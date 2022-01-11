В вуз не дуют: качество приема в университеты снизилось

Качество приема в вузы в 2021 году снизилось — средний проходной балл на бюджетные места сократился на 0,5 по сравнению с предыдущим годом , свидетельствуют результаты мониторинга НИУ ВШЭ, который проводился при поддержке Минобрнауки. Эксперты в области образования связывают тенденцию с особенностями второго года пандемии: дети уже не сидели на жестком локдауне один на один с учебниками, а учителя стали менее снисходительными к «жертвам удаленки». Повлияло на снижение проходного балла и увеличение числа бюджетных мест. В сегменте платного обучения тоже изменения: «средний чек» за первый курс вырос на 10% .

Показатели снизил бюджет

Высшая школа экономики представила результаты ежегодного мониторинга качества приема на бюджетные и платные места российских вузов. Исследование проводилось при поддержке Министерства науки и высшего образования. Оно охватило 838 университетов по всей стране. На бюджетные места в этих вузах поступили 346,6 тыс. абитуриентов — это на 26,7 тыс. больше, чем в 2020 году. А вот платные отделения прибавили всего 583 человека, число учащихся там выросло до 179,5 тыс .

По числу первокурсников на первом месте оказался Уральский федеральный университет, на втором месте — НИУ ВШЭ, на третьем — РАНХиГС.

Согласно результатам мониторинга, в 2021-м качество приема в вузы по стране снизилось: чтобы попасть на бюджетное место, требовалось в среднем на 0,5 балла меньше, чем в 2020 году .

— Сказалось увеличение числа бюджетных мест. Те ребята, которые раньше не могли рассчитывать на бесплатное образование из-за высоких проходных баллов, в этом году на бюджет поступили . Произошло некоторое вытеснение платного приема и его замена бюджетным, — пояснила директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

В вуз не дуют Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Ничего трагического в незначительном снижении проходного балла не видит и научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

— Мы видим, что образование стало более доступным, и это отражает нормальную ситуацию. Абитуриенты поступили в вузы честно и по конкурсу. В целом, несмотря на увеличение числа бюджетных мест, нельзя сказать, что качество приема упало , ведь мы не зафиксировали ни одного провального результата ни у одного российского вуза, — отметил он.

По словам Ирины Абанкиной, 2020 год демонстрировал более высокие показатели из-за того, что в связи с пандемией и дистанционным обучением выпускники школ полностью сосредоточились на поступлении и ЕГЭ. У них практически не было других занятий .

Директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Татьяна Клячко добавила, что в 2020 году баллы абитуриентов могли быть выше из-за снисходительного отношения преподавателей — они были более лояльны к выпускникам, вынужденным поступать в пиковый период пандемии .

Кроме того, из-за отмены второй волны приема в 2021 году многие студенты не смогли перебросить свои документы в желаемые вузы . Это тоже повлияло на качество приема, добавила эксперт.

Региональные потребности и гибрид

По данным мониторинга, распределение дополнительных бюджетных мест в 2021-м было неравномерным. Их использовали под реализацию региональных потребностей и перспективные направления вроде медицины или IT . Причем предпочтение отдавалось региональным вузам. Так, например, Томский государственный университет за год увеличил набор на бюджетные места на 63%.

— Если экономика региона требует большего числа выпускников конкретной специальности, то она должна их получать . Учет потребностей региональной экономики — существенный фактор при перераспределении бюджетных мест, — подчеркнула Татьяна Клячко.

Главной тенденцией прошедшего года стал гибридный формат обучения, когда офлайн совмещают с онлайном , отметил Ярослав Кузьминов. Благодаря этому для абитуриентов снимается барьер между вузами своего региона и учебными заведениями за его пределами.

— Поступить в вуз в другом регионе — теперь не обязательно означает отрыв от семьи, отъезд из родного города. Абитуриент легче принимает решение о вузе в другом регионе , — пояснил он.

В вуз не дуют Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Дистанционный формат, с одной стороны, действительно снимает географические барьеры — студент из субъекта получает возможность учиться в столичном вузе, считает Татьяна Клячко. Однако такой вариант обучения предъявляет высокие требования к школьному образованию.

— Если абитуриент намерен удаленно обучаться в престижном университете, то он должен сразу ему соответствовать, ведь рядом нет преподавателей и сокурсников, которые помогут быстро адаптироваться , — объяснила она.

Гибридный формат обучения, хотя изначально и был вынужденной мерой, сегодня становится привычным, добавила Татьяна Клячко.

— Согласно последнему опросу (проведенному РАНХиГС. — «Известия»), большинство преподавателей считают, что примерно 25% образовательного процесса можно перевести в дистанционный формат. То есть смешанный принцип пригоден для определенных целей. НИУ ВШЭ ранее проводили опрос среди студентов, и треть из них хотела бы полностью учиться дистанционно, так как многие работают. Я думаю, даже после окончания пандемии дистанционный формат останется в нашей жизни и завоюет себе определенную нишу в образовательном процессе, — сказала она.

«Средний чек» вырос

Прошедший год подтверждает тенденцию снижения числа негосударственных вузов . Только за два года их стало на 13% меньше.

— Министерство занимается поддержкой государственного сектора, поэтому в условиях пандемии выживают только те частные университеты, которые развернули широкую сеть популярных программ . Остальные же были вынуждены уйти с рынка. Я рассматриваю эту тенденцию как негативную, потому что частное образование развивается во всем мире, оно дает возможность внедрения инновационных решений, которые тяжело реализовать в госсекторе, — отметила Ирина Абанкина.

В вуз не дуют Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Мониторинг свидетельствует, что в сегменте платного образования произошло повышение стоимости обучения.

— «Средний чек», который российские семьи заплатили за первый курс, заметно вырос — на 10% за один год, на 17% с 2019 года , — заявил Ярослав Кузьминов.

По его словам, это связано с тем, что платежеспособное население стало выбирать более качественные и дорогие программы обучения.

Что же касается вузов, добавила Ирина Абанкина, они повышают цены, чтобы покрыть расходы на цифровизацию — господдержки на это не хватает.