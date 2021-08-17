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Девятилетняя девочка-вундеркинд не поступила на бюджет на психфак МГУ

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Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова не сумела поступить на бюджетное место на психологическом факультете МГУ имени Ломоносова. В приказе о зачислении ее имя отсутствует.

Как рассказал отец юной абитуриентки Евгений Тепляков, девочка собирается учиться на договорной основе.

«Списки не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет — пойдем в любом случае на договор. В МГУ сдавали экзамен по биологии — 48 баллов», — сказал отец девочки в беседе с РЕН ТВ 17 августа.

26 июля Тепляков сообщал в своем блоге, что Алиса прошла дополнительные вступительные испытания в МГУ имени Ломоносова и набрала 48 баллов.

В свою очередь, в пресс-службе факультета психологии МГУ завяли, что готовы принять на обучение восьмилетнюю девочку, отметив, что факультет открыт для всех желающих связать свою жизнь с психологической наукой, практикой и оказанием помощи гражданам, поэтому девочку с радостью будут ждать после сдачи вступительных испытаний.

О том, что школьница из Москвы сдала ЕГЭ в восемь лет, стало известно 9 июля. Девочка окончила школу № 626, сдала экзамен и получила аттестат за 11-й класс. По словам ее отца, в возрасте семи лет школьница получила аттестат за девятый класс, после чего сдала предметы за 11-й класс, документ она получила через год по техническим причинам.

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