не всегда путь к заветной корочке лежит через поступление сразу после окончания школы, а жизнь не замыкается на сидении в аудиториях. Делать карьеру и штурмовать высоты профессионализма на первых порах можно и без диплома о высшем образовании. За год вчерашний школьник может при желании сам заработать на репетиторов и даже платное образование.

Внезапно на балл Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

— Рынок труда сегодня предлагает достаточно возможностей для трудоустройства, даже если у соискателя нет специализированных знаний и навыков. Чаще всего это линейный и массовый персонал: работодатели готовы брать сотрудников без опыта и образования на должности менеджеров по продажам, а также курьеров, работников склада и сборщиков заказов. Такие предложения встречаются и в других сферах, например, в производственной или строительной отрасли, где человека готовы взять в команду и всему научить в процессе , — рассказывает директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

На профильных ресурсах хватает информации о самых перспективных специальностях, работать по которым можно и без высшего образования. Кроме того, всегда можно узнать об актуальных курсах для обучения и повышения квалификации, а также о средних зарплатах для специалистов в разных городах России.

Опытным путем

По словам Юлии Саниной, специалисты ресурса ежемесячно анализируют базу вакансий и готовят подборки предложений для молодых специалистов и специалистов без опыта.

— Такие соискатели могут претендовать на достаточно высокие зарплаты, — обнадеживает эксперт. — Так, мастеру маникюра готовы платить до 150 тыс. рублей в месяц, клинеру окон — от 90 тыс. рублей, а грумеру — от 40 до 80 тыс. рублей .​

Одной из самых перспективных сфер для развития карьеры не первый год, по мнению россиян и специалистов по рынку труда, остается IT-отрасль. Таким специалистам традиционно предлагаются хорошие условия.

Внезапно на балл Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Интерес соискателей к работе в информационных технологиях растет в геометрической прогрессии. Эта сфера привлекательна еще и тем, что для успешной карьеры в ней совсем необязательно получать профильный диплом о высшем образовании — среди специалистов в IT ценятся талантливые самоучки, а также те, кто обучился с помощью профильных курсов онлайн, — продолжает Юлия Санина.

По словам эксперта, от 170 тыс. рублей предлагают программисту 1С. Причем работодателю не принципиально, какой у кандидата опыт и образование, главное — навыки. Также соискателям, которые не имеют стажа и профильного образования, доступны другие IT-специальности: администратор сайта с зарплатой до 55 тыс. рублей, специалист технической поддержки, которому будут платить от 22 тыс. рублей .​

Юлия Санина советует молодым людям поискать стажировку в той отрасли, где они бы хотели работать в будущем. Порой этот путь интереснее университетских пар.

— Часто компании готовы брать кандидатов без опыта и образования, обучать специалиста в корпоративной культуре компании и ее ценностям. Это подтверждают и данные нашего исследования: 45% представителей бизнеса указали, что молодых сотрудников проще готовить и обучать под конкретную компанию , — отметила эксперт. ​