Дело за малыми: почему не стоит торопиться жить

Алиса Теплякова в 8 лет сдала Единый госэкзамен и получила аттестат об окончании средней школы, а в 9 — поступила на психологический факультет МГУ. Родители утверждают, что она не вундеркинд — все дети в этой семье учатся дома по такой же системе и смогут рано закончить школу. Университет пообещал помочь девочке получить высшее образование в столь юном возрасте, однако психологи и педагоги к этой истории отнеслись настороженно. Что ждет детей, которые слишком рано поступают в вузы, — в материале «Известий».

Как пройти 11 классов за пять лет

Самый молодой выпускник вуза в мире, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, — американец Майкл Кирни, который получил степень бакалавра антропологии в Университете Южной Алабамы в 10 лет. В 20 лет он получил степень доктора наук. Информации о том, чем он занимается сейчас, нет. В историях о других вундеркиндах последних десятилетий все тоже довольно грустно, или обычно: кто-то стал предпринимателем, кто-то так и не смог определиться с одним направлением деятельности и не добился успеха ни в чем.

Речь идет о детях с выдающимися способностями. Однако, как утверждают родители Алисы Тепляковой, их девятилетняя дочь, поступившая в МГУ, — не такая. Она способная, но не вундеркинд, просто ее обучали по особой системе. Как и остальных детей в этой семье.

Дело за малыми Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Детей у Тепляковых семеро. Алиса — самая старшая. Семилетний Хеймдалль недавно сдал ОГЭ, получив аттестат за девятый класс. Дети находятся на домашнем обучении, их рано учат читать и писать, школьную программу они проходят за 4–5 лет.

— Если говорить о методике, то это серьезная научная работа, огромная методология. Я ее не изобретал, я взял то, что есть , — заявил в СМИ Евгений Тепляков, отец девочки. — Я стою на базе деятельностного подхода. Деятельностный подход стоит на базе марксистской общенаучной методологии.

Он указал на ряд советских методик обучения детей, а также выступил с критикой современной системы образования, где способным детям не оказывают поддержку в получении знаний, а стараются «притормозить». По его словам, тот факт, что в семье Тепляковых смогли пройти 11-летку за пять лет — это вопрос не к ним, а к 11-летке.

Как 9-летняя Алиса поступила в университет

О том, что школьница из Москвы Алиса сдала ЕГЭ в восемь лет, стало известно 9 июля. Она прошла аттестацию в школе № 626, получила аттестат за 11-й класс. Аттестат за девятый класс она получила в семилетнем возрасте. Евгений Тепляков подчеркнул, что она прошла всю образовательную программу.

Позже стало известно, что она собирается поступать на факультет психологии МГУ. В пресс-службе психологического факультета университета на это заявляли, что готовы принять на обучение восьмилетнюю девочку после сдачи вступительных испытаний. Также там выразили готовность оказать Алисе поддержку в организационных вопросах, которые могут вызывать у нее трудности или переживания. Указывалось, что на факультете есть система тьюторства — старшекурсники берут шефство над первокурсниками, помогая им адаптироваться к учебе в вузе.

Дело за малыми Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

При этом подчеркивалось: важно, «может ли ребенок знания представить в группе, презентовать на конференции, например». Указывалось, что развитие эмоциональной и мотивационной сфер — одна из ключевых задач для всех абитуриентов. Возможное поступление Алисы назвали «включенным экспериментом».

Дополнительные вступительные испытания Алиса Теплякова сдала на 48 баллов — лучше четверти абитуриентов. Во вторник стало известно, что этого не хватило для поступления на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Однако родители решили оплатить ее обучение в университете. В четверг Тепляков заключил соответствующий договор.

К слову, такое решение удивило пользователей Сети — стоимость обучения составляет 391 тыс. руб. в год. При этом Тепляковы рассказывают, что живут вдевятером в однокомнатной квартире.

Как университеты относятся к вундеркиндам

На момент публикации материала руководство МГУ не ответило на запрос «Известий» об отношении к столь раннему обучению Тепляковой в вузе. Позиция психологического факультета состоит в том, что ребенку окажут содействие в обучении . Однако еще в 2005 г. ректор МГУ Виктор Садовничий, отвечая на вопрос о возрастном пороге для поступающих в вуз, сказал, что возрастных границ не существует, но не стоит слишком торопить события.

— Я помню случай, когда в МГУ поступил 12-летний мальчик , — говорил он. — Но я придерживаюсь, исходя из своего опыта, следующей точки зрения. Я считаю, что слишком опережать события своего развития не следует. Человеческий организм должен пройти все стадии своего формирования . И чрезмерное ускорение иногда приводит к очень плачевным и тяжелым последствиям. В принципе, так случилось и с тем мальчиком, о котором я говорил. Я считаю, что допустимым является опережение при поступлении на два года .

В других вузах «Известиям» рассказали о своем опыте работы с несовершеннолетними студентами.

Дело за малыми Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Так, в Новосибирском государственном университете самым молодым выпускником был Иван Реморов, который поступил на направление «филология» гуманитарного факультета. Реморов остался в университете в качестве доцента кафедры древних языков, сейчас преподает латынь и проповедует в Казанском храме Краснообска. Еще один вундеркинд — Александр Горбань, доктор физико-математических наук, который поступил в университет на физический факультет. Он известен как основатель новых научных направлений и школ в области физической, химической и биологической кинетики, теории динамических систем и обучаемых нейронных сетей, основатель нескольких физико-математических школ для одаренных детей.

При этом ректор НГУ Михаил Федорук замечает: дальнейшая судьба у детей, подававших документы в вуз в возрасте 13–15 лет, сложилась по-разному.

— С одной стороны, если они смогли окончить школу и сдать экзамены, значит, эти дети теоретически способны учиться в вузе, — сказал он «Известиям». — Но с другой стороны, система высшего образования все-таки рассчитана на более взрослых и самостоятельных абитуриентов. Дети, поступившие в университет в раннем возрасте, как правило, его не заканчивают.

Он добавил, что высшее образование — это один из институтов взросления, социализации личности, и попадать в эту систему необходимо с некоторыми «пререквизитами» : «базовыми социальными компетенциями, представлением о хорошем и плохом, а также сформированными бытовыми навыками — планировать свое время, расставлять приоритеты, уметь справляться со стрессами».

— Все это позволяет студенту справляться с учебной нагрузкой, немалой в ведущих высших учебных заведениях, и получать удовольствие от обучения, осознанно формировать свои исследовательские интересы, перенимать от своих наставников — преподавателей, научного руководителя — не только знания и способы работы, но и ценности, что крайне немаловажно, — сказал Федорук. — Все это позволяет университету выпускать не людей с дипломом, а зрелую личность.

Дело за малыми Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В Томском государственном университете «Известиям» рассказали о 13-летнем юноше, который несколько лет назад был зачислен в вуз.

— Он приехал в Томск на обучение вместе с мамой, — говорит проректор ТГУ по образовательной деятельности Евгений Луков. — Руководство вуза и факультета старались оказать специальную поддержку необычному студенту, но и сам юноша, и преподаватели видели, что ему тяжело дается программа.

Он отметил, что у подростков затруднения вызывает не только программа, но и возникают коммуникативные сложности в общении, появляется психо-физиологическая нагрузка, не соответствующая возрастным особенностям.

— Это приводит к стрессам и заболеваниям , — замечает Луков. — Меняются жизненные приоритеты и первичное самоопределение, которое уже нашло социальное воплощение, кажется не актуальным.

Впрочем, случаи успешной самореализации «ранних» выпускников представителю ТГУ также известны.

— Есть педагогические концепты, которые позволяют выстраивать продуктивное обучение в разновозрастном коллективе, разработаны технологии сопровождения одаренных детей , — замечает он. — Всё это говорит о том, что вопрос о раннем поступлении и обучении может решаться в вузах положительно . Но стоит крайне внимательно и бережно работать с такими случаями. Необходима тьюторская и психологическая поддержка, выстраивание индивидуальной траектории.

Стоит ли отправлять маленьких детей в вуз

— В этом случае очень важен вопрос разрыва в возрасте со своим кругом общения , — комментируя случай Алисы отметила кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Ольга Искра. — По сути, девочка поступает наравне с детьми, которым сегодня 17, 18, 19 лет, и разница с социальной средой в 10 лет в этом возрасте вообще невосполнима. Она всё равно не сможет в социальном плане быть с этой группой на одном уровне, завести друзей, которые если и будут, то скорее в роли старшей сестры или в родительской позиции. Это может привести к каким-то негативным психологическим последствиям .

Она рассказала «Известиям» о масштабном исследовании развития детей, которые рано поступали в университеты. Оно длилось около 30 лет, в нем приняло участие 1,5 тыс. человек.

— Исследование показало, что в общем с этими детьми все было хорошо впоследствии, но речь шла не о детях с таким большим разрывом, — сказала Искра. — Это дети, которые заканчивали школу на год, на два, на три раньше, чем обычно.

Более того, исследование показало, что главное — не интеллектуальная одаренность, а личностные качества, именно они работают на успешную жизнь.

Дело за малыми Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— В современном мире всё меньше говорят о важности интеллекта и все больше придают значение эмоциональному развитию человека , — сказала «Известиям» практический психолог, победитель конкурса «Педагог-психолог — 2017» Елена Болдырева. — Оцениваются так называемые четыре К-компетенции: креативность, критическое мышление, коммуникация и кооперация. Если все первые 10 лет жизни ребенка были потрачены на то, чтобы выучить программу школы, то у него нет времени, чтобы освоить все эти вещи .

В университете, заметила она, у подростков 17-18 лет и этой девочки точно разные возрастные задачи. Для правильного взросления, говорит она, важно общаться со сверстниками, особенно подросткам, для которых пока самое важное — мир отношений.

Психолог отмечает, что развитие головного мозга идет своим чередом, и не будет ускоряться одновременно с обучением в школе.

— На каждый возрастной этап развития ребенка природой заложен определенный энергетический потенциал , — говорит Болдырева. — Если в какой-то возрастной период ребенка много энергии будет потрачено на интеллектуальное развитие, то это значит, что энергия будет забрана из других сфер. Может такое быть, что ребенок закончит в 12 лет университет, но эмоционально не будет соответствовать даже этому возрасту.

Что думают о поступлении в вузы вундеркинды

Кандидат технических наук Федор Непша поступил в Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева в 15 лет.

— Я не учился во втором классе — из первого перешел сразу в третий, освоив в первом классе программу двух классов, — рассказал он «Известиям». — При этом в программу не входило обучение в четвертом классе. В итоге разница со сверстниками была порядка двух лет.

Непша говорит, что он «категорически против раннего поступления», несмотря на свою вполне успешную университетскую карьеру.

— Если разница в возрасте — год-два, как у меня, то человек может адаптироваться, получить навыки социального взаимодействия, привыкнуть общаться с людьми, которые старше его, и то будут проблемы, — но не больше , — считает он. — Выучить и подготовиться к ЕГЭ можно на коленке, сидя дома, а вот как взаимодействовать с людьми, как договариваться, даже как вместе развлекаться и заниматься хобби, спортом — невозможно.

Он отмечает, что для него разница в большей степени ощущалась в школе — одноклассники развивались гораздо быстрее физически, а в детстве это важно. В университете люди меньше акцентировались на разнице в возрасте в два года, а вот разница в пять-шесть лет уже ощущалась бы очень сильно , сказал Непша.

Дело за малыми Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, раннее обучение — это вызов не природе, а социальным устоям в обществе.

— Когда человек молод, он может этого не понимать — думает, я такой молодец, закончил на два-три года раньше сверстников, — рассказывает он. — А потом ты начинаешь понимать, что ты это время потерял , ты не смог освоить другие элементы, которые имеют отношения к жизни — не умеешь играть на гитаре, например, не занимался спортом, потому что не было времени. Подобное однобокое развитие неизбежно приведет к психологическим проблемам.

При этом, замечает Непша, непонятно, зачем торопиться с университетом.

— Есть вероятность, что он станет рядовым сотрудником, который просто начал раньше работать , — рассуждает он. — У человека не будет возможности взять себе пять лет отпуска и наверстать то, что он потерял в детстве. А вот стать доктором наук можно и без этого перескакивания через класс. При этом умение общаться с людьми — 70% успеха.

Ольга Искра замечает: к 20 годам такие вундеркинды достигают того, что обычный человек может достичь в 35-40, а то и позже. В итоге возможности роста нет, а на пике, говорит психолог, долго находиться невозможно, нужно куда-то расти.

— При этом хорошо, что Алиса поступает на психологический факультет, потому что это дает шансы справиться с той нагрузкой, с которой она сталкивается в своей жизни, и преодолеть последствия очень раннего и такого интенсивного обучения, — полагает Искра.

Что делать с вундеркиндами

Ольга Искра считает, что таких детей не нужно останавливать в развитии специально.

— Нужно создавать максимальные условия для общения со сверстниками, для занятия спортом, для ведения обычной нормальной жизни, в которой этот вундеркинд находится , — говорит она. — Пусть он в учебном процессе развивается, но у него должны быть возможности обычного общения со сверстниками, обычного спорта — не индивидуально с тренером, а именно с другими детьми.

Непша считает, что для таких детей нужно создавать школы, где можно объединять ребят, которые способны быстрее осваивать материал и у них есть к этому интерес, чтобы они могли социализироваться и учились этому.

Евгений Луков, в свою очередь, указывает: нужно вести дискуссию о введении возрастного ценза на обучение в логике постановки проблемы организации индивидуальных траекторий в университете.