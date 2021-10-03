Чистая дикция: в России станет больше логопедов и дефектологов

К 1 сентября 2022 года в России будет увеличен прием в вузы по программам бакалавриата и магистратуры для подготовки логопедов и дефектологов. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета. По словам специалистов, в России только в коррекционных школах учатся около 600 тыс. детей. При этом соответствующих специалистов на сегодняшний день попросту не хватает. Подробности — в материале «Известий».

По поручению президента

К 1 сентября 2022 года должен быть увеличен прием в российские вузы по программам бакалавриата и магистратуры для подготовки логопедов и дефектологов. Об этом говорится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета 25 августа.

Согласно информации на сайте Кремля, надлежит «обеспечить увеличение контрольных цифр приема по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» по программам бакалавриата и магистратуры с учетом данных мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций специалистами-дефектологами, логопедами и тьюторами».

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Глава государства также поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить модули по коррекционной педагогике и коррекционной психологии в образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по направлению подготовки «Образование и педагогические науки». Они должны быть направлены на формирование профессиональных компетенций по организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью.

По пути развития инклюзии

Внимание президента к проблеме подготовки дефектологов свидетельствует об особом месте в государственной образовательной политике вопросов образования и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья , отметила в разговоре доктор педагогических наук, директор Института коррекционной педагогики РАО Татьяна Соловьева.

Среди учителей-дефектологов выделяют разных специалистов: это и учителя-сурдопедагоги, тифлопедагоги, и специалисты по работе с детьми с интеллектуальными нарушениями, дошкольные дефектологи, которые работают с детьми до 7 лет с разными проблемами в развитии, — и все эти специалисты сегодня крайне необходимы, объясняет Соловьева.

Модули по коррекционной педагогике и коррекционной психологии в образовательные программы среднего профессионального и высшего образования уже включены обязательно во все программы по направлению «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое образование». Но на уровне среднего профессионального образования, где тоже ведется подготовка воспитателей для детского сада и учителей для школы, данных модулей пока нет, однако включить их необходимо, подчеркивает эксперт.

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— Они должны обеспечить формирование компетенций у таких специалистов — не таких, как у дефектологов, но позволяющих организовывать деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья, родители которых выбирают инклюзию для своего ребенка, — отмечает собеседница «Известий». — Новые компетенции, которые будут формироваться и у педагогов, обучающихся в вузе, и у педагогов, которые заканчивают педагогический колледж, станут самым значимым компонентом инклюзивной образовательной среды. Никакие технические элементы не позволят качественно учить детей, если к этому не готовы специалисты.

Вопрос развития инклюзивности в образовании также значится в перечне поручений главы государства. Так, президент поручил Министерству просвещения утвердить требования и показатели для инклюзивного образования и представить доклад до 1 декабря. До конца 2022 года необходимо обеспечить вовлечение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в олимпиады, другие интеллектуальные и творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия. Кроме того, министерству поручено обобщить опыт и лучшие практики организации внеурочной деятельности.

Нехватка специалистов по новым профилям

Последнее время контрольные цифры приема в вузы по данным направлениям стали снижаться, отметил в разговоре с «Известиями» исполнительный директор Союза дефектологов, член экспертного совета по специальному образованию при комитете Госдумы по образованию и науке Георгий Крюков. Например, в Московской области они снизились в два раза — с 80 до 40, и такая ситуация наблюдается во многих регионах, подчеркнул он. «Мы также проводили мониторинг, который показал, что цифры приема не особо привязаны к потребностям региона. То есть как готовили там столько-то логопедов, так и готовят, и реальные потребности это не закрывает», — указывает Георгий Крюков.

При этом число детей, которым необходимы такие специалисты, растет ежегодно. Только в коррекционных школах сейчас учатся около 600 тыс. детей. Кроме того, очень много детей находятся на инклюзивной форме обучения, есть еще и дошкольники.

— Среди школьников почти 600 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть и с нарушением слуха, и с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта, а также с аутизмом и тяжелыми множественными нарушениями. Поэтому, естественно, требуется больше специалистов. Есть приказ № 115 Министерства просвещения, который определяет, на какое число детей должен приходиться специалист соответствующего профиля. Например, на сколько детей доложен быть один дефектолог, один логопед в школе, в детском саду — там всё это прописано. Так вот если эти нормы взять, то это абсолютно нигде не выполняется. В действительности таких специалистов гораздо меньше, поэтому готовить их необходимо.

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Но тут есть и другие тонкости, отмечает Георгий Крюков. По его словам, сейчас по России не наблюдается дефицита логопедов, немало готовят и олигофренопедагогов.

— Но появляются такие категории, которых, собственно, раньше и не было. Например, расстройства аутистического спектра — такой категории еще 20–30 лет назад вообще не выделялось. Сейчас их число очень значительно среди прочих детей с ограниченными возможностями, а специалистов готовят очень мало где. А если такой ребенок приходит в обычную школу на инклюзивное образование (родители имеют право настаивать на том, чтобы ребенок учился по месту жительства), то кто там знает, как с таким ребенком заниматься?

Кроме того, если ребенок не может находиться в классе один, особенно среди нормотипичных сверстников, то ему по закону полагается тьютор или технический ассистент в помощь. Таких специалистов сегодня также недостаточно, подчеркивает Крюков. «Раньше также не выделяли такую категорию, как дети с тяжелыми множественными нарушениями. И как с ними работать, тоже почти никто не знает, таких специалистов готовят недостаточно», — отметил он.

Необходим профстандарт

Между тем в России несколько лет назад был разработан проект профессионального стандарта педагога-дефектолога. В настоящее время он находится на рассмотрении.

— Проект предусматривает введение новых профилей подготовки, а именно, подготовки специалистов к работе с детьми с аутизмом, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, тяжелыми и множественными нарушениями развития , — рассказывает Татьяна Соловьева. — Особое внимание в стандарте уделяется содержанию профессиональной деятельности дефектолога при сопровождении семьи, воспитывающей детей с ограниченными возможностями здоровья раннего возраста.

Чистая дикция Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Утверждение профстандарта крайне необходимо для определения четких требований к обучающимся по данному направлению студентам, уверен Георгий Крюков.

— Помимо того, что после утверждения стандарта будут введены новые профили подготовки, крайне важно и обеспечить новые программы, чем занимается сейчас, например, МПГУ, который по заказу Минпросвещения вырабатывает новые профессиональные программы подготовки учителей-дефектологов и, в частности, программу подготовки дефектологов для работы с детьми с расстройством аутистического спектра, — сообщила Татьяна Соловьева.